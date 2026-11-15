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Ngọc Sơn hát, nhảy và làm thơ trong đêm nhạc của Quái Vật Tí Hon

Chủ Nhật, 17:33, 15/11/2026
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VOV.VN - Danh ca Ngọc Sơn gây bất ngờ khi xuất hiện trong concert của ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon, mang đến những màn hòa giọng, nhảy và làm thơ thú vị. Đêm nhạc còn đánh dấu cuộc tái hợp của Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh sau hơn một thập kỷ.

Tối 14/11, concert “QVTHXV - 15 năm Đường về” của ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon diễn ra tại Capital Theatre, TP.HCM. Bên cạnh cuộc hội ngộ của những thành viên từng gắn bó với ban nhạc, chương trình còn gây chú ý với sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt: danh ca Ngọc Sơn.

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Danh ca Ngọc Sơn bất ngờ xuất hiện trong concert “15 năm Đường về” của ban nhạc Quái Vật Tí Hon tại TP.HCM.
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Ngọc Sơn hào hứng hát, nhảy và làm thơ, giao lưu cùng khán giả trong đêm nhạc.

Vốn gắn liền với những ca khúc trữ tình, Ngọc Sơn mang đến màu sắc khác biệt khi góp mặt trong đêm nhạc rock. Không chỉ hòa giọng cùng các nghệ sĩ, nam danh ca còn hào hứng thể hiện những điệu nhảy và ngẫu hứng làm thơ dành tặng khán giả, khiến không khí chương trình thêm sôi động.

Chia sẻ về sự xuất hiện này, Ngọc Sơn cho biết: “Đến với QVTHXV, Ngọc Sơn không chỉ muốn mang đến cho đại gia đình thân yêu giọng ca và những bài hát của mình mà đó còn là tình cảm, sự mong muốn kết nối cùng các bạn trẻ thông qua những vũ đạo mà các bạn yêu thích hay sẵn lòng dành tặng riêng cho các bạn bài thơ mà tôi sáng tác”. 

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Quái Vật Tí Hon lần đầu trình diễn trọn vẹn 12 ca khúc trong album “Đường về” tại một đêm nhạc.

Sự góp mặt của Ngọc Sơn còn khiến chính những người trong cuộc bất ngờ. Trên sân khấu, Hải Bột hài hước tiết lộ gia đình anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết danh ca sẽ xuất hiện trong concert của Quái Vật Tí Hon.

Bên cạnh màn giao lưu với Ngọc Sơn, tâm điểm của đêm diễn là cuộc tái hợp của ba thành viên Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh. Sau hơn một thập kỷ không cùng đứng trên sân khấu dưới tên Quái Vật Tí Hon, cả ba trở lại trong chương trình kỷ niệm 15 năm album “Đường về”.

Đặc biệt, lần đầu tiên toàn bộ 12 ca khúc trong album được trình diễn trọn vẹn trong một đêm nhạc. Những giai điệu từng gắn bó với khán giả yêu rock được tái hiện, đưa người nghe trở về với một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của ban nhạc.

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Chia sẻ về cuộc hội ngộ, các thành viên Quái Vật Tí Hon thừa nhận chính họ cũng không nghĩ sẽ có ngày được đứng chung sân khấu một lần nữa.

“Dù 15 năm qua mỗi người đều có công việc và hành trình riêng, không thường xuyên gặp gỡ, nhưng trong lòng mỗi thành viên vẫn luôn có một niềm tin rằng sẽ có ngày chúng tôi lại được cùng nhau nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Ngay cả chúng tôi cũng không thể tin rằng sẽ có một ngày cả nhóm lại cùng đứng trên sân khấu, trước mặt khán giả, để chia sẻ cảm xúc, năng lượng và tình yêu dành cho âm nhạc như hôm nay”, ban nhạc bày tỏ.

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Khán giả hào hứng theo dõi concert kỷ niệm 15 năm album “Đường về” của Quái Vật Tí Hon.
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Các thành viên Quái Vật Tí Hon xúc động khi được cùng đứng trên sân khấu sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng.

Trong đêm diễn, guitarist Trần Minh Quân cũng góp mặt trong đội hình biểu diễn, mang đến màu sắc mới bên cạnh những thành viên đã gắn bó với lịch sử của nhóm.

Không chỉ trình diễn lại những ca khúc quen thuộc trong album “Đường về”, Quái Vật Tí Hon còn giới thiệu các sáng tác mới. Concert vì thế không chỉ là dịp để các thành viên gặp lại nhau và khán giả ôn lại ký ức, mà còn đánh dấu chặng đường tiếp theo của ban nhạc sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu chung.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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