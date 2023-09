“Thiên vương” Lưu Đức Hoa và sự nghiệp huy hoàng 4 thập kỷ

Vai phản diện và Hollywood

“Thiên vương” Hồng Kông Lưu Đức Hoa cho biết sẽ sẵn lòng tham gia vào một bộ phim Hollywood, sau khi có sự nghiệp huy hoàng kéo dài gần 4 thập kỷ - ông vua phòng vé và ngôi sao nhạc pop tại châu Á, nhưng chỉ khi các hãng phim lớn đáp ứng đủ các điều kiện của anh.

“Tôi đã sẵn sàng đến Hollywood, miễn là Hollywood sẵn sàng cho tôi”, Lưu Đức Hoa chia sẻ trong cuộc trò chuyện thân mật tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Mới đây, Lưu Đức Hoa xuất hiện tại Toronto để nhận giải thưởng tôn vinh đặc biệt trước buổi công chiếu toàn cầu bộ phim “The Movie Emperor” của đạo diễn Ninh Hạo. Trong phim, anh vào vai một ngôi sao điện ảnh đang tìm kiếm sự nổi tiếng qua vai diễn trong phim nghệ thuật nhắm đến liên hoan phim.

Anh cho biết anh đã luôn thích thú với việc vào vai phản diện, như một cách thay đổi nhịp độ ban đầu trong bộ phim của mình. “Tôi không hiểu tại sao lúc đầu mọi người đều sẽ nghĩ tôi sẽ thủ vai người tốt”, Lưu Đức Hoa nhấn mạnh.

40 năm sự nghiệp rực rỡ

Lưu Đức Hoa đưa người hâm mộ tại Liên hoan phim quốc tế Toronto quay trở về khoảng thời gian anh đóng vai chính trong các phim tội phạm kinh dị như “Running Out of Time (Giây phút đoạt mệnh)” của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong và bộ 3 “Infernal Affairs (Vô gian đạo)” của Mạch Triệu Huy.

Đặc biệt, “Vô gian đạo” còn ảnh hưởng tới cả Hollywood. Năm 2006, đạo diễn Martin Scorsese đã làm lại bộ phim này với cái tên “The Departed (Điệp vụ Boston)”, có sự tham gia của Matt Damon và Leonardo DiCaprio. Phim đã đem về 2 giải quan trọng là Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar.

“Điều thu hút của bộ phim là mối quan hệ giữa các nhân vật”, Lưu Đức Hoa giải thích, “Phiên bản của chúng tôi và phiên Hollywood có thể hơi khác một chút ở chỗ: trong phiên bản của chúng tôi, các nhân vật có mối liên kết về mặt tâm linh hơn, còn phiên bản Hollywood lại thiên về mối quan hệ giữa nhân vật này và nhân vật kia. Nhưng đó vẫn là mối quan hệ giữa con người với nhau, không hề có ranh giới”.

Trong sự nghiệp lâu dài với khoảng 200 bộ phim của mình, Lưu Đức Hoa đã thể hiện xuất sắc ở nhiều thể loại: đóng vai chính trong những bộ phim lãng mạn, chống lại kẻ xấu hay hóa thân vào vai phản diện, anh đã đạt đến đỉnh cao của điện ảnh nghệ thuật.

Lưu Đức Hoa nhớ lại khi nhắc về vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình trong “Thuyền nhân (Boat People)” của đạo diễn Hứa An Hoa năm 1982: “Tôi nhận được cuộc gọi mời tham gia bộ phim này và rời Hồng Kông ngay lập tức. Tôi phải bay đến Hải Nam ở Trung Quốc. Và đạo diễn nói với tôi rằng nếu tôi không làm tốt việc của mình, tôi sẽ phải tự quay về Hồng Kông”.

Sau đó, Lưu Đức Hoa trở thành một phần của phong trào Làn sóng mới ở Hồng Kông bằng cách giới thiệu mình với các đạo diễn của các bộ phim thế hệ kế tiếp.

“Về cơ bản, tôi đã hòa nhập với họ. Chúng tôi cần những bộ phim mới và xu hướng mới để thúc đẩy phong trào phim ảnh”, anh cho biết.

Năm 1991, để mài dũa khả năng làm phim của mình, Lưu Đức Hoa đã thành lập hãng sản xuất riêng, Teamwork Motion Pictures, và sau một thập kỷ đã đổi tên thành Focus Group Holdings Ltd.

“Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh”, nam tài tử bồi hồi khi xem lại những đoạn phim từ các vai diễn điện ảnh đầu tay khác như “As Tears Go By (Vượng Giác Ca môn)” của đạo diễn Vương Gia Vệ, một bộ phim hành động tội phạm có sự tham gia của Trương Mạn Ngọc và Trương Học Hữu hay “Days of Being Wild (A Phi chính truyện)”.

Lưu Đức Hoa cũng có dịp xem lại những đoạn phim về các vai diễn võ thuật đỉnh cao của anh, đáng nhớ nhất là trong “House of Flying Daggers (Thập Diện Mai Phục)” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu năm 2004, và “Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (Địch Nhân Kiệt: Bí ẩn ngọn lửa ma)” của đạo diễn Từ Khắc năm 2010.

“Về mặt thể chất, những vai diễn đó khá là khó khăn với tôi, nhưng nếu có một đạo diễn phù hợp, chúng tôi có thể hoàn toàn làm được”, nam diễn viên nhớ lại khi nói về những cảnh hành động, chiến đấu được dàn dựng để đảm bảo rằng anh có thể hoàn thành cảnh quay một cách an toàn.

Trong cuộc trò chuyện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, nam tài tử cũng cởi mở khi chia sẻ về sự tồn tại trong ngành công nghiệp điện ảnh dưới sự giám sát liên tục của giới truyền thông: “Thật khó để che giấu điều gì đó quá lâu. Sự chân thành là điều giúp bạn có thể kiên trì trong thời gian dài”.