Trường Giang nhờ cơ quan chức năng xử lý thông tin sai sự thật về bản thân

Trên trang cá nhân, Trường Giang đăng thông tin chính thức về quá trình xử lý pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức lan truyền tin đồn sai sự thật về mình trên mạng xã hội.

Theo thông cáo báo chí ngày 09/11/2026 của đơn vị đại diện pháp lý của Trường Giang, đơn vị này đã chủ động lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ về các nội dung không đúng sự thật liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang, đồng thời gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý các thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Nghệ sĩ Trường Giang. Ảnh: FBNV

Phòng An Ninh mạng, Công an TP.HCM đã tiến hành rà soát, xác minh và phối hợp cùng Công an các tỉnh, thành phố liên quan mời các cá nhân, tổ chức quản lý các tài khoản mạng xã hội có liên quan đến làm việc. Cơ quan Công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với các chủ tài khoản có hành vi "làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong thời gian tới, phía Trường Giang sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ nội dung, khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm và có thể tiến hành khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Vào giữa tháng 9/2026, Trường Giang vướng phải lùm xùm trên mạng xã hội. Nhiều video, hình ảnh và phát ngôn của nam nghệ sĩ trong các chương trình cũ được chia sẻ trở lại, kéo theo các ý kiến trái chiều về cách ứng xử. Khi làn sóng tranh luận bùng nổ, Trường Giang đăng bài xin lỗi, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”.

Sau đó, anh thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của chương trình "2 ngày 1 đêm", cho biết muốn dành thời gian “lắng lại và học hỏi thêm”. Kể từ đó đến nay, Trường Giang gần như không xuất hiện trước công chúng, hạn chế hoạt động trên mạng xã hội.

Trường Giang sinh năm 1983 ở Quảng Nam. Anh nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow "Bước chân miền Trung" vào năm 2011. Nam diễn viên tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, chương trình hài, MC, đóng phim điện ảnh như "49 ngày", "Taxi em tên gì?", "Siêu sao siêu ngố", "30 chưa phải Tết"... Năm 2026, phim "Nhà ba tôi một phòng" đưa Trường Giang trở thành đạo diễn trăm tỷ với tác phẩm đầu tay. Anh kết hôn với Nhã Phương vào tháng 9/2018. Sau 8 năm kết hôn, cặp đôi hiện có 3 người con.