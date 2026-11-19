Có những diễn viên dành cả sự nghiệp để tìm kiếm một vai diễn có thể thay đổi cuộc đời. Với Robert Pattinson, hành trình ấy bắt đầu từ một chàng ma cà rồng có vẻ ngoài lãng tử và kết thúc bằng cơ hội khoác lên mình bộ tuxedo của điệp viên 007.

Ở tuổi 40, nam diễn viên người Anh đang đứng trước một thử thách đặc biệt: Trở thành James Bond – nhân vật đã gắn liền với lịch sử điện ảnh thế giới suốt hơn sáu thập kỷ. Nhưng trước khi có cơ hội bước vào thế giới của 007, Pattinson đã trải qua một hành trình dài để thoát khỏi chính hình ảnh từng đưa anh trở thành ngôi sao toàn cầu.

Ở tuổi 40, nam diễn viên tiếp tục mở rộng giới hạn nghề nghiệp khi đảm nhận vai diễn James Bond – một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh thế giới. (Ảnh: Instagram)

Không chấp nhận sống mãi trong cái bóng Twilight

Năm 2008, Robert Pattinson vụt sáng với vai Edward Cullen trong loạt phim “Twilight”. Hình ảnh chàng ma cà rồng bí ẩn, lãng mạn nhanh chóng chinh phục hàng triệu khán giả, đưa anh trở thành một trong những thần tượng được săn đón nhất thế giới.

Thành công đến sớm cũng đặt Pattinson trước một thách thức không nhỏ. Khi một diễn viên trở nên nổi tiếng nhờ một hình tượng quá đặc trưng, việc thoát khỏi sự kỳ vọng của công chúng đôi khi còn khó khăn hơn cả việc tìm kiếm vai diễn mới.

Pattinson hiểu rằng anh không muốn sự nghiệp của mình chỉ dừng lại ở Edward Cullen. Thay vì tiếp tục khai thác sức hút của một ngôi sao thần tượng, anh chủ động tìm đến những dự án điện ảnh độc lập, những nhân vật phức tạp và đôi khi có phần dị biệt.

Trong “Cosmopolis”, “Good Time”, “High Life” hay “The Lighthouse”, khán giả bắt gặp một Robert Pattinson hoàn toàn khác. Anh không ngại hóa thân thành những con người bất ổn, cô độc, thậm chí có những lựa chọn khó hiểu. Đó là những vai diễn không chiều lòng số đông nhưng giúp anh từng bước chứng minh khả năng diễn xuất.

Đặc biệt, “Good Time” của hai đạo diễn Josh và Benny Safdie trở thành một dấu mốc đáng chú ý. Vai diễn một người đàn ông liều lĩnh, tuyệt vọng trong cuộc chạy trốn đã cho thấy khả năng nhập vai mạnh mẽ của Pattinson. Anh không còn là chàng trai lãng mạn của “Twilight”, mà là một diễn viên sẵn sàng đi sâu vào những góc khuất tâm lý.

Robert Pattinson nổi tiếng toàn cầu với vai diễn ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim "Twilight".(Ảnh: Instagram)

Từ những vai diễn gai góc đến Batman

Điều đáng chú ý trong hành trình của Robert Pattinson là anh không tìm cách phủ nhận quá khứ, mà lựa chọn đối thoại với nó bằng những vai diễn mới.

Năm 2022, khi được giao vai Batman trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Matt Reeves, Pattinson một lần nữa đứng trước sự hoài nghi. Sau Christian Bale, Ben Affleck và những phiên bản Batman từng ghi dấu ấn, việc lựa chọn một diễn viên xuất thân từ dòng phim thần tượng khiến không ít khán giả đặt câu hỏi.

Nhưng Pattinson đã mang đến một Bruce Wayne khác biệt: U tối, cô độc, nhiều tổn thương và không hoàn toàn là hình mẫu siêu anh hùng bất khả chiến bại. Thay vì tập trung vào sự hào nhoáng của người hùng, bộ phim khai thác chiều sâu tâm lý của một con người đang vật lộn với những ám ảnh cá nhân.

Vai diễn tiếp tục cho thấy sự lựa chọn có tính toán của Pattinson. Anh không đơn thuần tìm kiếm những nhân vật nổi tiếng, mà muốn khám phá những khía cạnh mới của bản thân thông qua các hình tượng điện ảnh lớn.

