Nhóm nữ Seoria - một nhóm nhạc ảo được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đã ra mắt công chúng tại Hàn Quốc với bài hát “Burning”. Đơn vị chủ quản Jiro đã giới thiệu nhóm Seoria là sản phẩm giải trí AI gốc đầu tiên của công ty, đồng thời chứng minh năng lực của nền tảng Dropshot AI cũng do công ty này phát triển.

Seoria là nhóm nhạc được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nguồn: Jiro

Trước nhóm Seoria, những thần tượng ảo như nhóm PLAVE đang dần trở thành một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Tại K-pop hiện nay, Seoria không phải là nhóm nhạc duy nhất hoàn toàn do AI tạo ra mà đã có SisiSi Band - nhóm nhạc AI gồm 3 thành viên ra mắt vào tháng 9, hoặc nhóm nhạc nam AI gồm 5 thành viên H3arus mới ra mắt tháng 11 này với bài hát “Crush”.

Sự khác biệt ở chỗ, nhóm PLAVE vẫn có các nghệ sĩ thực sự đứng sau những hình ảnh kỹ thuật số, trực tiếp thể hiện giọng hát và chuyển động trong các hoạt động âm nhạc, biểu diễn. Còn các nghệ sĩ ảo Riye, Cora, Iseol và Freya của nhóm Seoria không có người thật đứng đằng sau: Họ được công nghệ tạo ra trong các video âm nhạc, biểu diễn vũ đạo hoặc tham gia quảng cáo. Tất cả các thành viên của Seoria, từ khuôn mặt, giọng nói và màn trình diễn đều là sản phẩm của AI.

Nhóm nhạc ảo H3arus. Nguồn: Kaiverse

Công ty Jiro đã dành 4 tháng để đưa nhóm Seoria từ ý tưởng ban đầu đến khi ra mắt, tạo ra khoảng 5.000 hình ảnh nhân vật và hàng chục nghìn video, cùng với thử nghiệm xem nền tảng có thể duy trì các nhân vật nhất quán, giống người thật trong các nội dung khác nhau hay không. “Dùng công nghệ tạo ra một nhân vật, đặc biệt là tạo một nhân vật có sức hấp dẫn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn”, một giám đốc điều hành của Jiro cho biết.

Về khía cạnh chuyên môn, công ty chủ quản cũng xây dựng sự nghiệp cho Seoria giống như một nhóm nhạc K-pop thông thường, gồm 4 thành viên với những cá tính, vị trí riêng biệt, cùng một vũ trụ giả tưởng lấy cảm hứng từ truyền thuyết về một nhóm nữ chiến binh trong lịch sử. Nhóm cũng tự sản xuất ảnh bìa album, phông chữ riêng, các thử thách vũ đạo, video giải trí và nội dung hậu trường... giống như hầu hết nhóm nhạc K-pop khác đang hoạt động hiện nay.

Nghệ sĩ AI có lợi thế gì trong ngành giải trí Hàn Quốc?

Phản hồi ban đầu của công chúng về nhóm nhạc nữ AI Seoria được đơn vị sản xuất đánh giá tích cực hơn dự kiến. Công ty cho biết nội dung video của nhóm nhạc nữ AI đã thu hút 2,54 triệu lượt xem tính đến đầu tháng 11, bao gồm 1,08 triệu lượt xem cho MV ra mắt “Burning”. Vào tháng 10, nhóm nhạc này cũng đã có hợp tác thương hiệu đầu tiên với một hãng thời trang thể thao, ngoài ra còn xuất hiện trong một số nội dung quảng cáo thương mại.

Nhóm SisiSi Band. Nguồn: Sisisi Studio

Dấu ấn ban đầu của các nhóm nhạc AI tại Hàn Quốc cho thấy khả năng thu hút người hâm mộ, dù chính họ không hề biết danh tính thật của các nghệ sĩ ảo này. Nhóm PLAVE là ví dụ nổi bật nhất, dù bản chất các thành viên ảo chỉ là các nhân vật đại diện (avatar) cho nhóm người thật biểu diễn phía sau, với sự hỗ trợ của công nghệ ghi hình chuyển động. Các thành viên người thật cùng avatar của họ vẫn tự hát, sáng tác, biên đạo và giao tiếp với người hâm mộ, mặc dù danh tính ngoài đời của nghệ sĩ được giấu kín.

Câu chuyện sẽ phức tạp hơn đối với các thần tượng ảo được tạo ra hoàn toàn bằng AI, khi không có hỗ trợ của nghệ sĩ người thật, và toàn bộ giọng nói, chuyển động hay cá tính của các nghệ sĩ đều là sản phẩm công nghệ.

Tuy nhiên "cha đẻ" của nhóm nhạc AI Seoria cho rằng sự khác biệt đó mang lại những lợi thế tiềm năng: “Thần tượng AI không bị ràng buộc bởi những hạn chế về không gian, thể chất hay thời gian như người biểu diễn là con người, mở ra những khả năng khác nhau về cách nghệ sĩ ảo có thể hoạt động. Những lợi thế này được vận dụng để phát hành âm nhạc, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của Seoria sang các hình thức khác bao gồm hoạt hình, phim ảnh, phát trực tiếp (livestream), quảng cáo và các nội dung khác".

Phản hồi ban đầu của công chúng về nhóm nhạc nữ AI Seoria được đơn vị sản xuất đánh giá tích cực. Nguồn: Jiro

Theo giới phê bình âm nhạc tại Hàn Quốc, các thần tượng AI không phải đối mặt những rủi ro hay tranh cãi nhạy cảm thường gặp trong showbiz Hàn về đời tư, quá khứ học đường hay nghĩa vụ quân sự. Nội dung có thể được sản xuất nhanh chóng mà không bị giới hạn bởi thời gian, địa điểm, ngôn ngữ hay thể trạng của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, những nghệ sĩ AI sẽ gặp một số hạn chế lớn, như liệu người hâm mộ có tiếp tục gắn bó về mặt cảm xúc với một nghệ sĩ mà họ biết là không tồn tại. “Cộng đồng người hâm mộ K-pop thường hình thành những mối liên kết sâu sắc thông qua tương tác cá nhân với nghệ sĩ... Liệu một nghệ sĩ được tạo ra hoàn toàn bằng AI có thể vượt qua sự tò mò nhất thời và duy trì cộng đồng người hâm mộ trong dài hạn hay không, vẫn là điều chờ được chứng minh”, nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun cho biết.