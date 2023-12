Vì sao Taylor Swift được cả thế giới yêu mến?

Cô gái bản lĩnh

Ít ai biết, khi mới chỉ 11 tuổi Swift đã thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Nashville với hành trang là những bản demo tự thu tại nhà. Taylor để lại bản copy tại mọi hãng đĩa trong thành phố. Tuy nhiên cô đã bị từ chối thẳng thừng. Không nản lòng, 12 cô tuổi bắt đầu viết bài hát và chơi guitar. Năm 14 tuổi, gia đình quyết định chuyển đến vùng Nashville để Taylor có thể tập trung theo đuổi sự nghiệp. Và ngay ở thời điểm đó, Swift trở thành nhạc sĩ biên chế chính thức trẻ nhất của công ty phát hành âm nhạc Sony/ATV.

Album đầu tay có tên "Taylor Swift" được phát hành vào năm 2006 đã đánh dấu màn chào sân đầy ấn tượng của nữ ca sĩ trẻ. Kết hợp những yếu tố của hai dòng nhạc Pop và Folk, "Taylor Swift" đã tạo nên nét độc đáo trong âm nhạc của cô gái 16 tuổi khi ấy và trở thành phong cách đặc trưng cho những album về sau của cô.

Đồng thời, album đầu tay này cũng đưa cô gái trẻ lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard 200 và đã bán được hơn 2 triệu bản tại Mỹ. Kể từ đó, cô đã phát hành 10 album thành công, giành được vô số giải thưởng và có thể tự hào khi có tới 12 giải Grammy từ 46 đề cử.

Không bao giờ mệt mỏi

Âm nhạc của Taylor Swift bao trùm nhiều thế hệ. Theo Jody Rosen từ Tạp chí New York, Taylor Swift là ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới và danh tiếng ngôi sao của cô ấy thực sự đã phá vỡ mọi khuôn mẫu đã được thiết lập trước đó. Jody Rosen cho rằng, Taylor đã thuộc và nắm bắt được nhiều thể loại, thời đại, lứa tuổi và xu hướng khác nhau. Do sự đa dạng trong nghệ thuật của mình, cô được cho là đã vượt qua các siêu sao như Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry và Miley Cyrus. Dù bắt đầu là một ngôi sao nhạc đồng quê vào thập niên 2010 nhưng đến cuối thập niên đó, nữ ca sĩ đã trở thành một người khổng lồ trong lĩnh vực âm nhạc mọi thời đại.

Taylor Swift có nhiều phẩm chất tốt để thành công. Đạo đức làm việc, năng khiếu tiếp thị, bản năng kinh doanh và sự quyết tâm đều góp phần tạo nên danh tiếng của cô ấy trên toàn cầu. Nhưng có lẽ, Taylor Swift được coi là một nhạc sĩ xuất sắc nhất. Theo nhiều nhà phê bình, năng khiếu chính của cô chính là về giai điệu.

Tạp chí Times từng đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sỹ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn của cô ấy đến nhiều khía cạnh của văn hóa đương đại.

Gần gũi với người hâm mộ

Chinh phục trái tim người nghe bằng âm nhạc chân thành, gần gũi, không quá khó hiểu khi lượng người hâm mộ hùng hậu sẵn sàng trút hầu bao mua các sản phẩm của Taylor Swift. Với con số hơn 254 triệu người theo dõi trên toàn thế giới, Taylor hiện đang là một trong những sao nữ quyền lực nhất sở hữu số người hâm mộ khổng lồ.

Taylor Swift còn được biết đến là người có mối quan hệ rất gần gũi và ấm áp với người hâm mộ, khi họ thường được tổ chức tiệc tùng tại nhà riêng của cô ấy. Cô cũng tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ và chào hỏi sau buổi diễn. Trong những năm qua, nữ ca sĩ đã xây dựng được một hình ảnh mạnh mẽ về tình bạn chung của mình với những người hâm mộ.

Taylor thậm chí còn nhớ về từng người hâm mộ đã tham dự các buổi họp bí mật của cô và thường làm họ ngạc nhiên bằng cách khen ngợi kiểu tóc mới, thành tích học tập và chi tiết về mối quan hệ của họ... Nữ ca sĩ còn gửi đến người hâm mộ những món quà bất ngờ qua đường bưu điện. Chúng có thể là những lá thư viết tay hoặc thậm chí là những hộp quà mà Taylor Swift gửi gắm tình cảm vào đó.

Đổi lại, những người hâm mộ của cô ấy sẽ đền đáp lại thần tượng của họ bằng cách hết sức trung thành. Theo một nhà địa chấn học, trong một chuyến tham quan của cô tại Lumen Field, những người hâm mộ của cô đã nhảy múa nhiệt tình đến mức gây ra hoạt động địa chấn tương đương với một trận động đất mạnh 2,3 độ richter. Thậm chí một số người hâm mộ của cô mặc tã người lớn đến các buổi biểu diễn của cô để tránh bỏ sót bất cứ thứ gì. Có thể thấy người hâm mộ của Taylor đã làm mọi cách để thể hiện tình yêu của mình với nữ ca sĩ mà họ ngưỡng mộ.

Lòng nhân ái

Lòng nhân ái và tâm hồn phong phú của Taylor không chỉ thể hiện qua âm nhạc, mà còn qua những hành động của cô với những người xung quanh. Trước giờ cô vẫn luôn được biết tới là một người nổi tiếng siêng làm từ thiện, nhiều năm liền cô được vinh danh trên trang DoSomething.org. Cô đã hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân ung thư, những nạn nhân của quấy rối tình dục, các tổ chức cứu trợ thiên tai, các ngân hàng thực phẩm trên đường chuyến lưu diễn Eras Tour của mình và nhiều hơn thế nữa.

Những sáng tác về cuộc đời

Gia đình là một chủ đề xuất hiện nhiều trong bài hát của Taylor. "The Best Day" là một ví dụ tiêu biểu, bài hát dành lời tri ân đến mẹ cô đã luôn ở bên cạnh qua những lúc khó khăn. Trong khi "Never Grow Up" là ca khúc về khoảng thời gian cô chứng kiến em trai mình lớn lên, và cô phản ánh lại với quá trình trưởng thành của chính mình, những khó khăn của việc làm người lớn. Bạn bè của Taylor cũng đã trở thành những nhân vật chính trong một số bài hát của cô, như cô bạn thân từ thời trung học Abigail là nguồn cảm hứng của ca khúc "Fifteen".

Chưa hết, người yêu cũ có lẽ cũng là một chủ đề được truyền thông và dư luận bàn tán rất nhiều khi nhắc đến Taylor Swift, một phần cũng vì đây là chủ đề được Taylor nhắc đến kha khá trong âm nhạc của mình với những mối tình chính thức của cô, dài có, ngắn ngủi cũng có, gồm: ca sĩ kiêm diễn viên Joe Jonas, diễn viên Taylor Lautner, ca sĩ John Mayer, diễn viên Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, ca sĩ Harry Styles, DJ Calvin Harris, diễn viên Tom Hiddleston...