Thành công của “The Batman” cũng giúp anh chứng minh mình có thể cân bằng giữa điện ảnh nghệ thuật và những dự án bom tấn có sức hút thương mại.

Phiên bản Batman của Pattinson tạo dấu ấn với phong cách gai góc, trầm mặc và khác biệt so với những người tiền nhiệm. (Ảnh: Instagram)

007 – Thử thách lớn nhất của một sự nghiệp nhiều biến hóa

James Bond là một trong những nhân vật có sức sống bền bỉ nhất lịch sử điện ảnh. Từ Sean Connery, Roger Moore đến Pierce Brosnan và Daniel Craig, mỗi diễn viên đều để lại dấu ấn riêng, đồng thời phải đối mặt với áp lực kế thừa một hình tượng đã quá quen thuộc với công chúng.

Với Robert Pattinson, thử thách này có phần đặc biệt hơn. Anh không phải một gương mặt mới đang tìm kiếm cơ hội tại Hollywood. Anh đã có tên tuổi, có những thành công riêng và một hành trình nghệ thuật được định hình qua nhiều lựa chọn táo bạo.

Ở tuổi 40, Pattinson cũng là diễn viên lớn tuổi nhất trong nhóm ứng viên thử vai James Bond theo thông tin The Hollywood Reporter công bố. Điều đó khiến vai diễn không chỉ là cuộc thử sức về diễn xuất, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc về thể lực, khả năng hành động và sức bền trước lịch trình sản xuất kéo dài.

Bên cạnh đó, Bond là một nhân vật có khuôn mẫu rất rõ ràng. Phong thái lịch lãm, sự quyết đoán, khả năng hành động và sức hút với khán giả là những yếu tố gần như không thể thiếu. Trong khi đó, Pattinson vốn được biết đến với vẻ ngoài trầm tư, có phần bí ẩn và khả năng thể hiện những nhân vật nhiều mâu thuẫn nội tâm.

Chính sự khác biệt ấy tạo nên sự tò mò về cách anh tiếp cận 007. Liệu Pattinson sẽ giữ lại nét lạnh lùng vốn có hay tạo nên một James Bond hoàn toàn mới?

Từ Edward Cullen đến Batman và James Bond, Robert Pattinson không ngừng làm mới mình qua những hình tượng điện ảnh mang dấu ấn riêng. (Ảnh: Instagram)

Khi thành công không đồng nghĩa với việc ngừng tìm kiếm

Một trong những điểm đáng chú ý ở Robert Pattinson là tình yêu dành cho những dự án điện ảnh có tính thử nghiệm. Theo chia sẻ từ những người từng làm việc với nam diễn viên trên The Hollywood Reporter, anh thường chủ động tìm kiếm kịch bản, theo dõi các bộ phim ngắn và quan tâm đến những ý tưởng điện ảnh khác biệt.

Bởi vậy, việc tham gia một thương hiệu lớn như James Bond cũng đặt ra câu hỏi về tương lai nghệ thuật của anh. Một dự án có thể kéo dài nhiều năm, với lịch trình sản xuất và quảng bá dày đặc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn những bộ phim độc lập.

Robert Pattinson trong bộ phim "Primetime" của hãng A24. (Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường đã qua, Pattinson chưa bao giờ là người dễ dàng bằng lòng với những gì mình đang có. Từ thành công của “Twilight”, những thử nghiệm điện ảnh gai góc đến vai Batman, anh liên tục tìm cách làm mới bản thân.

Có lẽ, điều đáng chờ đợi nhất ở Robert Pattinson không đơn thuần là hình ảnh một James Bond mới, mà là cách anh tiếp tục vượt qua những giới hạn của chính mình.

Từ chàng ma cà rồng từng khiến hàng triệu khán giả mê đắm đến điệp viên 007, hành trình của Pattinson là minh chứng cho một lựa chọn không dễ dàng: Dám bước ra khỏi vùng an toàn ngay cả khi đã có trong tay thành công. Và với một diễn viên luôn muốn được nhìn nhận nhiều hơn những gì khán giả từng biết, James Bond có thể sẽ không phải đích đến, mà là một khởi đầu mới.