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Chủ Nhật, 20:00, 11/10/2026

Sao Việt 11/10: Emoura Phạm vỡ òa hạnh phúc về nước, Hương Giang cực Slay

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VOV.VN - Sao Việt ngày 11/10: Emoura Phạm vỡ òa hạnh phúc về nước sau khi đạt danh hiệu Á hậu 4; Hương Giang thả dáng cực Slay, lần đầu dẫn chung kết Miss Grand International 2026 trên sân khấu quốc tế; Thúy Diễm đón công chúa nhỏ Rosie; Đinh Mạnh Ninh tri ân sau chiến thắng và Hòa Minzy hài hước "than khổ"...
sao viet 11 10 emoura pham vo oa hanh phuc ve nuoc, huong giang cuc slay hinh anh 1
Sao Việt ngày 11/10, Emoura Phạm về nước, vỡ òa trong hạnh phúc trong vòng tay người thân, bạn bè, người hâm mộ, "cảm ơn bản thân vì đã không ngừng cố gắng. Emoura cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Việt Nam đã luôn cỗ vũ và hỗ trợ Emoura. Sẽ mãi nhớ hành trình này".
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Hương Giang khoe một đêm đẹp với Miss Grand International 2026 kèm ảnh cực Slay lần đầu cùng năm người đẹp và MC quốc tế dẫn chung kết Miss Grand International 2026. Trước đó, cuối tháng 8, người đẹp lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo bán kết và chung kết Miss Universe Thailand 2026.  Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars cuối tháng 5 vừa qua, sau đó tiếp tục mở rộng hoạt động tại các sân chơi sắc đẹp quốc tế.
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"Về nhà thôi con!" -  mẹ Emoura Phạm rơi nước mắt hạnh phúc thấy con gái đã hoàn thành xong hành trình dài cùng Miss Grand International 2026 với danh hiệu Á hậu 4.
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NSND Tấn Minh bày tỏ sự bồi hồi xúc động khi lần đầu hát "Sẽ về Thủ đô" của cố nhạc sĩ Huy Du trong chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.
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Hòa Minzy bày tỏ "Thực sự là khổ tâm" vì "Trộm vía đi tới đâu diễn cũng được bà con chào đón, ở đâu mọi người cũng thích nghe Bắc Bling". Nữ ca sĩ hóm hỉnh đó là 1 vấn đề khó xử vì "Diễn ở các tỉnh thành khác lại hát Bắc Bling thì nó không hợp lắm" và hứa hẹn "Trong tương lai Hoà sẽ làm cái gì đó nó đại chúng hơn và phù hợp với mọi sân khấu hơn".
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Đinh Mạnh Ninh gửi lời tri ân sau khi chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. "Khép lại hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Ninh của hôm nay biết ơn vì mình đã dấn thân, đã luôn giữ trọn tình yêu thuần khiết với âm nhạc".
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Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương hiếm hoi xuất hiện, khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 38 tại chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra tại quê nhà Hải Phòng.
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Thúy Diễm hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh ông xã Lương Thế Thành, con trai Bảo Bảo cùng bố mẹ chồng xuất hiện tại bệnh viện, thăm diễn viên và chào đón con gái Rosie mới chào đời. "Vậy là cả nhà mình đã được ôm công chúa nhỏ Rosie vào lòng, mẹ tròn con vuông, hai mẹ con bình an. Ba mẹ, ông bà và anh hai đã hạnh phúc biết bao khi có em", Thúy Diễm bày tỏ.
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MC Hạnh Phúc bồi hồi trở về Đại học Bách Khoa Hà Nội, nơi đã lưu giữ 5 năm thanh xuân với biết bao kỷ niệm. "70 năm của Bách khoa là hành trình của tri thức, sáng tạo và những thế hệ con người góp sức dựng xây đất nước. Còn với tôi, Bách khoa là một phần tuổi trẻ không thể thay thế, là nơi nhắc nhớ rằng mỗi hành trình trưởng thành đều cần một điểm khởi đầu".
Hoàng Yến/VOV.VN
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