Ngọc Trinh nữ tính, ngọt ngào hội ngộ cùng dàn diễn viên phía Bắc tại Hà Nội

Trong lần xuất hiện này, Ngọc Trinh giữ phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn đường nét gương mặt. Cô dành thời gian giao lưu cùng khách mời, chụp ảnh và tham gia một số hoạt động trải nghiệm tại sự kiện.

Ngọc Trinh chọn váy trắng dài với phần thân trên bất đối xứng, cổ quấn cao và một bên tay áo rủ nhẹ.

Cô trang điểm theo tông nhẹ, nhấn vào đôi mắt và làn da sáng.

Ngọc Trinh diện váy lụa xanh pastel ôm dáng, phần lưng được khoét sâu và tạo điểm nhấn bằng những chi tiết hoa 3D chạy dọc phía sau. Cô búi tóc cao, để lộ phần vai và lưng trần, kết hợp trang sức nhỏ gọn. Thiết kế mềm mại giúp người đẹp tôn vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn giữ tổng thể nữ tính.

Ngọc Trinh diện váy lụa xanh pastel ôm dáng, phần lưng được khoét sâu và tạo điểm nhấn bằng những chi tiết hoa 3D chạy dọc phía sau.

Sang tạo hình khác, Ngọc Trinh chọn váy trắng dài với phần thân trên bất đối xứng, cổ quấn cao và một bên tay áo rủ nhẹ. Những lớp vải xếp nếp tạo chuyển động cho trang phục, trong khi kiểu tóc bob ngắn giúp diện mạo của cô trẻ trung hơn. Cô trang điểm theo tông nhẹ, nhấn vào đôi mắt và làn da sáng.

Hai phong cách đối lập mang đến hình ảnh khác nhau cho Ngọc Trinh trong cùng sự kiện: một bên gợi cảm, một bên thanh lịch. Người đẹp dành thời gian chụp ảnh, giao lưu cùng khách mời và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thiết kế mềm mại giúp người đẹp tôn vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn giữ tổng thể nữ tính.

Tại đây, Ngọc Trinh gặp lại nhà thiết kế Đỗ Long, người từng nhiều lần đồng hành cùng cô trong các hoạt động thời trang. Bên cạnh đó còn có ca sĩ Bằng Kiều và các diễn viên Hồng Diễm, Việt Anh, Quỳnh Nga, Hồng Đăng... Sự xuất hiện của nhiều gương mặt hoạt động trong âm nhạc, điện ảnh và truyền hình tạo nên cuộc hội ngộ của nghệ sĩ hai miền.

Trong phần giao lưu, Ngọc Trinh chia sẻ cô yêu thích hương vị chocolate truyền thống. Đỗ Long lại lựa chọn loại kết hợp khoai mỡ tím. Các khách mời cũng trải nghiệm một số hương vị khác, trong đó có chocolate kết hợp trà xanh Nhật Bản.

Ngọc Trinh hội ngộ NTK Đỗ Long.

Một điểm đáng chú ý là nguyên liệu ca cao được sử dụng có nguồn gốc trong nước, kết hợp cách chế biến theo phong cách nama chocolate của Nhật Bản. Việc đưa những nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực Việt như khoai mỡ tím vào chocolate cũng tạo thêm nét riêng cho phần trải nghiệm.

Ngọc Trinh hội ngộ Quỳnh Nga cùng dàn diễn viên phía Bắc.

Ngoài Ngọc Trinh, sự xuất hiện của Bằng Kiều, Hồng Diễm, Việt Anh, Quỳnh Nga và Hồng Đăng cũng tạo nên điểm nhấn cho sự kiện, đặc biệt với khán giả yêu thích các gương mặt quen thuộc của âm nhạc và phim truyền hình Việt.