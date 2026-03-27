Trang Pháp xác nhận thi Đạp gió 2026 tại Trung Quốc

Trên trang cá nhân, Trang Pháp xác nhận thông tin tham gia chương trình Đạp gió 2026. Nữ ca sĩ cho biết quyết định tham gia chương trình xuất phát từ mong muốn học hỏi và thử thách bản thân sau thành công tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Trang Pháp xác nhận tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc

Cô bày tỏ: "Nhiều người hỏi Trang rằng: Đã thành công ở Chị đẹp Việt Nam rồi, tại sao còn đi tiếp? Sao không chọn một lộ trình an toàn bớt rủi ro hơn?. Thực ra, câu trả lời của Trang chỉ gói gọn trong 3 điều. Đầu tiên đó là “Muốn học hỏi”. Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho Trang muôn vàn những yêu thương, nhưng Trang hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn".

Đến với chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc, Trang Pháp mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu. Nữ ca sĩ cho biết mục tiêu lớn nhất là vượt qua chính bản thân, cháy hết mình với đam mê nghệ thuật và mong sẽ được khán giả ủng hộ.

"Hành trình này chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng Trang đã sẵn sàng! Hy vọng mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh và đồng hành cùng Trang trong chương mới này nhé!", Trang Pháp viết.

Trang Pháp sinh năm 1989, tên thật là Nguyễn Thùy Trang, học và sống tại Pháp trước khi về Việt Nam năm 17 tuổi. Cô tham gia làng giải trí với vai trò diễn viên, nổi lên từ phim "Nhật ký Vàng Anh". Những năm qua, Trang Pháp hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng khi có thể sáng tác, ca hát, diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như "Sau khi chia tay thì phải làm gì", "Đêm", "Quay lại", "Tạm biệt anh", "Chỉ là"...

Năm 2023, cô tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", trở thành trưởng nhóm thành đoàn và giành hai giải phụ Đội trưởng của năm, Chị đẹp toàn năng. Sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Trang Pháp tích cực hoạt động âm nhạc và gặt hái được thành công nhất định. Cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2025.