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Người đẹp Cảnh Điềm trở lại tâm điểm chú ý sau vụ bê bối mang thai hộ và quỵt tiền

Thứ Tư, 06:00, 01/07/2026
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VOV.VN - Cảnh Điềm, nữ diễn viên người Trung Quốc đã tự tin xuất hiện trước công chúng trong buổi quảng bá phim truyền hình mới, đánh dấu sự trở lại sau nhiều tuần vướng phải những tranh cãi xung quanh cáo buộc mang thai hộ và quỵt tiền.

Nữ diễn viên Cảnh Điềm đã xuất hiện đầy tự tin trước công chúng tại một sự kiện quảng bá cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt Long Cổ Đao Tương mà cô tham gia, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau khi vướng vào một loạt cáo buộc liên quan đến bạn trai cũ giàu có và việc mang thai hộ bất hợp pháp.

nguoi dep canh Diem tro lai tam diem chu y sau vu be boi mang thai ho va quyt tien hinh anh 1

Theo Sina, Cảnh Điềm đã tham dự sự kiện giới thiệu nội dung thường niên của Tencent Video để giới thiệu bộ phim truyền hình mới mà cô tham gia Long Cổ Đao Tương. Bộ phim này đánh dấu sự tái hợp của cô với Trương Bân Bân, người mà cô từng hợp tác ăn ý trên màn ảnh trong những phim gần đây.

Diện chiếc váy đen thanh lịch, Cảnh Điềm xuất hiện rạng rỡ và tự tin suốt sự kiện, không hề cho thấy dấu hiệu nào bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối từng gây xôn xao dư luận chỉ vài tuần trước đó. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, vẻ ngoài của cô cho thấy cô đã giải quyết thành công các vấn đề hậu trường và khó có khả năng phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào trong ngành giải trí vì vụ bê bối này.

nguoi dep canh Diem tro lai tam diem chu y sau vu be boi mang thai ho va quyt tien hinh anh 2

Cuối tháng 5, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng sau khi một thỏa thuận mang thai hộ bằng tiếng Anh từ Hoa Kỳ bị rò rỉ trên mạng. Tài liệu này được cho là có chữ ký “Tian Jing”, khiến nhiều người suy đoán đó là chữ ký của Cảnh Điềm. Theo các giấy tờ bị rò rỉ, nữ diễn viên này được cho là đã yêu cầu bạn trai đặt cọc ban đầu 100.000 USD. Tuy nhiên, người này được cho là đã chuyển cho cô tới 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,1 triệu USD).

Theo một nguồn tin khác, Cảnh Điềm và bạn trai lúc bấy giờ được cho là đã đến Hoa Kỳ để sắp xếp việc mang thai hộ, nhằm tránh lệnh cấm nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với việc mang thai hộ thương mại. Các báo cáo cho biết doanh nhân này đã đặt riêng toàn bộ một tầng của khách sạn hạng sang ở Los Angeles cho nữ diễn viên trong suốt quá trình này.

nguoi dep canh Diem tro lai tam diem chu y sau vu be boi mang thai ho va quyt tien hinh anh 3

Báo cáo còn cáo buộc rằng Cảnh Điềm sau đó đã đòi thêm hàng trăm triệu nhân dân tệ. Khi yêu cầu bị từ chối, nữ diễn viên đã trở về Trung Quốc, cắt đứt mọi liên lạc và từ chối trả lại 50 triệu nhân dân tệ được cho là đã nhận trước.

Mặc dù Cảnh Điềm phủ nhận mình là người được nhắc đến trong các bài đăng lan truyền trên mạng, nhưng cư dân mạng cho rằng đã tìm thấy một số chi tiết dường như trùng khớp với hoàn cảnh của cô. Giới phê bình cũng cho rằng tuyên bố chính thức của cô tập trung vào việc đánh lạc hướng dư luận hơn là trực tiếp phủ nhận các cáo buộc mang thai hộ.

nguoi dep canh Diem tro lai tam diem chu y sau vu be boi mang thai ho va quyt tien hinh anh 4

Việc mang thai hộ thương mại là bất hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc, khiến cho nhóm của Cảnh Điềm buộc phải lập tức lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố được đưa ra, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi tầm nhìn công chúng, trong khi đó xuất hiện các báo cáo cho rằng cô đã khẩn trương rao bán một căn hộ hạng sang trị giá hơn 22 triệu USD ở Thượng Hải, làm dấy lên suy đoán rằng cô đang cố gắng huy động vốn để thanh toán các khoản nợ tài chính.

Long Cổ Đao Tương là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Wei Yu, người có những tác phẩm trước đó đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim truyền hình thành công.

nguoi dep canh Diem tro lai tam diem chu y sau vu be boi mang thai ho va quyt tien hinh anh 5

Bộ phim do Lý Cốc làm đạo diễn, nhà làm phim đứng sau loạt phim nổi tiếng Tạm Biệt Công Chúa Của Tôi (2019) và Mây Giá (2021). Câu chuyện Long Cổ Đao Tương kể về Mạnh Thiên Tư (do Cảnh Điềm thủ vai), người thừa kế tước vị “ngai vàng” trong gia tộc Ma Sơn bí ẩn, khi cô dấn thân vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm cùng với Giang Liên (do Trương Bân Bân thủ vai).

Trương Bân Bân vẫn là một trong những bạn diễn được yêu thích nhất của Cảnh Điềm. Sự ăn ý của cả hai trong phim Tư Đằng đã nhận được nhiều lời khen ngợi, khiến sự tái hợp của họ trong Long Cổ Đạo Tương trở thành một trong những màn hợp tác lập tức trở thành dự án được mong chờ nhất trong giới hâm mộ phim truyền hình Trung Quốc.

Thư Vũ/VOV.VN
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