Top 8 diễn viên Trung Quốc đang có lượng người theo dõi Weibo nhiều nhất hiện nay

Sự thành công của hàng loạt phim truyền hình Trung Quốc phát sóng trong tháng 5 đã tạo nên cuộc cạnh tranh tăng trưởng người hâm mộ vô cùng sôi động trên Weibo. Từ phim cổ trang quyền mưu, tiên hiệp đến phim hài tội phạm, nhiều diễn viên trẻ ghi nhận lượng người theo dõi tăng ấn tượng chỉ trong một tuần, cho thấy sức hút lớn và độ lan truyền mạnh mẽ của các nhân vật trên mạng xã hội Trung Quốc.

Thử Sa: tăng 38.800 người theo dõi

Trong phim “Lương Trần Mỹ Cẩm”, Thử Sa vào vai Trần Ngạn Doãn - vị trọng thần quyền lực nhưng điềm tĩnh, sâu sắc và luôn âm thầm bảo vệ nữ chính Cố Cẩm Triêu. Hình tượng trưởng thành cùng tuyến tình cảm giàu cảm xúc đã giúp nam diễn viên thu hút sự chú ý lớn, trở thành diễn viên tăng người theo dõi nhanh nhất Weibo thời gian qua.

Điền Hi Vi: tăng 37.700 người theo dõi

Điền Hi Vi khiến khán giả bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành nữ cảnh sát Lý Thiến trong “Tội phạm IQ thấp”. Tính cách hoạt bát cùng những màn tung hứng trong các tình huống hài đen giúp nữ diễn viên thu hút lượng lớn người hâm mộ mới.

Lưu Hạo Tồn: tăng 35.500 người theo dõi

Lưu Hạo Tồn gây ấn tượng với vai Ức Tần Nga trong "Chủ Giác". Nhân vật của cô trải qua nhiều biến cố trước khi trở thành nghệ sĩ hí khúc Tần Khang nổi tiếng. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng các phân cảnh biểu diễn trên sân khấu nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đổng Tư Thành: tăng 34.800 người theo dõi

Đổng Tư Thành thu hút sự chú ý nhờ vai Diệp Hạn trong phim "Lương Trần Mỹ Cẩm". Câu chuyện tình đơn phương đầy bi kịch của nhân vật liên tục được bàn luận trên mạng, thậm chí nhiều khán giả còn đùa rằng anh là “đứa con bị biên kịch ghẻ lạnh nhất” vì số phận quá đau lòng.

Tống Úc Hà: tăng 22.600 người theo dõi

Trong “Tội phạm IQ thấp”, Tống Úc Hà vào vai Phương Siêu, thành viên của một nhóm tội phạm nghiệp dư liên tục thất bại trong các phi vụ dở khóc dở cười. Diễn xuất hài tự nhiên của anh để lại dấu ấn mạnh dù không đảm nhận hình tượng anh hùng truyền thống.

Hoàng Nghệ: tăng 19.100 người theo dõi

Hoàng Nghệ hiện xuất hiện đồng thời trong hai phim cổ trang "Giai Ngẫu Thiên Thành" và "Lương Trần Mỹ Cẩm". Việc đảm nhận cả phản diện quyến rũ Tả Doanh Doanh lẫn nhân vật Cố Lan của gia tộc họ Cố đã giúp cô gia tăng đáng kể độ nhận diện với khán giả yêu thích phim truyền hình.

Nhậm Mẫn: tăng 13.000 người theo dõi

Nhậm Mẫn gây chú ý khi góp mặt trong cả “Hắc Dạ Cáo Bạch" và "Lương Trần Mỹ Cẩm”. Từ cô gái hiện đại gan dạ Hà Hiểu Hà đến nữ anh hùng cổ trang sắc sảo Cố Cẩm Triêu, nữ diễn viên cho thấy khả năng biến hóa ấn tượng ở nhiều thể loại khác nhau.

Vương Hạc Nhuận: tăng 11.300 người theo dõi

Vương Hạc Nhuận nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vai Tân Mi trong “Giai Ngẫu Thiên Thành”. Nhân vật của cô bị cho là mang số mệnh khắc chồng, phải vượt qua nhiều biến cố và tìm kiếm công lý cho người mình yêu, qua đó để lại dấu ấn sâu đậm với người hâm mộ dòng phim tiên hiệp.