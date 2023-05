Quán quân The Face 2023 giành vé đến 4 tuần lễ thời trang quốc tế danh giá

Chiều tối 29/5, dàn sao Võ Hoàng Yến, Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên… đổ bộ chúc mừng ban tổ chức chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam (The Face Vietnam 2023) chính thức tổ chức họp báo ra mắt và công bố giải thưởng. Cụ thể, quán quân duy nhất của The Face Vietnam 2023 sẽ nhận được một chuyến trải nghiệm tại 4 Tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới thuộc "tứ đại kinh đô thời trang", bao gồm: Milan, Paris, New York, London.

Bên cạnh đó là một hợp đồng làm việc độc quyền với công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam - beU Models; Xuất hiện trên trang bìa của Tạp chí Harper's Bazaar Vietnam; Trở thành gương mặt quảng bá cho Tuần Lễ thời trang quốc tế Vietnam Thu Đông 2023. Ngoài ra, lần đầu tiên ở một phiên bản The Face trên thế giới, các nhãn hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng ngay tại trường quay với một thí sinh giành chiến thắng hoặc có số điểm cao nhất mỗi tập.

Dàn Mentor và Host của The Face Vietnam 2023.

Bà Trang Lê - CEO công ty MultiMedia JSC - Đơn vị nắm giữ bản quyền và sản xuất chương trình chia sẻ ban tổ chức đã gác lại tất cả những công việc, dời Tuần lễ thời trang Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 5 sang tháng 7 để tập trung tất cả cho The Face Vietnam 2023. “Như thường lệ Tuần lễ thời trang Việt Nam sẽ được diễn ra vào cuối tháng 5 này nhưng cũng vì The Face mà hoãn lại. Chúng tôi đã không muốn phụ lòng những khán giả yêu mến và vì vậy, hôm nay không có gì hạnh phúc hơn khi kế hoạch đã thành hiện thực. Và tôi rất tự tin khi được đứng ở đây và nói với khán giả: Chúng tôi đã sẵn sàng để mang đến một mùa The Face vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn”- bà Trang Lê trải lòng.

Bà Trang Lê - CEO công ty MultiMedia JSC, Tổng đạo diễn và nhà sản xuất Chương trình The Face Vietnam phát biểu tại họp báo.

Dàn huấn luyện viên của The Face Viet Nam 2023 gồm: Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu và Kỳ Duyên. Các HLV có màn xuất hiện đầy ấn tượng. Siêu mẫu Anh Thư chia sẻ lại khoảng thời gian “kinh hoàng” khi gắn bó cùng chương trình. Cô sụt 4kg vì mất ngủ trong vòng nửa tháng. “Đây là hành trình cả đời tôi không bao giờ quên"- siêu mẫu Anh Thư tâm sự.

Tại họp báo, ngoài sự xuất hiện của dàn Huấn luyện viên, Top 20 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hàng ngàn “đối thủ nặng ký” chính thức ra mắt công chúng. The Face Vietnam 2023 sở hữu nhiều gương mặt hoàn toàn mới, những cái tên gây ấn tượng mạnh với màn “chào sân” ghi dấu ấn tại sân khấu họp báo The Face Vietnam 2023 như: Top 15 Hoa hậu Việt Nam - Nguyễn Thị Cẩm Đan, Top Model Unisex – Vio Hồ, Nam Vương Đại học Kinh tế Quốc dân - Nguyễn Tuấn Ngọc, Nam Vương Đại học Văn Lang - Đức Ân.../.