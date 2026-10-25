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Quán nhà Haha tập 2: Dàn cast tất bật mở quán, những màn "quậy" cười nghiêng ngả

Chủ Nhật, 11:21, 25/10/2026
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VOV.VN - Tập 2 Quán nhà Haha đưa Minh Hằng và Quốc Thiên vào guồng bán quán tại làng Nham Biều (Huế). Quốc Thiên đến với tâm thế “quản lý” nhưng liên tục bị giao rửa chén. Còn “bếp trưởng” Jun Phạm thì khiến cả nhà bật cười vì nồi nước dùng ngọt lạ.

Tập 1 Quán nhà Haha lên sóng chưa lâu, nhưng sức hút của chương trình đã vượt khỏi màn ảnh. Khán giả khắp cả nước đổ xô tìm kiếm cụm từ "Nhà hàng món Huế ngon". Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ rủ nhau lên kế hoạch ghé thăm Cố đô. Người đặt mua mắm đặc sản, người lại tò mò về hương vị của bánh canh Nam Phổ.

Có fan còn tự tay ghi lại công thức các món ăn trong Tập 1 một cách chỉn chu. Họ muốn món ngon xứ Huế, và rộng hơn là ẩm thực Việt, đến được với nhiều người hơn.

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Quán nhà Haha lên sóng chưa lâu, nhưng sức hút của chương trình đã vượt khỏi màn ảnh.

Trải nghiệm tại làng cổ Nham Biều

Tập 2 Quán nhà Haha tiếp tục chiêu đãi thực khách và khán giả chuỗi trải nghiệm bình dị, ngập tràn tiếng cười nhưng cũng đầy lắng đọng tại làng cổ Nham Biều (Huế).

Nhập cuộc ngày bán hàng thứ hai, hai khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên nhanh chóng nhận nhiệm vụ từ anh cả Jun Phạm. Minh Hằng đảm nhận công đoạn cắt lá chuối quấn hũ sữa chua – công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ vì lá mỏng, dễ đứt. Trong khi đó, Rhymastic sáng tạo bảng đánh giá dịch vụ để thực khách thoải mái để lại góp ý sau khi trải nghiệm.

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Mở cửa đón khách, quán phục vụ thực đơn đậm vị Huế như canh hến măng chua, hến xúc bánh đa, chả ram bánh tráng Lựu Bảo, cá kình kho lạc, vả muối xổi và dưa gang bóp...

Về phần Quốc Thiên, dù tuyên bố đến chương trình với tâm thế của một "quản lý", nam ca sĩ lại liên tục bị phân công rửa chén, dọn bàn và bưng bê. Màn than thở "chạnh lòng" khi nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ, Quốc Thiên lập tức đáp trả đầy duyên dáng bằng cách xúi thực khách... phàn nàn về các nhân viên khác.

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Quán nhà Haha: Quốc Thiên rửa bát, Duy Khánh tiếp tục chạy bàn, lần này có thêm Rhymastic phụ.

Bùi Công Nam nhớ mẹ ở làng bánh tráng Lựu Bảo

Trong bữa cơm chiều cùng gia đình chú Phước, các nghệ sĩ đã cởi mở chia sẻ về gia cảnh của mình. Khán giả không khỏi xúc động trước sự đồng cảm giữa Jun Phạm và Rhymastic khi cả hai đều đã mất cha và sớm học cách sống tự lập: "Bố Thiện với bố con mất rồi nên 2 chúng con tự lập".

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Bùi Công Nam nhớ mẹ khi nhìn chủ nhà đổ bánh.

Sau buổi cơm, dàn cast sang nhà chú Hùng lấy bánh tráng và có dịp tìm hiểu nghề làm bánh tráng Lựu Bảo. Nhìn cô chủ nhà đổ bánh, Bùi Công Nam xúc động: "Nhìn vậy con nhớ đến mẹ con hồi xưa cũng làm vậy luôn". Anh kể thêm: "Hồi xưa nhà con cũng làm như vậy, mì Quảng cũng tráng bánh kiểu này".

