Văn Mai Hương hoãn ra mắt MV do cơn bão số 3

Trên trang cá nhân, Văn Mai Hương thông báo tạm hoãn sự kiện giới thiệu và phát hành MV ''Ướt lòng''. Theo đó, nữ ca sĩ cùng công ty của mình gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, lời động viên chân thành đến địa phương, đơn vị chịu ảnh hưởng trong sự việc không ai mong muốn vừa xảy ra tại Quảng Ninh.

Nữ ca sĩ viết: "Văn Mai Hương cùng ekip xin phép được thông báo tạm hoãn sự kiện giới thiệu và lịch phát hành MV 'Ướt lòng' vào ngày 21/7 để mọi người có thể tập trung theo dõi các thông tin liên quan đến diễn biến của cơn bão số 3. Văn Mai Hương xin được cáo lỗi đến ekip thực hiện dự án, quý đối tác, đơn vị báo chí - truyền thông, các anh chị em nghệ sĩ, khán giả... để sản phẩm ra mắt vào thời điểm phù hợp hơn. Xin cầu mong sự bình an đến với tất cả mọi người".

Văn Mai Hương hoãn ra mắt MV "Ướt lòng"

Ca sĩ Thanh Duy cũng hoãn bài đăng 1st look. Ê-kíp của ca sĩ Thanh Duy cho biết: "Do tình hình mưa bão đang diễn ra phức tạp, ekip xin được tạm hoãn bài đăng 1st look như đã dự kiến để ưu tiên cho các thông tin quan trọng hơn lúc này. Dù rất háo hức được chia sẻ với mọi người, nhưng ekip tin rằng lúc này, sự quan tâm và lan toả về tình hình thiên tai cũng như các hoạt động hỗ trợ cộng đồng là điều cần được ưu tiên. Lịch đăng mới sẽ được cập nhật sau khi tình hình ổn định hơn. Rất mong mọi người thông cảm và tiếp tục dõi theo Thanh Duy trong thời gian tới".

Han Sara và công ty quản lý 84 Entertainment thông báo: "Chung một nỗi lo với đồng bào cả nước, khi bão Wipha diễn biến phức tạp và bất ngờ, gây thiệt hại trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc, công ty và Han Sara rất mong muốn dời ngày phát hành MV Do Anh Si".

Tuy nhiên, do kế hoạch phát hành cùng các đối tác nước ngoài, trong nước và các đơn vị truyền thông, 84 Entertainment và Han Sara vẫn phải tiến hành phát hành MV vào tối 20/7 theo đúng lịch trình dự kiến. Phía công ty sẽ dành toàn bộ doanh thu từ việc phát hành đĩa vật lý Unfrozen và MV Do Anh Si để gửi đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ thương tiếc trước vụ việc lật tàu ở Hạ Long. Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: "Thật sự xót xa khi xem tin tức! Xin chia sẻ cảm xúc và sự mất mát cùng với người thân của những nạn nhân trong vụ đắm tàu ở Hạ Long".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ: "Một tai nạn thương tâm, bất ngờ, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Cầu mong những ai còn mất tích sớm được tìm thấy. Xin biết ơn các lực lượng chức năng, đặc biệt là đơn vị đặc công nước, đã không quản đêm tối, hiểm nguy để nỗ lực tìm kiếm".

"Thật xót xa trước những mất mát vừa qua. Chỉ biết cầu mong bình an đến với tất cả mọi người và mong rằng các nạn nhân sẽ sớm được tìm thấy, được trở về với gia đình", Hoa hậu Thanh Thủy viết.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy bày tỏ: "Huy xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Đau lòng quá, cầu mong tất cả mọi người bình an".

Chiều 19/7, BTC sự kiện SUPERFEST 2025 - concert Mùa hè rực rỡ thông báo tạm hoãn chương trình vì điều kiện thời tiết rất xấu. Một số nghệ sĩ như Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên, SOOBIN cũng lên tiếng xin lỗi, mong khán giả cảm thông khi đêm nhạc SUPERFEST 2025 phải hoãn vì mưa bão, gió lốc giật mạnh.