Chủ Nhật, 20:00, 08/11/2026
Sao Việt 8-11: Emoura xây cầu, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hạnh phúc bên gia đình
VOV.VN - Sao Việt 8-11 cập nhật hình ảnh Hoa hậu Emoura Phạm trao kinh phí xây cầu tại Vĩnh Long; gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ đong đầy kỷ niệm; Hương Giang nổi bật tại Miss Globe; Thanh Thủy, Mai Phương và dàn hoa hậu đọ sắc; Tân hoa hậu Việt Nam 2026 Yến Trang chưa định phẫu thuật thẩm mỹ…
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