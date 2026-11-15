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Sao nhập ngũ Concert thêm 2 đêm diễn mới, khán giả được trải nghiệm đời lính

Chủ Nhật, 09:46, 15/11/2026
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VOV.VN - Sao nhập ngũ Concert tiếp tục tổ chức hai sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Hà Nội vào cuối năm 2026, đầu năm 2027. Đáng chú ý, chương trình tại Hà Nội sẽ kết hợp đại nhạc hội với các hoạt động trải nghiệm quân ngũ dành cho khán giả.

Tiếp nối hai đêm nhạc trước đó, Ban tổ chức công bố tổ chức Sao nhập ngũ Concert Day 3 vào ngày 20/12/2026 tại TP.HCM và Festival & Concert Day 4, dự kiến diễn ra trong tháng 1/2027 tại Hà Nội.

Điểm mới trong lần tổ chức này là sự kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm thực tế, tạo cơ hội để khán giả không chỉ thưởng thức những tiết mục trên sân khấu mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động mang chủ đề quân ngũ.

sao nhap ngu concert them 2 dem dien moi, khan gia duoc trai nghiem doi linh hinh anh 1
Sao nhập ngũ Concert từng thu hút đông đảo khán giả với những màn trình diễn âm nhạc kết hợp công nghệ sân khấu.

Trong đó, Sao nhập ngũ Concert Day 3 tại TP.HCM tiếp tục được tổ chức theo mô hình đại nhạc hội, dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ với những màn trình diễn kết hợp âm nhạc và công nghệ sân khấu.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, những giai điệu mang âm hưởng hào hùng sẽ được làm mới bằng các bản phối hiện đại, kết hợp EDM, rock và pop. Chương trình hướng đến không khí sôi động, đồng thời khai thác các chất liệu âm nhạc gắn với hình ảnh người lính và tinh thần yêu nước.

sao nhap ngu concert them 2 dem dien moi, khan gia duoc trai nghiem doi linh hinh anh 2
Những tiết mục âm nhạc mang tinh thần người lính là một trong những điểm nhấn của Sao nhập ngũ Concert.

Trong khi đó, Day 4 tại Hà Nội đánh dấu sự thay đổi về hình thức tổ chức khi lần đầu kết hợp hai mô hình lễ hội trải nghiệm (Festival) và đại nhạc hội (Concert) trong cùng một sự kiện.

Thay vì chỉ đến xem biểu diễn, khán giả có thể trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác, vận động và thử thách mang chủ đề quân ngũ. Những trải nghiệm này được xây dựng nhằm giúp người tham gia tìm hiểu thêm về đời sống người lính, đồng thời tiếp cận các giá trị như tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý chí vượt khó.

Theo kế hoạch, không gian lễ hội và sân khấu âm nhạc sẽ được kết nối, tạo thành hành trình trải nghiệm từ các hoạt động khám phá, thử thách bản thân, tìm hiểu lịch sử đến thưởng thức những tiết mục biểu diễn. Khán giả có thể lựa chọn tham gia từng hoạt động hoặc trải nghiệm cả hai không gian.

sao nhap ngu concert them 2 dem dien moi, khan gia duoc trai nghiem doi linh hinh anh 3

Đại diện BTC chia sẻ: "Với Sao nhập ngũ Concert, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần người lính và sức mạnh dân tộc hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ thông qua âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và những trải nghiệm tương tác đa giác quan. Chúng tôi tin rằng lòng yêu nước có thể được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc cùng nhau thưởng thức âm nhạc, tham gia những hoạt động ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tích cực".

Tiếp nối sức hút của chương trình truyền hình thực tế "Sao nhập ngũ", chuỗi concert khai thác hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những giá trị gắn với môi trường quân đội, nhưng được thể hiện qua ngôn ngữ giải trí gần gũi với giới trẻ.

Theo đơn vị tổ chức, việc bổ sung các hoạt động trải nghiệm là cách để khán giả chủ động tham gia, tương tác thay vì chỉ tiếp nhận nội dung từ sân khấu. Qua đó, chương trình hướng đến việc kết nối âm nhạc với những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và truyền thống quân đội.

Day 3 đã ấn định ngày tổ chức 20/12 tại TP.HCM, trong khi Day 4 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027 tại Hà Nội. Thời gian cụ thể của Day 4 cùng danh sách nghệ sĩ tham gia hai sự kiện chưa được nêu trong thông tin công bố.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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