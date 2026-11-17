"Tôi từng buồn trước những bình luận tiêu cực"

PV: Thời gian gần đây, Tiểu Vy xuất hiện khá nhiều trong các dự án điện ảnh. Đây có phải là con đường mà bạn muốn theo đuổi lâu dài?

Tiểu Vy: Như mọi người cũng thấy, thời gian gần đây tôi dành khá nhiều thời gian và tâm sức cho các dự án phim ảnh. Tôi có cơ hội tham gia một số bộ phim điện ảnh và thực sự rất nghiêm túc với lĩnh vực này.

Tôi mong mọi người có thể nhìn thấy, ghi nhận những nỗ lực đó. Đặc biệt, với bộ phim “Bò sữa bay”, tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận tác phẩm và có cái nhìn tích cực về nhân vật Mai – người đem lòng yêu Trâu.

Tôi nghĩ bất cứ ai khi làm một công việc nào đó cũng đều mong muốn được công nhận. Với tôi cũng vậy. Tôi hiểu để thay đổi cách nhìn của khán giả không phải chuyện dễ dàng, nhưng ngay từ những bộ phim đầu tiên, tôi đã luôn cố gắng trong từng vai diễn, từng dự án để mọi người thấy được sự nghiêm túc của mình. Tôi hy vọng những nỗ lực đó sẽ dần được đón nhận và bản thân sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong các dự án tiếp theo.

Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: ĐPCC

PV: Điều gì khiến chị quyết định nhận vai Mai trong phim “Bò sữa bay”?

Tiểu Vy: Tôi nghĩ đây là một nhân vật khá đặc biệt. Trong bối cảnh hầu hết mọi người đều đặt tiền bạc, vật chất lên hàng đầu, nhân vật của tôi lại có lựa chọn hoàn toàn khác khi đặt tình yêu lên trên tất cả. Chính sự đối lập đó khiến tôi cảm thấy nhân vật rất thú vị.

PV: Còn ngoài đời, Tiểu Vy có phải là một người si tình, sẵn sàng đặt tình yêu lên trên hết?

Tiểu Vy: Tôi cũng mong mình có thể trải nghiệm cảm giác yêu một người mãnh liệt đến như vậy. Bởi tôi nghĩ không phải ai cũng có cơ hội trải qua một tình yêu sâu sắc, hết lòng vì người mình yêu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa từng có được cảm xúc ấy.

Có lẽ một phần vì tôi là cung Xử Nữ nên khá khó tính. Đôi khi chỉ cần nhận thấy một điều gì đó không phù hợp ở đối phương, tôi sẽ không muốn để người ấy có cơ hội bước vào cuộc sống của mình.

PV: Dù đã tham gia nhiều dự án điện ảnh, Tiểu Vy vẫn phải đối diện với những định kiến về việc hoa hậu đi đóng phim. Chị cảm thấy như thế nào?

Tiểu Vy: Tôi nghĩ khán giả vẫn còn khá nặng định kiến về việc hoa hậu đi đóng phim. Thực ra, tôi hiểu tâm lý đó. Nếu đặt mình vào vị trí khán giả, khi biết một hoa hậu tham gia diễn xuất, tôi cũng sẽ tò mò muốn xem người đẹp ấy thể hiện như thế nào, có thực sự diễn tốt hay không.

Trước đây, có những lúc tôi chưa đủ tự tin để nhìn thẳng vào những điểm chưa tốt của bản thân. Nhưng qua thời gian, tôi hiểu rằng muốn tiến bộ thì phải biết lắng nghe, nhìn nhận những thiếu sót và thay đổi.

PV: Trong quá trình theo đuổi diễn xuất, đã bao giờ Tiểu Vy cảm thấy tổn thương trước những bình luận tiêu cực?

Tiểu Vy: Không ít lần tôi cảm thấy buồn khi đọc những bình luận tiêu cực về khả năng diễn xuất của mình. Có những thời điểm tôi tự hỏi tại sao mọi người lại không nhìn thấy sự cố gắng của mình. Trước đây, tôi cũng chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những điểm chưa tốt của bản thân. Nhưng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi hiểu rằng những lời nhận xét, kể cả tiêu cực, cũng có thể giúp mình nhìn nhận lại bản thân.

Tôi chọn cách lắng nghe, tiếp thu những ý kiến mang tính xây dựng và cố gắng thay đổi. Tất nhiên, không phải bình luận nào trên mạng xã hội cũng đúng. Nếu cứ nghe theo tất cả những gì người khác nói, có lẽ đến một lúc nào đó mình sẽ không còn là chính mình nữa.

Tôi từng đọc được một bình luận nói rằng: “Dạo gần đây Tiểu Vy không còn vô tư như trước nữa”. Có lúc tôi không biết phải làm thế nào để mọi người hài lòng. Nhưng rồi tôi tự hỏi, tại sao mình lại phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người? Điều quan trọng là bản thân phải biết quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đến công việc, gia đình và cuộc sống của mình.

