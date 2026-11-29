VOV.VN - Sao Việt 29/11 bùng nổ với loạt khoảnh khắc ấn tượng của dàn mỹ nhân đình đám. Tăng Thanh Hà tái xuất bìa tạp chí đầy khí chất; Chi Pu tỏa sáng và ẵm cúp tại Weibo Gala Hong Kong; Võ Hoàng Yến chiếm spotlight ghế nóng; Ngọc Trinh gây cười với phát ngôn săn voucher; Diễm My dịu dàng hóa thiếu nữ Khmer.