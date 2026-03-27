中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trang Pháp xác nhận thi Đạp gió 2026 tại Trung Quốc

Thứ Sáu, 15:11, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trang Pháp xác nhận tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ cho biết muốn mang theo tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới.

Trên trang cá nhân, Trang Pháp xác nhận thông tin tham gia chương trình Đạp gió 2026. Nữ ca sĩ cho biết quyết định tham gia chương trình xuất phát từ mong muốn học hỏi và thử thách bản thân sau thành công tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. 

trang phap xac nhan thi Dap gio 2026 tai trung quoc hinh anh 1
Trang Pháp xác nhận tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc

Cô bày tỏ: "Nhiều người hỏi Trang rằng: Đã thành công ở Chị đẹp Việt Nam rồi, tại sao còn đi tiếp? Sao không chọn một lộ trình an toàn bớt rủi ro hơn?. Thực ra, câu trả lời của Trang chỉ gói gọn trong 3 điều. Đầu tiên đó là “Muốn học hỏi”. Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho Trang muôn vàn những yêu thương, nhưng Trang hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn".

Đến với chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc, Trang Pháp mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu. Nữ ca sĩ cho biết mục tiêu lớn nhất là vượt qua chính bản thân, cháy hết mình với đam mê nghệ thuật và mong sẽ được khán giả ủng hộ.

"Hành trình này chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng Trang đã sẵn sàng! Hy vọng mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh và đồng hành cùng Trang trong chương mới này nhé!", Trang Pháp viết. 

trang phap xac nhan thi Dap gio 2026 tai trung quoc hinh anh 2

Trang Pháp sinh năm 1989, tên thật là Nguyễn Thùy Trang, học và sống tại Pháp trước khi về Việt Nam năm 17 tuổi. Cô tham gia làng giải trí với vai trò diễn viên, nổi lên từ phim "Nhật ký Vàng Anh". Những năm qua, Trang Pháp hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng khi có thể sáng tác, ca hát, diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như "Sau khi chia tay thì phải làm gì", "Đêm", "Quay lại", "Tạm biệt anh", "Chỉ là"... 

Năm 2023, cô tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", trở thành trưởng nhóm thành đoàn và giành hai giải phụ Đội trưởng của năm, Chị đẹp toàn năng. Sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Trang Pháp tích cực hoạt động âm nhạc và gặt hái được thành công nhất định. Cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2025.

Mai Trang/VOV.VN
Tag: Trang Pháp đạp gió 2026 trung quốc ca sĩ chị đẹp đạp gió rẽ sóng chương trình nhạc sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trang Pháp, Lynk Lee...đội nắng 40 độ C tập luyện cho "Chị đẹp Concert"
VOV.VN - Còn 3 ngày nữa, “Chị đẹp Concert” chính thức diễn ra. 48 nữ nghệ sĩ vẫn hăng say tập luyện để với mong muốn mang đến cho khán giả những màn trình diễn chỉn chu và hấp dẫn. Sự kiện âm nhạc lần này được kỳ vọng sẽ trở thành lễ hội âm nhạc đa văn hoá rực rỡ sắc màu vào ngày 12/4 sắp tới.

Chi Pu, Trang Pháp, Kiều Anh rực rỡ trong áo dài 12 con giáp
VOV.VN - Dàn nghệ sĩ đình đám Chi Pu, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, LyLy, Lam Trường, NSND Lê Khanh, Trang Pháp, Jun Phạm, ST Sơn Thạch, Song Luân, NSƯT Quang Thắng diện áo dài 12 con giáp ghi hình chương trình Tết của VTV.

"Chị đẹp" Trang Pháp trình diễn "Chị ngả em nâng" trước hàng ngàn sinh viên
VOV.VN - Tự nhận gia đình mình chỉ “cơ bản”, cô kiên trì với con đường làm nghề chân chính, không từ bỏ dù nhiều khó khăn. Suốt hơn 10 năm hoạt động, Trang Pháp luôn giữ bản thân tránh xa các ồn ào về đời tư, tập trung nỗ lực cho âm nhạc.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt