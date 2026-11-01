Quán nhà Haha: Quốc Thiên gặp sự cố khi bắt trìa ở Phá Tam Giang

Sau ngày bán thứ ba tại làng Nham Biều, các thành viên Quán nhà Haha có khoảng thời gian thư giãn tại Phá Tam Giang. Giữa khung cảnh hoàng hôn phủ vàng mặt nước, cả nhóm lần đầu trải nghiệm bắt trìa (ngao), tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

Tuy nhiên, chuyến đi không hoàn toàn suôn sẻ khi Quốc Thiên bị gai dăm đâm vào chân sau lúc bắt trìa. Sự cố trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ của nam ca sĩ trong hành trình trải nghiệm cuộc sống và ẩm thực tại Huế.

Quốc Thiên cùng các thành viên Quán nhà Haha trải nghiệm bắt trìa tại Phá Tam Giang.

Trong lúc các thành viên rong ruổi ngoài phá, cô Bé ở nhà chuẩn bị bữa tối với cơm hến và chè hạt sen. Tại mâm cơm, cô Bé lần đầu chậm rãi kể về những năm tháng nhiều vất vả của mình. Là chị cả trong gia đình, cô sớm gánh vác nhiều công việc. Sau khi lập gia đình, cô tiếp tục chăm lo cha mẹ chồng, đảm nhiệm vai trò dâu trưởng và cùng chú Phước gìn giữ ngôi nhà đường của dòng họ.

Những chia sẻ của cô Bé khiến Ngọc Thanh Tâm xúc động nhớ về mẹ. Câu chuyện cũng giúp các thành viên hiểu thêm về cuộc sống của người phụ nữ Huế với sự đảm đang, chịu thương chịu khó và luôn vun vén cho gia đình.

Bước sang ngày bán thứ tư, Quán nhà Haha tiếp tục đỏ lửa với thực đơn gồm mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả. Anh Cả Thuận đảm nhận vai trò bếp trưởng, trong khi các thành viên chia nhau sơ chế nguyên liệu dưới sự hướng dẫn của cô Bé.

Quốc Thiên được hướng dẫn xé thịt gà cho món gà bóp rau răm. Với món canh chua trìa, Cả Thuận học cách sơ chế trìa, còn Duy Khánh, Hai Thiện và chú Phước cùng bóc từng con sau khi luộc. Thịt trìa sau đó được xào sơ, nấu cùng nước luộc, cà, khóm, khế và nước cốt me.

Các thành viên Quán nhà Haha tiếp tục ngày bán thứ tư tại làng Nham Biều.

Không khí quán ăn trở nên sôi động khi Quốc Thiên cất giọng với “Tuyết rơi mùa hè”, Bùi Công Nam nối tiếp bằng “Tết này con sẽ về” để phục vụ thực khách. Trong lúc phục vụ, một tô canh chua chưa hoàn thiện được mang lên bàn khiến Bùi Công Nam phải chạy theo xin lại để đổi tô mới cho khách. Trong khi đó, trà vả do Ngọc Thanh Tâm pha được thực khách và các thành viên liên tục gọi thêm.

Đến chiều, cả nhà cùng làm chè bột lọc heo quay, món ăn đặc trưng của Huế. Thịt heo quay được cắt nhỏ, rim với đường rồi bọc trong lớp bột dẻo. Minh Hằng hướng dẫn Cả Thuận nhào bột, còn Duy Khánh, Quốc Thiên và Bùi Công Nam liên tục hát hò khiến gian bếp thêm rộn ràng.

Khép lại ngày bán thứ tư, các thành viên quây quần bên mâm cơm tối và nghe chú Phước kể về lịch sử hơn 135 năm của ngôi nhà cổ tại làng Nham Biều. Quốc Thiên cũng cho biết ngày hôm sau sẽ tạm vắng mặt vì lịch trình cá nhân, trong khi Xuân An bật mí sẽ đưa cả nhóm đi chơi vào ngày quán tạm nghỉ đón khách.