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Nhóm nhạc Việt có 3 anh em sinh ba và hành trình chinh phục khán giả

Thứ Tư, 15:02, 04/11/2026
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VOV.VN - Từ đêm diễn chỉ có 11 khán giả tại Chợ Bình Tây đến sân khấu có 7.000 người tham dự, nhóm nhạc Duniverse với ba thành viên là anh em sinh ba đang từng bước tìm kiếm chỗ đứng trong làng nhạc Việt.

Nhóm nhạc Duniverse giới thiệu EP “Người tiên phonk” gồm 5 ca khúc tiếng Việt, kết hợp các chất liệu Phonk, Drill, EDM và Pop. Đây là hoạt động âm nhạc mới của nhóm sau hành trình biểu diễn tại nhiều sân khấu, từ những đêm nhạc nhỏ tự tổ chức đến các sự kiện có hàng nghìn khán giả.

nhom nhac viet co 3 anh em sinh ba va hanh trinh chinh phuc khan gia hinh anh 1
Từ sân khấu chỉ có 11 người xem đến sự kiện quy tụ hàng nghìn khán giả, hành trình của Duniverse cho thấy những thay đổi trong cơ hội tiếp cận công chúng của nhóm.

Duniverse gồm 4 thành viên, trong đó có 3 anh em sinh ba. Không đi theo một công thức âm nhạc cố định, nhóm lựa chọn thử nghiệm nhiều thể loại, đồng thời tìm cách xây dựng phong cách trình diễn riêng.

Trước khi xuất hiện tại những sân khấu lớn, Duniverse từng gây chú ý với series “Chỗ đứng”, ghi lại hành trình tìm kiếm khán giả của một nhóm nhạc trẻ.

Trong tập đầu tiên, bốn thành viên chọn Chợ Bình Tây, khu vực Chợ Lớn, làm địa điểm tổ chức một đêm nhạc miễn phí. Không có ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ, các thành viên tự lên ý tưởng, dựng sân khấu, chuẩn bị không gian biểu diễn, vẽ bảng quảng bá và đến từng khu vực trong chợ để mời tiểu thương tới xem.

Tuy nhiên, đêm diễn chỉ có 11 khán giả. Con số này phần nào cho thấy những khó khăn mà một nhóm nhạc mới phải đối mặt khi tìm cách tiếp cận công chúng.

Thay vì dừng lại sau trải nghiệm không như kỳ vọng, Duniverse tiếp tục tham gia các chương trình âm nhạc và tìm kiếm cơ hội biểu diễn.

nhom nhac viet co 3 anh em sinh ba va hanh trinh chinh phuc khan gia hinh anh 2

Nhóm từng xuất hiện tại Sao Concert - The Stardom Music Festival, kết hợp hát trực tiếp với chơi DJ. Gần đây, ngày 23/10, Duniverse biểu diễn tại Gala Chào đón tân sinh viên của Đại học Nguyễn Tất Thành, sự kiện có khoảng 7.000 khán giả tham dự.

Từ sân khấu chỉ có 11 người xem đến sự kiện quy tụ hàng nghìn khán giả, hành trình của Duniverse cho thấy những thay đổi trong cơ hội tiếp cận công chúng của nhóm.

Ở lần trở lại này, Duniverse lựa chọn Phonk làm chất liệu chủ đạo cho EP “Người tiên phonk”. Tên gọi là cách chơi chữ giữa tinh thần tiên phong và dòng nhạc Phonk. Dù sử dụng những âm thanh mạnh mẽ, cả 5 ca khúc đều xoay quanh chủ đề tình yêu với những trạng thái cảm xúc khác nhau.

Mở đầu là “Anh rất yêu”, kể về cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy người mình thương. Trái ngược với sự thăng hoa ấy, “Anh bình thường” khai thác tâm trạng của chàng trai sau chia tay, luôn tỏ ra ổn dù chưa thể quên những ký ức cũ.

“Em có hay” nói về sự chờ đợi một lời hồi đáp trong tình yêu. Ca khúc chủ đề “Người tiên phonk” đề cập đến việc chủ động bước tới, bảo vệ tình cảm của mình. Trong khi đó, “Em yêu rồi” kể về những rung động vượt qua ranh giới tình bạn nhưng chưa ai đủ can đảm thổ lộ.

Đáng chú ý, cả 5 ca khúc đều có tựa đề gồm ba từ, tạo sự thống nhất về cách đặt tên. Qua EP này, Duniverse muốn truyền tải thông điệp về việc mỗi người có thể lựa chọn cách yêu và bày tỏ cảm xúc riêng.

Sau những trải nghiệm từ sân khấu ít người xem đến các chương trình đông khán giả, Duniverse tiếp tục thử nghiệm âm nhạc để tìm kiếm bản sắc. Tuy nhiên, để những dấu hiệu tích cực ban đầu trở thành chỗ đứng lâu dài trong Vpop, nhóm vẫn cần thêm thời gian và những ca khúc đủ sức thuyết phục người nghe.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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