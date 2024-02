Thiên An kể kế hoạch đón Tết, khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng

Thiên An cho biết trong những ngày sát Tết, cô khá bận với lịch làm việc dày đặc. Ngoài việc đi quay phim và gameshow, Thiên An còn có những kế hoạch công việc riêng. Vậy nên, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô thực hiện bộ ảnh mới xem như đánh dấu 1 năm với nhiều điều đặc biệt.

Nữ diễn viên 9x gây thương nhớ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng và mặn mà. Thiên An cho biết, bí quyết để luôn tươi tắn, rạng rỡ là giữ cho mình sự tích cực, lạc quan khi đối diện với bất cứ điều gì.

Là diễn viên tay ngang lấn sân phim ảnh song Thiên An cảm thấy may mắn vì được trao nhiều cơ hội diễn xuất. Với năm 2023, Thiên An có dịp thử sức trong 1 số bộ phim. Nữ diễn viên bày tỏ:

“An luôn biết ơn mọi cơ hội đến với mình, dù là vai lớn hay vai nhỏ, miễn có cơ hội được làm nghề là An đều trân trọng. Vì không có xuất phát điểm là học hành bài bản từ trường lớp như các anh chị khác nên An tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Khi ra phim trường, An chủ động học hỏi từ các cô chú, anh chị lớn để trau dồi khả năng diễn xuất. Tất nhiên, mình sẽ không thể tránh được thiếu sót lúc làm việc nhưng không vì thế mà An nản lòng. Khán giả có quan tâm thì mới góp ý để mình tốt thêm mỗi ngày. Trong năm 2024, An hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để diễn những vai có chiều sâu tâm lý hơn”.

Với vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo, Thiên An thường được giao dạng vai hiền lành hoặc nhí nhảnh, đáng yêu. Nữ diễn viên bày tỏ cô mong sẽ được thử sức đóng vai phản diện hoặc thiên về hành động

“Nếu chưa làm thì mình sẽ không biết giới hạn của bản thân ở đâu. An thích đóng vai nặng đô hơn, chẳng hạn như phản diện hoặc có cảnh hành động”, Thiên An nói thêm.

Nói về kế hoạch đón Tết, Thiên An bật mí sau khi hoàn thành các công việc đã được sắp xếp, lên lịch từ trước, cô sẽ dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa và ăn Tết với gia đình. Nữ diễn viên đặc biệt thích không khí sum vầy, đoàn tụ của mùa xuân vì nó khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Nhìn lại 1 năm đã qua, Thiên An chia sẻ cô biết ơn những khó khăn mà mình đã từng gặp phải. Vì đó là động lực để cô cố gắng nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên hài lòng với những gì mình có, Thiên An hiểu ngoài gia đình, cô còn được rất đông khán giả yêu thương, ủng hộ. Thiên An hy vọng với năm 2024, sẽ có thêm nhiều may mắn đến với mình để tiếp tục thực hiện loạt kế hoạch về công việc mà cô hằng ấp ủ.