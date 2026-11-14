Sao Reply 1988 gây tai nạn vì lái xe say rượu, MBC lập tức cắt sóng

Theo Yonhap, khoảng 3h30 ngày 14/11, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul và va chạm với một xe thu gom rác. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của Hàn Quốc.

Công ty quản lý CLN Company xác nhận sự việc, cho biết Go Kyung Pyo đã làm việc với cảnh sát và trở về nhà. Nam diễn viên thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự hối lỗi và cam kết chịu trách nhiệm, bao gồm việc khắc phục những thiệt hại liên quan.

Nam diễn viên Go Kyung Pyo

Vụ việc lập tức ảnh hưởng đến lịch phát sóng của chương trình giải trí "Hang Out With Yoo" trên đài MBC. Theo News1, ê-kíp quyết định chỉnh sửa và cắt bỏ tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo trong tập phát sóng ngày 14/11, nhằm tránh gây phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua vai Sun Woo trong bộ phim truyền hình đình đám "Reply 1988". Anh cũng ghi dấu ấn với bộ phim điện ảnh "Bỗng Dưng Trúng Số". Sự việc lần này đang khiến hình ảnh của nam diễn viên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.