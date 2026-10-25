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Nữ diễn viên Việt Nam trong Bác sĩ X, bộ phim đang gây “bão” tại xứ Hàn là ai?

Chủ Nhật, 10:08, 25/10/2026
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VOV.VN - “Tôi rất hạnh phúc khi được đóng chung khung hình với Kim Ji Won”, nữ diễn viên Việt Nam Nguyễn Thùy Dung chia sẻ sau khi vượt qua 200 ứng viên quần chúng cho bộ phim Bác sĩ X: Mafia áo trắng.

Hiện đã lên sóng đến tập thứ năm, bộ phim Bác sĩ X: Mafia áo trắng (tựa gốc tiếng anh là Doctor X: Mafia in White) đang gây tiếng vang lớn trên Netflix toàn cầu, thu hút sự chú ý đáng kể từ khán giả. Những câu chuyện xoay quanh bộ phim cũng trở thành chủ đề bàn luận thường xuyên. Một trong những chi tiết gây bất ngờ nhất là sự xuất hiện của một nữ diễn viên người Việt Nam trong phim.

Nguyễn Thùy Dung là một phụ nữ trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Mới đây, Thùy Dung đã chia sẻ một số trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia quay phim Bác sĩ X: Mafia áo trắng, đặc biệt là cơ hội được xuất hiện cùng khung hình với nữ diễn viên nổi tiếng Kim Ji Won.

nu dien vien viet nam trong bac si x, bo phim dang gay bao tai xu han la ai hinh anh 1
Bác sĩ X hiện đã lên sóng đến tập 5 và đang gây tiếng vang lớn trên Netflix toàn cầu.

Theo Thùy Dung, cô đóng ba vai phụ trong phim: một nhân viên xử lý đơn xin khám bệnh, một bác sĩ và một lễ tân bệnh viện. Mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hạn chế, cô vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia dự án này.

Đáng chú ý, trong số khoảng 200 diễn viên quần chúng từ hai đội tuyển chọn ở Seoul và Busan, Nguyễn Thùy Dung là người duy nhất được chọn vào vai lễ tân và quay các cảnh trong bệnh viện. Đây là một trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa mà cô vô cùng trân trọng.

nu dien vien viet nam trong bac si x, bo phim dang gay bao tai xu han la ai hinh anh 2
Nguyễn Thùy Dung là diễn viên người Việt Nam duy nhất xuất hiện trong Bác sĩ X.

Nữ diễn viên người Việt Nam cũng nhớ lại một khoảnh khắc ấm lòng trên phim trường. Trong một buổi quay phim vào ngày trời cực lạnh, hai nhân viên bảo vệ bệnh viện đã tận tình đưa cho cô máy sưởi di động và thậm chí còn mua cà phê nóng cho cô. Lòng tốt giản dị nhưng chân thành của họ đã khiến Thùy Dung vô cùng cảm động.

Cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy Kim Ji Won ở cự ly gần và có cơ hội xuất hiện cùng khung hình với ngôi sao nổi tiếng này. "Tôi đã có cơ hội nhìn thấy Kim Ji Won từ khoảng cách rất gần trong những ngày quay phim đầu tiên, nhưng lần này, tôi thực sự được xuất hiện cùng khung hình với cô ấy, vì vậy tôi cảm thấy hạnh phúc hơn gấp 100 lần", cô chia sẻ.

nu dien vien viet nam trong bac si x, bo phim dang gay bao tai xu han la ai hinh anh 3
Nguyễn Thùy Dung chia sẻ, cô "cảm thấy hạnh phúc hơn gấp 100 lần" khi được xuất hiện chung khung hình với Kim Ji Won trong Bác sĩ X.

Bác sĩ X là một bộ phim truyền hình y khoa xoay quanh câu chuyện của Gye Su Jeong, một bác sĩ tài giỏi. Mặc dù có vẻ lập dị, cô ấy lại có một trái tim ấm áp và sẵn sàng làm mọi thứ vì bệnh nhân của mình. Cô ấy cũng không ngại đối mặt với những mặt tối của bệnh viện nơi mình làm việc.

Bộ phim đã gặt hái được thành công đáng kể, đạt được kết quả ấn tượng trên Netflix đồng thời ghi nhận tỷ lệ người xem cao trên đài SBS. Hiện tại, phim đang giữ mức rating 8.5 trên MyDramaList, phản ánh sự đón nhận tích cực của khán giả đối với loạt phim và sự đánh giá cao của họ dành cho diễn xuất của dàn diễn viên.

Thư Vũ/VOV.VN
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