Trước thắc mắc của Bùi Công Nam: "Lỡ sau này con chú Hùng đi học không ai nối nghề thì làm sao chú?", chú Hùng trải lòng: "Chú sợ mai một đi nên chú làm để giữ lại sau con cháu biết". Trăn trở ấy để lại nhiều nỗi niềm cho dàn nghệ sĩ. Dù vậy, hình ảnh thế hệ trẻ trong gia đình tiếp nối công việc tráng bánh ở các khung hình sau đã mang lại niềm hy vọng về sự truyền thừa cho làng nghề cổ truyền.

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Sau buổi cơm, dàn cast sang nhà chú Hùng lấy bánh tráng và có dịp tìm hiểu nghề làm bánh tráng Lựu Bảo.

Bếp trưởng Jun Phạm "mất phong độ" vì món nước dùng ngọt như... "chè mì tôm"

Bữa tối trở nên rộn ràng khi bếp trưởng Jun Phạm trổ tài làm món bò nhúng giấm và học cách pha mắm nêm chuẩn vị Huế từ cô Bé. Tuy nhiên, sự cố hy hữu đã xảy ra khi nồi nước dùng có vị ngọt vượt ngoài mong đợi. Dù Jun Phạm tích cực "chữa cháy" bằng mẻ và giấm, Quốc Thiên vẫn đưa ra lời nhận xét hài hước: mình đang ăn "chè mì tôm". "Thủ phạm" sau đó được xác định là do sự kết hợp của thơm, 4 trái dừa và 2 cục đường phèn.

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Bếp trưởng Jun Phạm mất phong độ.

Sự cố nhỏ không làm giảm đi không khí vui vẻ. Đêm xuống, 5 anh em nghệ sĩ cùng chen chúc ngủ chung giường, khiến Duy Khánh chấp nhận ngả lưng dưới sàn nhà trong những góc quay hoàn toàn chân thật, không kịch bản.

Nhịp sống bình dị và gian bếp nhỏ đã hoàn toàn vào guồng

Ngày thứ ba, khởi đầu ngày mới, cô chú chủ nhà chiêu đãi cả nhóm món xôi thịt hon – đặc sản điểm tâm nổi tiếng của xứ Huế. Đây cũng là lần đầu tiên Jun Phạm được thưởng thức món ăn này và dành nhiều lời khen ngợi.

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Nhịp sống tại Quán nhà Haha.

Nhịp sống tại Quán Nhà Haha ngày thứ ba đã trở nên trơn tru và chủ động hơn: Duy Khánh vo gạo, Jun Phạm và Minh Hằng đứng bếp cùng cô Bé, Quốc Thiên đập khô mực, Bùi Công Nam pha nước dừa tắc, Rhymastic băm tỏi và Ngọc Thanh Tâm gọt mướp. Khi cô Bé vắng mặt khoảng mười phút để hái lá chanh, Jun Phạm còn hài hước đoán cô vào nhà "làm một hơi bia", khiến chú Phước bật cười.

Bữa trưa thứ ba tiếp tục phục vụ thực khách các món ăn hấp dẫn gồm: vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa. Sự ăn ý giữa các thành viên giúp công việc phục vụ diễn ra hanh thông, khép lại một ngày làm việc ngập tràn tiếng cười.

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Quán nhà Haha mở cửa với những màn tung hứng cười nghiêng ngả.
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Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh...tái xuất trong "Quán nhà Haha"

VOV.VN - Chương trình thực tế "Quán Nhà Haha" chính thức xác nhận giữ nguyên đội hình 5 thành viên gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh. Với format mới, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp vận hành quán ăn, quảng bá ẩm thực và văn hóa địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho khán giả.

Thư Vũ/VOV.VN
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