Nữ sinh vượt khó là ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Thứ Sáu, 14:26, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Miss World Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều thí sinh nổi bật. Trong số đó, Phạm Thùy Dung được chú ý không chỉ bởi ngoại hình mà còn từ hành trình trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình không thuận lợi cùng sự chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi.

Cuộc thi Miss World Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn tăng tốc với sự cạnh tranh của nhiều thí sinh nổi bật. Bên cạnh yếu tố ngoại hình, những câu chuyện cá nhân cũng trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Trong số đó, Phạm Thùy Dung là một trong những thí sinh được chú ý nhờ hành trình trưởng thành từ hoàn cảnh không thuận lợi.

Sinh năm 2006 tại Hải Phòng, Phạm Thùy Dung sở hữu chiều cao 1,75m, gương mặt thanh tú và phong thái nhẹ nhàng. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Luật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nền tảng học vấn giúp cô định hình tư duy logic, khả năng phản biện cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

Thí sinh Phạm Thùy Dung

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Thùy Dung còn được nhắc đến bởi câu chuyện gia đình. Lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn từ sớm, cô sống cùng mẹ và dượng trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Mẹ cô đi thu mua đồng nát, ve chai.

Thay vì né tránh, Thùy Dung lựa chọn đối diện và chia sẻ thẳng thắn về hoàn cảnh của mình. “Tôi chưa bao giờ xấu hổ về công việc của mẹ. Ngược lại, đó là điều khiến tôi tự hào nhất. Mẹ chính là lý do để tôi không được phép bỏ cuộc”, Thùy Dung chia sẻ.

Song song với câu chuyện đời sống, Thùy Dung thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc cho Miss World Vietnam 2025. Ngay từ khi đăng ký, cô đã xây dựng lộ trình rèn luyện cụ thể, tập trung cải thiện hình thể, kỹ năng catwalk, tạo dáng và kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Bên cạnh đó, cô dành thời gian trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp nhằm đáp ứng các phần thi như Head to Head Challenge.

Ở phần thi Người đẹp tài năng, Thùy Dung lựa chọn cách thể hiện phù hợp với thế mạnh cá nhân, ưu tiên sự chân thật và cảm xúc. Với Người đẹp thể thao, cô duy trì thể lực bằng việc tập luyện sức bền và cải thiện độ dẻo dai, dù không xuất phát từ nền tảng vận động chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, phần thi Người đẹp nhân ái là nội dung được cô đầu tư nhiều tâm huyết với dự án “Sợi chỉ đỏ”. Thùy Dung trực tiếp tìm hiểu và tiếp xúc với bệnh nhân mắc phong để hoàn thiện dự án theo hướng thiết thực. “Tôi lớn lên giữa những mảnh đời vất vả, nên luôn tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp họ tốt hơn. Cuộc thi này với tôi không chỉ là sân khấu, mà là cơ hội để hành động”, cô bày tỏ.

Thùy Dung (ngoài cùng bên trái) lọt top 5 Người đẹp Biển

Ở phần thi Người đẹp biển, việc lọt Top 5 đề cử cho thấy sự tiến bộ về hình thể và phong thái trình diễn. Đây cũng được xem là lợi thế giúp cô tiến gần hơn đến các vòng trong.

Chia sẻ về hành trình tại cuộc thi, Thùy Dung cho biết: “Tôi biết mình không có xuất phát điểm thuận lợi, nên tôi chỉ còn cách chuẩn bị nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Mỗi phần thi là một cơ hội, và tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào”.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 tại TP.HCM, với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World – bà Julia Morley và Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 – Opal Suchata. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.

Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Lộ diện loạt gương mặt sáng giá

VOV.VN - Đêm Chung khảo Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM đã mang đến loạt phần thi ấn tượng, từ “Dances of Vietnam” đậm bản sắc đến màn trình diễn bikini sôi động. Qua đó, nhiều gương mặt nổi bật dần lộ diện, khiến cuộc đua vương miện trở nên hấp dẫn hơn.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: miss world vietnam 2025 phạm thùy dung nữ sinh vượt khó ứng viên miss world vietnam thí sinh nổi bật miss world vietnam 2025 hành trình vượt khó người đẹp nhân ái sợi chỉ đỏ top 5 người đẹp biển thí sinh tiềm năng
