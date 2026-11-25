Girl và hành trình chữa lành tuổi thơ của Thư Kỳ

Ở tuổi 50, sau hơn ba thập kỷ tỏa sáng trước ống kính với tư cách một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất hàng đầu châu Á, Thư Kỳ đã có một bước ngoặt ngoạn mục khi đảm nhiệm cương vị phía sau máy quay. Trên sân khấu Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63, khoảnh khắc hai vị đạo diễn lừng danh Lý An và Bong Joon Ho xướng tên Thư Kỳ cho hạng mục Đạo diễn mới xuất sắc nhất với phim Girl đã trở thành dấu ấn xúc động nhất mùa giải.

Thư Kỳ hạnh phúc khoe cúp Đạo diễn mới xuất sắc nhất. (Ảnh: Weibo)

Mang đậm dấu ấn bán tự truyện, Girl lấy bối cảnh tại thành phố cảng Cơ Long vào năm 1988, Girl xoay quanh Tiểu Lệ (Bạch Tiểu Anh thủ vai), một cô bé sống khép kín và luôn mang nỗi sợ hãi trong một gia đình ngột ngạt, nơi người cha nghiện rượu và bạo lực (Khưu Trạch thủ vai) thường xuyên trút giận lên hai mẹ con. Cuộc sống u tối của Tiểu Lệ chỉ thực sự thay đổi khi em gặp gỡ Lệ Lệ (Lâm Phẩm Đồng thủ vai), một người bạn đồng trang lứa phóng khoáng, mạnh mẽ, người đã mở ra cho em một thế giới rực rỡ sắc màu và tiếp thêm dũng khí để đối diện với hiện thực.

Thư Kỳ thẳng thắn thừa nhận kịch bản Girl chứa đựng tới 70% câu chuyện đời thực của chính cô. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với tuổi thơ từng được nữ diễn viên ví như “địa ngục” vì chứng kiến những trận say xỉn và bạo lực của cha. Thư Kỳ đã mất tới 10 năm (từ năm 2015) để ấp ủ, viết đi viết lại và hoàn thiện kịch bản này. Phải đến khi bước qua tuổi 40 và chạm ngưỡng 50, khi tâm hồn đã đủ bình thản để đối diện với quá khứ mà không còn bị những vết thương cũ quật ngã, cô mới đủ can đảm đưa ký ức gia đình lên màn ảnh rộng.

Kịch bản Girl chứa đựng tới 70% câu chuyện đời thực của chính Thư Kỳ.

“Tôi nghĩ chỉ cần vượt qua được, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng để vượt qua rào cản trong lòng có lẽ vẫn cần thời gian. Hiện tại tôi có thể bình thản, vui vẻ kể về những chuyện đã qua, nhưng còn những người khác thì sao? Những đứa trẻ từng bị tổn thương thì tương lai của các em sẽ thế nào?”, cô nói.

Trước khi tỏa sáng rực rỡ tại quê nhà Đài Loan, Girl đã có một hành trình chu du ấn tượng qua các đấu trường điện ảnh lớn như: LHP Quốc tế Venice 2025: Girl là tác phẩm đầu tay duy nhất lọt vào hạng mục Tranh giải chính (Main Competition), nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình quốc tế nhờ ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và giàu cảm xúc; LHP Quốc tế Busan lần thứ 30 (9/2025): Phim mang về cho Thư Kỳ giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cảnh trong phim Girl.

Tại Giải Kim Mã lần thứ 63 (11/2026): Trong đêm trao giải, Girl nhận tổng cộng 5 đề cử và chính thức mang về tượng vàng Kim Mã thứ 3 trong sự nghiệp cho Thư Kỳ (sau hai lần thắng giải diễn xuất trước đó), khép lại một năm càn quét giải thưởng trọn vẹn.

Lời tri ân xúc động dành cho người thầy Hầu Hiếu Hiền

Khi bước lên bục nhận giải, Thư Kỳ không kìm được nước mắt. Bên cạnh lời xin lỗi hài hước gửi tới các đạo diễn trẻ vì tự nhận mình là “đạo diễn mới lớn tuổi nhất” sau 30 năm làm diễn viên, cô đã dành những lời tri ân sâu sắc nhất cho đạo diễn kỳ cựu Hầu Hiếu Hiền, người thầy đã nâng đỡ cô trong suốt một phần ba sự nghiệp.

Thư Kỳ bật khóc ngay từ trước khi được xướng tên Đạo diễn mới xuất sắc nhất Kim Mã. (Ảnh: Weibo)

Chính đạo diễn Hầu Hiếu Hiền là người đã khích lệ Thư Kỳ thử sức với vai trò biên kịch – đạo diễn từ nhiều năm trước bằng lời nhắn nhủ: “Con người không có giới hạn. Chỉ cần không ngừng nỗ lực, em sẽ vượt qua giới hạn của chính mình”. Với Thư Kỳ, tượng vàng Kim Mã này là lời hứa cô đã hoàn thành trọn vẹn với người thầy đáng kính.

Girl không đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự chuyển mình thành công của một minh tinh màn bạc, mà còn là một cái ôm vỗ về dành cho chính đứa trẻ bên trong Thư Kỳ cũng như những tâm hồn từng mang tổn thương gia đình. Bộ phim là minh chứng rõ nét cho thấy: không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới, và những vết sẹo quá khứ, khi được nhìn lại bằng sự bao dung, hoàn toàn có thể nở hoa thành nghệ thuật.