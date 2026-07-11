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Những nàng WAGs nổi bật của các ngôi sao tại World Cup 2026

Thứ Bảy, 06:00, 11/07/2026
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VOV.VN - FIFA World Cup 2026 sắp chính thức khởi tranh, quy tụ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Bên cạnh những trận cầu đỉnh cao, người hâm mộ cũng dành nhiều sự quan tâm đến những người phụ nữ luôn sát cánh phía sau các cầu thủ - thường được gọi là WAGs (vợ và bạn gái của cầu thủ).

Giải đấu World Cup năm nay diễn ra từ 11/6, với sự góp mặt của 48 đội tuyển quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trên khán đài, khán giả sẽ dễ dàng bắt gặp những gương mặt quen thuộc như Antonela Roccuzzo, người luôn đồng hành cùng Lionel Messi, hay Georgina Rodríguez, vị hôn thê nổi tiếng của Cristiano Ronaldo. Họ sẽ tiếp tục là nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho các ngôi sao trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Antonela Roccuzzo 

Antonela Roccuzzo kết hôn với Lionel Messi vào năm 2017 trong một lễ cưới từng được truyền thông gọi là "đám cưới thế kỷ". Hôn lễ quy tụ nhiều ngôi sao bóng đá Argentina cùng các tên tuổi nổi tiếng như Shakira và Gerard Piqué.

nhung nang wags noi bat cua cac ngoi sao tai world cup 2026 hinh anh 1

Hai người quen nhau từ nhỏ tại thành phố Rosario (Argentina). Tuy nhiên, chuyện tình của họ chỉ bắt đầu nhiều năm sau, khi Messi trở về quê hương sau thời gian sang Tây Ban Nha theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Một biến cố mất người bạn chung vào năm 2005 đã đưa cả hai xích lại gần nhau hơn.

Hiện Messi và Antonela có ba người con trai: Thiago, Mateo và Ciro. Mỗi khi Messi thi đấu, hình ảnh ba cậu bé cùng mẹ xuống sân ăn mừng chiến thắng đã trở nên vô cùng quen thuộc với người hâm mộ. Ngoài vai trò người mẹ, Antonela còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, kinh doanh và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, thể thao quốc tế.

Georgina Rodríguez 

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez chính thức đính hôn vào tháng 8/2025, gây chú ý với chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn mà Ronaldo dành tặng bạn gái.

nhung nang wags noi bat cua cac ngoi sao tai world cup 2026 hinh anh 2

Hai người gặp nhau lần đầu năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina từng làm nhân viên bán hàng. Từ đó, họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng thể thao. Gia đình Ronaldo hiện có năm người con. Georgina và Ronaldo cùng nuôi dưỡng các con trong một mái ấm hạnh phúc, dù từng trải qua mất mát đau lòng khi một trong hai bé song sinh qua đời vào năm 2022.

Không chỉ là hậu phương của CR7, Georgina còn xây dựng sự nghiệp thành công với vai trò người mẫu, doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung. Cô sở hữu hơn 72 triệu người theo dõi trên Instagram và từng là nhân vật chính của loạt phim tài liệu Netflix "I Am Georgina", chia sẻ cuộc sống phía sau ánh hào quang.

Isabel Haugseng Johansen

Erling Haaland và Isabel Haugseng Johansen quen nhau từ khi còn nhỏ tại Na Uy. Cả hai từng cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ Bryne FK trước khi chính thức hẹn hò vào khoảng năm 2021. Năm 2024, cặp đôi chào đón con đầu lòng nhưng luôn giữ kín đời tư. Thỉnh thoảng, Isabel mới chia sẻ vài khoảnh khắc làm mẹ trên mạng xã hội.

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Cô thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ Haaland mỗi khi tiền đạo người Na Uy thi đấu.

Agustina Gandolfo 

Lautaro Martínez và Agustina Gandolfo kết hôn năm 2023 sau nhiều năm yêu nhau.

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Cặp đôi hiện có hai người con là Nina và một bé trai sinh năm 2023. Trên mạng xã hội, Agustina thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình, đồng thời không quên xuất hiện trên khán đài trong màu áo đội tuyển Argentina để cổ vũ chồng.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, cô là người mẫu, influencer với gần 2 triệu người theo dõi trên Instagram, nổi tiếng nhờ các nội dung về thể hình và lối sống lành mạnh.

Ashlyn Castro 

Jude Bellingham được cho là bắt đầu hẹn hò với Ashlyn Castro từ đầu năm 2025. Tin đồn tình cảm xuất hiện sau khi người hâm mộ phát hiện cả hai thường xuyên tương tác trên Instagram. Sau đó, Ashlyn nhiều lần xuất hiện trên khán đài theo dõi các trận đấu của Bellingham cùng mẹ anh.

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Đến tháng 4/2026, cặp đôi lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau tại giải quần vợt Mutua Madrid Open, gần như xác nhận mối quan hệ.

Chloe Ortolano 

Tiền vệ người Mỹ Gio Reyna kết hôn với Chloe Ortolano vào tháng 7/2025 tại bang New York. Hai người lớn lên cùng khu vực, có chung niềm đam mê bóng đá. Chloe từng thi đấu cho đội bóng của Đại học Providence trước khi theo đuổi cuộc sống riêng.

nhung nang wags noi bat cua cac ngoi sao tai world cup 2026 hinh anh 6

Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, Reyna và Chloe khá kín tiếng. Trên mạng xã hội, cầu thủ người Mỹ chủ yếu chia sẻ các cột mốc quan trọng như lễ đính hôn hay đám cưới.

Sheyenne Jen

Alphonso Davies hiện đã đính hôn với Sheyenne Jen. Dù thời điểm bắt đầu yêu nhau chưa được xác nhận, cả hai được cho là gắn bó từ năm 2024. Đầu năm 2025, Sheyenne khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe nhẫn đính hôn trên Instagram.

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Là một influencer, cô thường xuyên chia sẻ video cổ vũ Davies trên Instagram và TikTok. Thậm chí, Sheyenne từng đăng video nhờ người theo dõi tư vấn chọn giày cưới, cho thấy hôn lễ của cặp đôi đang được chuẩn bị.

Fernanda Serrano 

Tiền đạo Santiago Giménez kết hôn với Fernanda Serrano vào tháng 5/2024 trong một lễ cưới bên bờ biển. Điều thú vị là hai người quen nhau trong thời gian đại dịch COVID-19 khi cùng chơi trò chơi điện tử trực tuyến, sau đó kết nối qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm.

nhung nang wags noi bat cua cac ngoi sao tai world cup 2026 hinh anh 8

Fernanda không chỉ thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng mà còn là một diễn viên, MC truyền hình và influencer nổi tiếng tại Mexico.

Nếu các cầu thủ là những người tạo nên cảm xúc trên sân cỏ, những người bạn đời của họ cũng góp phần quan trọng bằng sự đồng hành, sẻ chia và động viên trong suốt hành trình thi đấu. World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc tranh tài giữa những đội tuyển mạnh nhất thế giới mà còn là dịp để người hâm mộ chứng kiến những câu chuyện tình yêu, gia đình và sự gắn bó phía sau ánh hào quang của các ngôi sao bóng đá.

Phương Cúc/VOV.VN
Theo People
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