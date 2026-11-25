Sáng 25/11 (giờ Hà Nội), chung kết Miss Universe 2026 diễn ra nhà thi đấu El Choliseo, thành phố San Juan, Puerto Rico với sự tranh tài của 116 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các thí sinh trải qua phần đồng diễn, hô tên, trình diễn áo tắm, dạ hội và trả lời ứng xử. Từ top 30, ban giám khảo chọn ra top 12 và top 5. Danh hiệu hoa hậu và 4 á hậu được xướng lên sau phần thi ứng xử.

Chung cuộc, người đẹp Jennifer Barreto, đại diện nước chủ nhà Puerto Rico giành ngôi vị hoa hậu. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Cộng hòa Dominica. Á hậu 2 là thí sinh đến từ Venezuela, á hậu 3 thuộc về người đẹp Philippines. Á hậu 4 được trao cho thí sinh đến từ New Zealand.

Jennifer Barreto đăng quang Miss Universe 2026

Jennifer Barreto năm nay 27 tuổi, cao 1,82 m. Cô là thí sinh được đánh giá cao từ những vòng ngoài và duy trì phong độ ổn định trong đêm chung kết. Cô từng tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học nghiên cứu, sở hữu hai bằng thạc sĩ về Tâm lý học và Công tác xã hội lâm sàng. Cô đang làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội và phòng ngừa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Jennifer Barreto đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi.

Jennifer Barreto đến từ Puerto Rico. Ảnh: Instagram Jennifer Barreto

Trong phần thi ứng xử, người đẹp Puerto Rico nhận được câu hỏi: "Điều quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo của bạn cần có trong thời điểm hiện tại là gì?". Jennifer Barreto nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo phải làm gương và biết lắng nghe những cộng đồng mà họ đại diện. Cô hy vọng có thể tạo ra những tác động tích cực và lâu dài bằng cách thấu hiểu nhu cầu của mọi người, từ đó vận dụng những hiểu biết ấy để góp phần xây dựng các cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Miss Universe 2026 khởi động từ ngày 11/11. Cuộc thi quy tụ 116 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 6 thí sinh ở Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào không dự thi do vướng mâu thuẫn về bản quyền cuộc thi.

Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn và danh giá nhất trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức hàng năm và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Tổ chức Miss Universe đã phá bỏ mọi tiêu chuẩn dành cho thí sinh, chào đón tất cả phụ nữ, người chuyển giới trên 18 tuổi, không phân biệt chiều cao, hình dáng cơ thể hay việc họ đã kết hôn, sinh con.