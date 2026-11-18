Cuộc thi Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, mang chủ đề “La bàn dẫn sóng”. Tại vòng chung kết, 22 thí sinh trải qua hai phần thi gồm thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với hội đồng giám khảo. Cuộc thi hướng đến việc khuyến khích trẻ em rèn luyện khả năng kể chuyện, thuyết trình và thể hiện quan điểm trước các vấn đề trong cuộc sống.

Tại vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc Oanh Vàng kể chuyện mùa 2, Trần Trang My, học sinh lớp 8G, Trường Tiểu học và THCS Mai Hoa (xã Mai Hoa, Hà Tĩnh), giành danh hiệu “Oanh Vàng được yêu thích nhất” nhờ số điểm bình chọn cao từ khán giả. Ngoài ra, nữ sinh còn nhận giải Khuyến khích theo đánh giá của ban giám khảo.

Vượt qua vòng tuyển chọn để góp mặt trong số 22 thí sinh tại chung kết, Trang My lựa chọn chủ đề “Sự thật bị đóng khung và chiếc la bàn của Gen Z” cho phần thi tài năng. Nội dung xoay quanh cách người trẻ tiếp nhận thông tin, đối diện với những luồng ý kiến trái chiều và giữ chính kiến trong môi trường mạng xã hội.

Thay vì thuyết trình theo cách thông thường, Trang My xây dựng phần thi thành một câu chuyện sân khấu, kết hợp diễn xuất với các đạo cụ minh họa. Ba chiếc khung hình chữ nhật mô phỏng màn hình điện thoại được sử dụng để thể hiện góc nhìn giới hạn của người tiếp nhận thông tin, trong khi chiếc la bàn phát sáng tượng trưng cho tri thức và khả năng tự định hướng.

Một trong những tình huống được Trang My đưa ra là câu chuyện về đoạn video lan truyền trên diễn đàn trường học, ghi lại cảnh một nam sinh kéo gãy cành phượng. Chỉ từ những hình ảnh xuất hiện trong video, nhiều người lập tức chỉ trích nam sinh vì cho rằng bạn cố tình phá hoại cây xanh.

Tuy nhiên, sự thật phía sau lại hoàn toàn khác. Cành phượng đã bị gãy sau một trận giông bão, có nguy cơ rơi trúng các học sinh lớp 6. Nam sinh kéo cành cây xuống nhằm bảo vệ các em nhỏ.

Từ tình huống này, Trang My đặt vấn đề về cách một đoạn video bị cắt khỏi bối cảnh có thể làm thay đổi nhận thức của người xem. Những bình luận công kích, sự phán xét vội vàng và tâm lý chạy theo đám đông có thể khiến một người bị hiểu lầm chỉ vì thông tin chưa được kiểm chứng.

Trong phần tiếp theo, nữ sinh sử dụng hình ảnh chiếc la bàn để nói về ba yếu tố mà em cho rằng người trẻ cần có khi tham gia mạng xã hội: bản lĩnh cá nhân, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh công dân.

Theo Trang My, người trẻ không nên đứng ngoài sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, nhưng cần biết kiểm chứng thông tin, giữ chính kiến và có trách nhiệm với những nội dung mình chia sẻ. Em khép lại phần thi bằng thông điệp: “Không đứng ngoài dòng chảy - nhưng biết mình đang đi về đâu”.

Trước khi tham gia cuộc thi, Trang My từng góp mặt trong nhiều hoạt động văn nghệ, múa hát và diễn kịch tại trường cũng như địa phương. Năm lớp 4, em giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tài năng duyên dáng ở trường. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, nữ sinh còn yêu thích cầu lông và bóng chuyền.