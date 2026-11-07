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Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ Bảy, 23:36, 07/11/2026
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VOV.VN - Nguyễn Yến Trang, thí sinh đến từ Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng. Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1, Lê Phương Nghi là Á hậu 2.

Kết quả được công bố vào cuối đêm thi Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. Trước đó, Nguyễn Yến Trang, Lê Phương Nghi và Trần Xuân Khánh Linh lần lượt được gọi tên vào Top 3. Hai thí sinh còn lại trong Top 5 là Đặng Thị Ngọc Lan và Đinh Hoàng Gia Linh.

nguyen yen trang dang quang hoa hau viet nam 2026 hinh anh 1
Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.
nguyen yen trang dang quang hoa hau viet nam 2026 hinh anh 2
Nguyễn Yến Trang trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 tại đêm chung kết tối 7/11 ở Hải Phòng.

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang nhận câu hỏi về vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam và cách lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế. Đại diện Hà Nội bày tỏ sự biết ơn khi được sống trong hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải đối mặt với chiến tranh.

Yến Trang nói về hòa bình qua những điều gần gũi, từ việc thức dậy trong một buổi sáng yên bình đến cơ hội được học tập, làm việc và cống hiến. Cô nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019 như một ví dụ về vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình. Cô khép lại phần thi bằng lời khẳng định: “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.

nguyen yen trang dang quang hoa hau viet nam 2026 hinh anh 3
Nguyễn Yến Trang trong phần thi ứng xử.

Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi về thành phố Hải Phòng. Từ trải nghiệm hai tháng sống cùng các thí sinh, cô chia sẻ ấn tượng về ẩm thực, con người và lịch sử của thành phố. Lê Phương Nghi trả lời câu hỏi về ý nghĩa của việc học khi thông tin có thể được tìm kiếm dễ dàng. Nữ sinh Đại học Ngoại thương cho rằng người trẻ cần rèn tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và giữ được giá trị của mình khi tiếp cận công nghệ.

Ở hai phần ứng xử còn lại, Đặng Thị Ngọc Lan đề cập việc giữ gìn bản sắc dân tộc và chủ động tiếp thu công nghệ trong quá trình hội nhập. Đinh Hoàng Gia Linh chia sẻ trải nghiệm vượt qua sự tự ti về ngoại hình, đồng thời khuyến khích các cô gái trân trọng vẻ đẹp riêng của mình.

Trước đó, hàng nghìn khán giả có mặt tại Quảng trường Danh Vọng để theo dõi đêm thi. Chương trình mở màn bằng tiết mục đồng diễn của 25 thí sinh cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và hai á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi. Trong phần thi áo dài, các thí sinh trình diễn bộ sưu tập Mạch Liên Hoa của hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Đặng Thị Ngọc Hân.

nguyen yen trang dang quang hoa hau viet nam 2026 hinh anh 4
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề Miền Hương Sắc, với bốn giá trị được ban tổ chức nhấn mạnh là nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Ban giám khảo xem xét quá trình rèn luyện, trải nghiệm thực tế của các thí sinh cùng phần thể hiện của họ trên sân khấu.

Khi công bố Top 15, ban tổ chức xướng tên Vũ Hồng Hạnh là thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn nhất. Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi đều có tên trong danh sách này. Các phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội tiếp nối chương trình trước khi cuộc thi thu hẹp danh sách xuống Top 10 và Top 5.

Minh Hằng biểu diễn ca khúc Director mở màn phần thi áo tắm. S.T Sơn Thạch mang đến hai tiết mục Get On The Floorvà Angel giữa phần thi áo tắm và dạ hội. Sau phần ứng xử của Top 5, Văn Mai Hương trình diễn ca khúc Hương, trước khi 25 thí sinh trở lại sân khấu để nghe công bố các danh hiệu.

Đêm chung kết cũng đánh dấu thời điểm khép lại nhiệm kỳ của Hoa hậu Hà Trúc Linh và hai á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi. Cả ba có màn trình diễn cuối nhiệm kỳ trước khi ban tổ chức công bố Top 3 mùa giải 2026.

Ngoài ngôi vị Á hậu 1, Trần Xuân Khánh Linh nhận danh hiệu Đại sứ Nhân ái. Tạ Thị Hoa được trao danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đinh Hoàng Gia Linh là Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đinh Diệu Anh là Đại sứ Thời trang và Thể thao. Danh hiệu Người đẹp biển thuộc về Bùi Mai Linh.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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