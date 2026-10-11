Sao Việt 11/10: Emoura Phạm vỡ òa hạnh phúc về nước, Hương Giang cực Slay

VOV.VN - Sao Việt ngày 11/10: Emoura Phạm vỡ òa hạnh phúc về nước sau khi đạt danh hiệu Á hậu 4; Hương Giang thả dáng cực Slay, lần đầu dẫn chung kết Miss Grand International 2026 trên sân khấu quốc tế; Thúy Diễm đón công chúa nhỏ Rosie; Đinh Mạnh Ninh tri ân sau chiến thắng và Hòa Minzy hài hước "than khổ"...