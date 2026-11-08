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Chủ Nhật, 20:00, 08/11/2026

Sao Việt 8-11: Emoura xây cầu, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hạnh phúc bên gia đình

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VOV.VN - Sao Việt 8-11 cập nhật hình ảnh Hoa hậu Emoura Phạm trao kinh phí xây cầu tại Vĩnh Long; gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ đong đầy kỷ niệm; Hương Giang nổi bật tại Miss Globe; Thanh Thủy, Mai Phương và dàn hoa hậu đọ sắc; Tân hoa hậu Việt Nam 2026 Yến Trang chưa định phẫu thuật thẩm mỹ…
sao viet 8-11 emoura xay cau, ho ngoc ha, kim ly hanh phuc ben gia dinh hinh anh 1
Sao Việt 8-11, gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc trong chuyến nghỉ dưỡng cùng các con thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ ca sĩ tâm sự: “Kỳ nghỉ ngắn nhưng đong đầy kỷ niệm”.
sao viet 8-11 emoura xay cau, ho ngoc ha, kim ly hanh phuc ben gia dinh hinh anh 2
Hoa hậu Emoura Phạm trao kinh phí xây cầu thứ 19 cho ấp Nguyệt Lãng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, trao quà cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam.
sao viet 8-11 emoura xay cau, ho ngoc ha, kim ly hanh phuc ben gia dinh hinh anh 3
H'Hen Niê rạng rỡ, thần thái quyến rũ trong thiết kế. Bà mẹ một con nổi bật giữa dàn giám khảo nhờ trang phục táo bạo, tôn hình thể. Nàng hậu bồi hồi chia sẻ: “Mỗi lần ngồi chấm casting fashion show, Hen nhìn thấy năng lượng, sự nhiệt huyết và đam mê đến từ các bạn người mẫu, làm Hen nhớ đến mình ngày xưa cũng miệt mài đi casting. Vì thế Hen luôn chia sẻ, động viên và mong muốn các bạn dám thể hiện bản thân, chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình”.
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Kỳ Duyên đăng ảnh hài hước khoe phim” Chị Chị Em Em” vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 8 ngày ra rạp. “Nghe đồn Chị Chị Em Em 3 vượt mốc 100 tỷ rồi hả? Cảm ơn mọi người thật nhiều!”. Khán giả bình luận: “Xem phim xong thấy thương Mầu nhất! Duyên đóng chưa thực sự đạt nhưng cũng truyền tải được cái hồn nhân vật làm người xem đồng cảm và thấy thương cô Mầu”.
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Hương Giang thu hút sự chú ý khi đăng ảnh cực slay làm giám khảo Chung kết Hoa hậu Hoàn cầu (The Miss Globe 2026) ở Thái Lan.
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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang yêu thích phong cách năng động nhưng không kém phần gợi cảm ở đời thường. Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 lên tiếng về những lời chê bai nhan sắc sau đêm đăng quang, cho biết chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo.
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Hoa hậu Thanh Thủy đọ visual đốn tim cùng hoa hậu Mai Phương tại thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nàng hậu làm giám khảo Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. “Được trở lại với không khí của một mùa Hoa hậu Việt Nam luôn mang đến cho Thuỷ những cảm xúc khó diễn tả. Chúc mừng tân Hoa hậu cùng các cô gái đã có một hành trình thật đáng nhớ”.
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MC Ngọc Huy và Khánh Vy hài hước đăng ảnh dẫn Đường lên đỉnh Olympia “Cá mập cắn cáp, MC cắn cúp”.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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