Chủ Nhật, 20:00, 11/10/2026
Sao Việt 11/10: Emoura Phạm vỡ òa hạnh phúc về nước, Hương Giang cực Slay
VOV.VN - Sao Việt ngày 11/10: Emoura Phạm vỡ òa hạnh phúc về nước sau khi đạt danh hiệu Á hậu 4; Hương Giang thả dáng cực Slay, lần đầu dẫn chung kết Miss Grand International 2026 trên sân khấu quốc tế; Thúy Diễm đón công chúa nhỏ Rosie; Đinh Mạnh Ninh tri ân sau chiến thắng và Hòa Minzy hài hước "than khổ"...
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