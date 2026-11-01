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Quân A.P lộ diện trong Ca sĩ mặt nạ, chia sẻ về chuyện tình 14 năm

Chủ Nhật, 06:51, 01/11/2026
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VOV.VN - Quân A.P chính thức lộ diện sau lớp mặt nạ DOL-LA-LA tại tập 5 Ca sĩ mặt nạ 2026. Bên cạnh giọng hát đặc trưng, câu chuyện tình kéo dài 14 năm của nam ca sĩ khiến dàn cố vấn bất ngờ và bày tỏ ngưỡng mộ.

Tập 5 Ca sĩ mặt nạ 2026 khép lại vòng 2 bảng B với màn lộ diện của DOL-LA-LA. Không nằm ngoài dự đoán của phần lớn ban cố vấn, nhân vật phía sau mascot này chính là Quân A.P. MIN và Bích Phương đều gọi đúng tên nam ca sĩ, trong khi Song Luân nghiêng về Anh Quân Idol. Trấn Thành ban đầu cũng lựa chọn Quân A.P nhưng sau đó đổi đáp án.

quan a.p lo dien trong ca si mat na, chia se ve chuyen tinh 14 nam hinh anh 1
Quân A.P chính thức lộ diện sau lớp mặt nạ DOL-LA-LA tại Ca sĩ mặt nạ 2026.
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Quân A.P, Tuấn Cry biến Consumer Fest 2026 thành đại tiệc âm nhạc

VOV.VN - Quân A.P và Tuấn Cry trở thành tâm điểm đêm nhạc tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng – Consumer Fest 2026. Trong khi Quân A.P chinh phục khán giả bằng ngoại hình cuốn hút và những bản hit giàu cảm xúc, Tuấn Cry mang đến màu sắc dân gian đương đại độc đáo.

Kết quả cuối cùng xác nhận dự đoán của MIN và Bích Phương. Trấn Thành nhận xét Quân A.P sở hữu chất giọng đặc trưng, chỉ cần cất tiếng hát là khá dễ nhận ra.

Để che giấu danh tính, Quân A.P cho biết đã chuẩn bị khá kỹ trước khi tham gia chương trình. Nam ca sĩ thay đổi từ cách cầm micro, giao tiếp đến giọng nói, cố gắng xây dựng một hình ảnh khác với bản thân thường ngày. Tuy nhiên, khi bước vào phần trình diễn, những đặc trưng trong giọng hát vẫn khiến các cố vấn nhanh chóng liên tưởng tới anh.

Bên cạnh màn lộ diện, Quân A.P còn gây chú ý khi chia sẻ về chuyện tình kéo dài 14 năm với người yêu. Mối quan hệ bền bỉ qua nhiều năm khiến các thành viên ban cố vấn bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đây cũng trở thành một trong những chi tiết đáng chú ý khi danh tính DOL-LA-LA được công bố.

Trước khi tháo mặt nạ, DOL-LA-LA trình diễn ca khúc “Kẻ say tình” ở vị trí thứ hai trong đêm thi. Ca khúc mang màu sắc Blues Ballad pha Rock, tái hiện tâm trạng day dứt của một người đàn ông sau đổ vỡ tình yêu. Ngay từ phần giao lưu, mascot đã tạo chú ý với chất giọng nói cao cùng phong thái tự tin khi đối đáp với ban cố vấn.

Quân A.P thừa nhận có phần tiếc nuối khi phải dừng hành trình, đặc biệt khi anh chưa thực sự hài lòng với lựa chọn ca khúc trong đêm thi. Dù vậy, nam ca sĩ xem việc tham gia Ca sĩ mặt nạ là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp bản thân có thêm góc nhìn và tâm thế mới cho những cuộc chơi âm nhạc sau này.

Tập 5 còn chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa các mascot Cậu Tư Lành, Cô Sao, MIMIBU và RABIBUUM. Ở vòng 2 bảng B, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu với 30,48%, tiếp theo là Cô Sao với 20%, MIMIBU đạt 19,05%, DOL-LA-LA đạt 17,14% và RABIBUUM nhận 13,33%.

Sau khi cộng kết quả hai vòng, Cậu Tư Lành đứng đầu bảng B với tổng tỷ lệ 22,86%, RABIBUUM xếp thứ hai với 21,90%, MIMIBU đứng thứ ba với 20,95% và Cô Sao đứng thứ tư với 18,57%. DOL-LA-LA xếp cuối bảng với 15,72%, qua đó trở thành mascot phải tháo mặt nạ và khép lại hành trình tại chương trình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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