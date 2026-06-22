Quỳnh Anh Shyn nhận lời cầu hôn bạn trai sau 6 năm gắn bó

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn đăng tải loạt hình ảnh ghi lại giây phút được bạn trai ngỏ lời cầu hôn cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Điều cần đến rồi sẽ đến” vào ngày 12/06/2026.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Nam Phùng đã chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Kyrgyzstan. Cả hai không giấu được sự xúc động và hạnh phúc trong thời khắc đặc biệt đánh dấu bước ngoặt mới của chuyện tình kéo dài nhiều năm.

Ngay sau khi thông tin được công bố, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Nhiều người cho biết họ đã chờ đợi tin vui này từ lâu và mong sớm được chứng kiến đám cưới của hai fashionista đình đám.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng thời trang Việt. Dù công khai tình cảm vào dịp Valentine năm 2022, cả hai đã có thời gian dài tìm hiểu và đồng hành trước đó.

Trong nhiều năm qua, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng luôn xuất hiện bên nhau tại các sự kiện thời trang lớn, đồng thời hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Chuyện tình kín tiếng nhưng bền vững của cặp đôi được nhiều người xem là một trong những mối quan hệ đẹp của giới fashionista Việt Nam.