Tôi nhận ra rằng nếu mình quá vô tư thì cũng có người không thích, nhưng nếu lúc nào cũng nghiêm túc thì lại đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là cứ sống sao cho bản thân cảm thấy thoải mái.

Tiểu Vy vào vai Mai - người đem lòng yêu mến Trâu trong phim "Bò sữa bay". Ảnh: FBNV

“Tôi không cần đánh đổi để nổi tiếng hơn”

PV: Sau nhiều năm đăng quang, chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam có còn là một sức nặng đối với Tiểu Vy?

Tiểu Vy: Tôi thích sức nặng của chiếc vương miện ấy. Bởi nếu không trở thành Hoa hậu Việt Nam, có lẽ sẽ không có nhiều người biết đến Tiểu Vy và tôi cũng chưa chắc có được những cơ hội như ngày hôm nay. Danh hiệu hoa hậu đã mở ra một hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ chiếc vương miện là áp lực, mà đó là một điều rất thiêng liêng đối với mình.

PV: Là hoa hậu, Tiểu Vy có nhiều cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo, đại diện thương hiệu, tham dự sự kiện hay hoạt động nghệ thuật. Khi đã có nguồn thu nhập tương đối ổn định, bạn có sẵn sàng giảm bớt những công việc này để tập trung cho đam mê điện ảnh?

Tiểu Vy: Tôi nghĩ hiện tại mình có một nguồn thu nhập tương đối ổn định, không quá giàu có, nhưng cảm thấy những gì mình đang có là đủ để có thể tập trung nhiều hơn cho những điều bản thân yêu thích, trong đó có diễn xuất.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tôi sẽ từ bỏ những công việc khác. Tôi vẫn tham gia các sự kiện, hoạt động quảng cáo, quay hình hay những công việc phù hợp với hình ảnh và định hướng của mình.

PV: Nhiều hoa hậu sau vài năm đăng quang lựa chọn kết hôn, có cuộc sống sung túc. Tiểu Vy có nhan sắc, danh tiếng và nhiều cơ hội để lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tại sao bạn vẫn muốn tự mình làm việc thay vì chọn con đường an nhàn?

Tiểu Vy: Tôi nghĩ quan niệm về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Với tôi, hạnh phúc là được tự kiếm tiền, được làm những điều mình yêu thích và không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi cảm thấy vui và tự hào khi có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc gia đình bằng chính khả năng của mình.

Tôi muốn mình có đủ khả năng để chủ động chăm lo cho gia đình, không phải đắn đo hay phụ thuộc vào ai khi những người thân yêu cần giúp đỡ. Tôi muốn làm việc, xây dựng sự nghiệp và có nền tảng tài chính vững vàng trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn.

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy vẫn luôn là cái tên thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: FBNV

PV: Chị từng chia sẻ nếu một bộ phim có cảnh nóng thì sẽ cân nhắc việc tham gia. Đến bây giờ, sau khi tham gia nhiều dự án phim, quan điểm ấy có thay đổi?

Tiểu Vy: Quan điểm của tôi về việc này đến hiện tại vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ cơ thể của người phụ nữ rất đáng được trân trọng, nâng niu. Vì vậy, khi phải thể hiện những cảnh quay nhạy cảm, tôi sẽ cân nhắc rất kỹ. Tôi không muốn thực hiện những cảnh quay như vậy chỉ để gây chú ý hay tạo sự tò mò cho khán giả.

PV: Nếu một vai diễn có cảnh nóng có thể giúp tên tuổi chị được chú ý hơn, Tiểu Vy có sẵn sàng đánh đổi?

Tiểu Vy: Thực ra, tôi nghĩ mình không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì để có được danh tiếng nữa. Tôi may mắn được khán giả biết đến từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau đó, tôi tiếp tục có cơ hội tham gia các dự án điện ảnh và những hoạt động thiện nguyện. Với những gì đã có, tôi cảm thấy rất biết ơn. Tôi không nghĩ mình cần phải đánh đổi điều gì đó chỉ để được nổi tiếng hơn. Điều tôi mong muốn là được làm tốt công việc của mình, lựa chọn những dự án phù hợp và tiếp tục phát triển khả năng diễn xuất.

PV: Danh hiệu hoa hậu có khiến Tiểu Vy tự đặt ra giới hạn trong việc lựa chọn vai diễn?

Tiểu Vy: Không. Ngược lại, tôi luôn mong muốn được bứt phá và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Tôi muốn mình có thể đóng được tất cả các thể loại, từ hành động, tâm lý, những nhân vật gai góc, cá tính, cho đến những vai diễn dễ thương, trong sáng, đáng yêu.

PV: Cảm ơn Tiểu Vy!

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô được công chúng khen ngợi vì gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối. Tiểu Vy là đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018. Sau 8 năm đăng quang, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc đẹp rạng rỡ. Tiểu Vy đang là gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp lựa chọn. Cô thử sức với lĩnh vực diễn xuất khi tham gia các bộ phim "Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái", "Chủ tịch giao hàng", "Mai", "Bộ tứ báo thủ", "Ốc mượn hồn", "Bò sữa bay".