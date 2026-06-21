Phát biểu tại đêm chung kết, nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng ban tổ chức - cho biết áo dài không chỉ là trang phục mà còn phản chiếu tâm hồn, cốt cách và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Theo bà, chữ “di sản” trong tên gọi cuộc thi nhằm khẳng định áo dài là báu vật của quá khứ, niềm tự hào của hiện tại và là sứ giả văn hóa của tương lai.

Phùng Thị Huyền My đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 20/6

Mở màn chương trình, 20 thí sinh xuất hiện trong tà áo dài trắng, tay cầm sen hồng và lần lượt giới thiệu bản thân. Trong đêm thi quyết định, các thí sinh trải qua ba phần thi gồm: Trang phục Áo dài sắc màu di sản, Trang phục Áo dài cách tân và Trang phục Dạ hội.

Hội đồng giám khảo do NSND Lan Hương làm Trưởng ban giám khảo, cùng NSND Vương Duy Biên và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tham gia chấm thi.

Sau các phần trình diễn, ban tổ chức lựa chọn Top 5 bước vào phần thi ứng xử. Các thí sinh thể hiện quan điểm về văn hóa, di sản, vai trò của người phụ nữ và trách nhiệm lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt Nam.

Là thí sinh đầu tiên bước vào vòng ứng xử, Phùng Thị Huyền My (SBD 099) nhận câu hỏi về nét đẹp riêng biệt của áo dài Việt Nam và thông điệp muốn gửi gắm thông qua tà áo dài trong thời kỳ hội nhập. Người đẹp gây ấn tượng khi trả lời bằng ba ngôn ngữ: Việt, Anh và Pháp.

Huyền My cho rằng giá trị của áo dài không chỉ nằm ở thiết kế thanh lịch, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt mà còn ở những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng tà áo. Cô bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp rằng dù hội nhập và phát triển đến đâu, người Việt Nam vẫn luôn tự hào gìn giữ cội nguồn văn hóa, bởi chính bản sắc ấy sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, không riêng Huyền My, cả Top 5 đều sử dụng ít nhất hai ngôn ngữ trong phần thi ứng xử. Đây được xem là một trong những điểm nhấn của đêm chung kết năm nay.

Kết quả chung cuộc, Phùng Thị Huyền My đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 là Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 thuộc về Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 là Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa).

Tân hoa hậu quê Hà Nội, từng học chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trước khi du học ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính tại Pháp. Hiện cô tham gia điều hành hoạt động kinh doanh chuỗi khách sạn của gia đình tại Nha Trang.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Phùng Thị Huyền My bày tỏ sự xúc động và bất ngờ khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Người đẹp cho biết bản thân thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế nên mong muốn tận dụng lợi thế nghề nghiệp để quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Top 5 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026

Cô cho biết sẽ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, khuyến khích việc sử dụng áo dài trong hoạt động đón tiếp tại các cơ sở lưu trú nơi mình làm việc. Bên cạnh đó, Huyền My cũng mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có tà áo dài Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 được tổ chức với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt trong tà áo dài truyền thống, đồng thời góp phần lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc tới cộng đồng trong và ngoài nước.