Quan hệ giữa thành viên BLACKPINK Jennie và V của BTS đã đạt đến giai đoạn nào?

Cuối tháng 10, cư dân mạng xôn xao sau khi chủ một nhà hàng nướng nổi tiếng ở Los Angeles, California, tiết lộ rằng Jennie và V đã cùng nhau đến nhà hàng. Chủ nhà hàng thậm chí còn chia sẻ ảnh chữ ký của Jennie và thích những bình luận hỏi “liệu hai ngôi sao có dùng bữa cùng nhau hay không?”.

Sau khi xem lại lịch trình của họ từ tháng 11/2025, cư dân mạng nhận thấy cả hai người nổi tiếng đều có mặt ở Los Angeles vào khoảng thời gian tương tự. Cụ thể, Jennie tham gia buổi chụp ảnh quảng cáo vào ngày 14/11/2025, trong khi V có lịch trình với một thương hiệu mỹ phẩm vào ngày 15/11/2025. Điều này ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng cặp đôi có thể chưa bao giờ chia tay, bất chấp những báo cáo về việc họ đã chia tay vào cuối năm 2023.

Mối quan hệ giữa Jennie và V chưa bao giờ hết nóng. (Ảnh: Kbizoom)

Theo KoreaBoo, các chủ đề xoay quanh tin đồn hẹn hò giữa Jennie và V đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội X. Trong diễn biến mới nhất, cư dân mạng cũng đã phát hiện một bài đăng mà họ cho rằng ám chỉ cặp đôi này đã ngầm công khai mối quan hệ và thể hiện tình cảm sâu sắc.

Trước đó, V đã chia sẻ những bức ảnh từ một bữa tiệc tối ở Paris vào tháng 5/2023, sau một sự kiện của CELINE. Cư dân mạng đã so sánh một trong những bức ảnh của anh ấy với một bức ảnh Jennie đăng trên Instagram vào tháng 7/2025, cũng được chụp ở Paris, và phát hiện ra một sự tương đồng bất ngờ. Cả hai bức ảnh đều có vẻ như có cùng một món trứng cá muối. Chi tiết này được xem là một manh mối khác củng cố suy đoán về mối quan hệ tình cảm thân thiết của họ, làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ. Nhiều người tin rằng V, và đặc biệt là Jennie, có thể chưa bao giờ muốn che giấu mối quan hệ của họ với công chúng.

Hình ảnh Jennie và V nắm tay trên đường phố Paris. (Ảnh: Kbizoom)

Chuyện tình cảm được đồn đoán giữa Jennie và V được xem là một trong những mối quan hệ được bàn tán nhiều nhất trong làng K-pop. Mối quan hệ này bắt đầu gây tranh cãi vào năm 2022, khi những bức ảnh được cho là chụp cả hai cùng nhau ở đảo Jeju bị lộ, tiếp theo là hàng loạt hình ảnh riêng tư bị rò rỉ từ điện thoại của nam ca sĩ.

Vào tháng 5/2023, một video ghi lại cảnh cặp đôi nắm tay nhau đi dạo dọc sông Seine ở Paris đã gần như xác nhận mối quan hệ của họ, mặc dù cả hai công ty quản lý đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố trực tiếp nào. Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin rằng cả hai đã chia tay trước khi V lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Sau khi V xuất ngũ vào năm ngoái, những manh mối khác xuất hiện dường như cho thấy họ đã tái hợp. Bất chấp những đồn đoán của công chúng, cả Jennie lẫn V đều chưa bao giờ bình luận về những tin đồn này.