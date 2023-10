Văn Mai Hương kể về mối tình thanh xuân đẹp đẽ trong ca khúc mới

Lấy cảm hứng từ “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – You are the apple of my eye” - một trong số những tượng đài phim vườn trường châu Á đình đám, “Cơn mưa rào” là một bài hát nhẹ nhàng, hoài niệm và có cả sự luyến tiếc về mối tình thời thanh xuân đầy đẹp đẽ và khó quên.

"Dẫu biết sẽ cảm lạnh em vẫn rất muốn đắm mình trong cơn mưa rào thanh xuân một lần nữa" – câu hát lấy cảm hứng từ chính câu nói nổi tiếng của đạo diễn/nhà văn Cửu Bả Đao được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chăm chút tỉ mỉ đưa vào phần lyrics vừa để tri ân bộ phim, vừa để tất cả khán giả đều có thể thấy chính bản thân cùng câu chuyện thanh xuân của mình khi nghe bài hát.

Văn Mai Hương, Hứa Kim Tuyền tái hợp Negav

Ngoài phần thể hiện đầy cảm xúc của Văn Mai Hương, phần rap đầy sự trải nghiệm cá nhân về mối tình đã qua của rapper Negav cũng khiến cho ca khúc thêm phần sống động và sâu sắc. Đây cũng là lần thứ 2 Negav kết hợp cùng Văn Mai Hương sau bản hit "Hương" phát hành cách đây 2 năm, hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ và thú vị cho khán giả hâm mộ.

Ngay khi tung ca khúc mới, Văn Mai Hương cũng chính thức thông báo sẽ giới thiệu album phòng thu thứ 4 trong sự nghiệp mang tên “Minh Tinh – The Actress” vào 19h ngày 24/10 tới đây. Cùng với "Mưa tháng sáu", "Đại minh tinh", "Cơn mưa rào", album “Minh Tinh – The Actress” sẽ có thêm loạt ca khúc mang nhiều màu sắc, câu chuyện khác nhau như: "Martini", "Vườn địa đàng", "A red flag", "Bay cùng bay", "Nam bán cầu".

Bên cạnh sự đồng hành của “người tri kỷ” Hứa Kim Tuyền, album đậm chất phim ảnh “Minh Tinh – The Actress” của Văn Mai Hương còn có sự tham gia của loạt producer đình đám gồm: DuongK, Nguyễn Thanh Bình, Drum7, Tuimi, Orange, Negav, Wokeup, 2Pillz.

Album phòng thu thứ 4 trong sự nghiệp là dự án nối tiếp những hoạt động nhiều dấu ấn xuyên suốt năm qua của nữ ca sĩ. Văn Mai Hương cũng mong muốn sản phẩm sẽ là món quà ý nghĩa nhất để cô tri ân người hâm mộ đã luôn đồng hành, yêu thương cô trong hành trình vừa qua.