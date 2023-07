Thân Thúy Hà vào vai người mẹ tâm cơ trong phim mới

Thời gian gần đây, Thân Thúy Hà rất có duyên với những vai diễn đứng tuổi. Sau thành công của "Vợ quan", Thân Thúy Hà tham gia nhiều vai người mẹ như "Tình như chiếc lá", "Dâu bể mùa xưa". Và mới đây nhất, nữ diễn viên tiếp tục vào vai một người mẹ tâm cơ trong bộ phim truyền hình "Trên cả tình thân".

Trên cả tình thân bắt đầu với một đêm mưa gió, bà Hằng (Thân Thúy Hà) hạ sinh một bé gái đặt tên là Ngọc Trâm. Cùng hôm đó, chồng bà Hằng cũng mang về một bé gái nữa nói rằng ông nhặt được ở bên đường nhờ bà nuôi giúp. Nhưng thực chất đứa bé chính là con của ông và nhân tình không may qua đời vì băng huyết – bé gái này được đặt tên là Ngọc Trúc.

Thân Thúy Hà và vai diễn người mẹ tâm cơ trong "Trên cả tình thân".

Bà Hằng nuôi nấng Ngọc Trâm và Ngọc Trúc từ nhỏ, dường như không có sự thiên vị nào. Cho đến khi tai nạn xảy ra với hai chị em, dù nhận rõ ai là con mình, dù biết thừa âm mưu thủ đoạn Ngọc Trâm đổi vai thành chị gái Ngọc Trúc hòng cướp đi người chồng – Hoàng Phương, vốn là thiếu gia của một tập đoàn giàu có nhưng bà vẫn không hề vạch trần con gái ruột, tiếp tục bao che cho Ngọc Trâm và để cho Ngọc Trúc phải chịu bao nhiêu cay đắng, tủi nhục. Chỉ tiếc rằng, sự nuông chiều, thỏa hiệp đó, không hay đã trở thành mấu chốt làm con gái bà lầm đường lạc lối.

"Trên cả tình thân" có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp: Hải Nam, Thiên Nga, Mi Lan, Henry Vig Nguyễn, Thiên An... Đáng chú ý, bé Sol, con gái của Thiên An và Jack góp mặt trong một số phân cảnh của bộ phim.

Bé Sol đóng phim cùng mẹ.

Theo nhà sản xuất, thời điểm ghi hình bộ phim, bé Sol tròn 16 tháng tuổi. Cô bé xuất hiện trong cảnh Ngọc Trâm (diễn viên Mi Lan thủ vai) tưởng tượng về cuộc sống vất vả sau khi lập gia đình, có con nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Thiên An chạm ngõ phim truyền hình. Thiên An cho biết: "Tôi khá là bỡ ngỡ khi đóng phim truyền hình. Khi đóng các MV, Thiên An quay khoảng 2-3 ngày là xong. Với phim truyền hình, thời gian trải dài hơn và có nhiều phân đoạn phức tạp yêu cầu Thiên An phải quay đi quay lại nhiều lần. Bản thân phải luôn giữ vững cảm xúc, tâm lý của nhân vật".

Trong thời gian quay phim truyền hình, Thiên An phải nhờ sự hỗ trợ của mẹ đối với việc chăm sóc bé Sol.

"Việc bé Sol xuất hiện trong phim là kỷ niệm đáng nhớ của hai mẹ con", nữ diễn viên chia sẻ.

"Trên cả tình thân" là dự án mới nhất của đạo diễn Thái Trình. Bộ phim dài 43 tập, có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như NSƯT Lê Thiện, Thân Thúy Hà, Quốc Cường... Phim lên sóng lúc 19 giờ 45 hàng ngày trên kênh phim Việt SCTV14.