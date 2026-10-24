Quốc Anh tiết lộ hậu trường cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc

Tại buổi ra mắt Chị chị em em 3 tối 23/10 tại TP.HCM, Quốc Anh cho biết anh từng hồi hộp, căng thẳng khi lần đầu thực hiện những phân cảnh thân mật, táo bạo cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Nam diễn viên chủ động xin phép bạn diễn trước mỗi cảnh quay để cả hai cảm thấy thoải mái hơn.

Dàn diễn viên Chị chị em em 3 gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn tại buổi premiere

Quốc Anh đảm nhận vai Văn Tài trong Chị chị em em 3. Chia sẻ về cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc, anh cho biết đây là lần đầu tiên mình đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy.

“Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật”, Quốc Anh nói.

Quốc Anh cho biết anh hồi hộp khi lần đầu thực hiện những phân cảnh thân mật, táo bạo cùng Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng với Chị chị em em 3, bên cạnh Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn

Buổi premiere Chị chị em em 3 có sự xuất hiện của dàn diễn viên chính gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Thanh Hằng, Minh Hằng, Tóc Tiên, Đoàn Thiên Ân, Tiểu Vy, Ngô Kiến Huy, Văn Mai Hương, Bảo Anh cùng nhiều nghệ sĩ cũng đến dự sự kiện.

Phần phim thứ ba của thương hiệu Chị chị em em lựa chọn bối cảnh Kinh Bắc xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm đan xen giữa tình yêu, danh phận và những kỳ vọng mà các nhân vật phải đối diện.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết lần trở lại điện ảnh này mang đến cho cô cảm giác khác sau một khoảng thời gian có thêm nhiều trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống. Nữ diễn viên kỳ vọng khán giả có thể thấy một màu sắc khác của mình, đặc biệt ở những khía cạnh trước đây cô chưa có nhiều cơ hội thể hiện.

Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật có nhiều mâu thuẫn giữa khát khao cá nhân, danh phận và những kỳ vọng xung quanh.

Trong khi đó, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu. Cô cho rằng đây là nhân vật có nhiều mâu thuẫn nội tâm. Bề ngoài, Thị Mầu tạo cảm giác tự tin, biết mình muốn gì nhưng sâu bên trong, những mong muốn của nhân vật chưa chắc hoàn toàn xuất phát từ chính bản thân.

Chi Pu vào vai Thị Nương, một liền chị có tình cảm với người anh nuôi. Theo nữ diễn viên, điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất về nhân vật là những cảm xúc không thể dễ dàng nói ra, khi một người phải sống theo vai trò mà những người xung quanh mong đợi trong khi bên trong lại có những mong muốn khác.

Chi Pu vào vai Thị Nương, một liền chị mang những tình cảm khó nói với người anh nuôi

Steven Nguyễn

Steven Nguyễn tiết lộ về nhân vật Văn Cường: “Steven luôn muốn mỗi vai diễn mình nhận đều mang đến một điều gì đó mới mẻ, cả với bản thân lẫn khán giả. Với Chị chị em em 3, điều thú vị là nhân vật không chỉ được xây dựng qua những gì thể hiện ra bên ngoài mà còn có nhiều suy nghĩ và cảm xúc cần được khám phá”.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết khi đặt câu chuyện trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, anh muốn khai thác những khát khao của con người nhưng bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Bên cạnh các xung đột, tranh đấu, bộ phim còn hướng đến những câu chuyện éo le của các nhân vật.

Chị chị em em 3 có các suất chiếu sớm sau 18h ngày 29/10 và chính thức ra rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10.