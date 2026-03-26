Phim mới của Ha Ji Won gây tranh cãi

Thứ Năm, 16:33, 26/03/2026
VOV.VN - Bộ phim truyền hình “Climax” do Ha Ji Won đóng chính đang trở thành tâm điểm tranh luận khi hé lộ tình tiết nhân vật từng có mối quan hệ yêu đồng tính trong quá khứ.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Climax” do Ha Ji Won đóng chính đang trở thành tâm điểm chú ý khi những diễn biến mới trong cốt truyện gây ra nhiều tranh luận trái chiều từ khán giả.

Trong phim, Ha Ji Won vào vai một nữ diễn viên từng nổi tiếng nhưng đã từ bỏ sự nghiệp sau khi kết hôn với một công tố viên quyền lực. Tuy nhiên, các tình tiết gần đây hé lộ quá khứ bí ẩn của nhân vật khi cô từng có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Chi tiết này khiến nhiều người xem suy đoán nhân vật có thể là người song tính hoặc đồng tính nữ – một hướng khai thác còn khá hiếm trên truyền hình chính thống Hàn Quốc.

Ha Ji Won và bạn diễn trong "Climax"

Diễn biến này nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự táo bạo của bộ phim khi đưa chủ đề LGBTQ+ vào câu chuyện, đặc biệt trong bối cảnh phim xoay quanh những mối quan hệ quyền lực và yếu tố chính trị. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, diễn xuất của Ha Ji Won vẫn được khen ngợi nhờ chiều sâu cảm xúc và sự tinh tế. Trong đó, cảnh chia tay khi nhân vật của cô lặng lẽ an ủi người yêu cũ, cố kìm nén cảm xúc, được nhiều người xem nhận xét là giàu cảm xúc.

Những hình ảnh nhạy cảm trong phim

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, “Climax” cũng vấp phải không ít chỉ trích. Một số khán giả cho rằng tuyến truyện liên quan đến LGBTQ+ chưa được khai thác đầy đủ và thiếu sự liên kết với mạch chính của phim. Theo đó, tình tiết này bị nhận xét là xuất hiện đột ngột, thiếu sự dẫn dắt cần thiết, khiến tổng thể câu chuyện trở nên rời rạc.

Một ý kiến nhận xét: “Đây là lý do tại sao khán giả cảm thấy thất vọng khi các yếu tố đồng tính được đưa vào mà không có bối cảnh phù hợp”. Quan điểm này phản ánh sự hoài nghi của một bộ phận người xem, cho rằng bộ phim đã bỏ lỡ cơ hội đi sâu vào tâm lý nhân vật, thay vào đó chỉ dừng lại ở việc khai thác bề nổi của một chủ đề xã hội phức tạp.

Tranh cãi xoay quanh “Climax” cũng cho thấy thách thức chung của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc hiện nay: làm thế nào để cân bằng giữa việc đưa vào các yếu tố tiến bộ và đảm bảo tính mạch lạc trong kịch bản. Dù được ghi nhận vì nỗ lực mở rộng chủ đề, phản ứng trái chiều từ khán giả cho thấy yêu cầu ngày càng cao về chiều sâu và sự chặt chẽ trong cách kể chuyện.

Hiện tại, các cuộc thảo luận về bộ phim vẫn đang tiếp diễn, cho thấy sức ảnh hưởng của một tình tiết cốt truyện khi chạm đến những vấn đề xã hội nhạy cảm.

2 phim Hàn đang khiến khán giả “cày xuyên đêm” trong tháng 3

