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Siêu mẫu Quỳnh Thy lên bìa tạp chí quốc tế, nói về tham vọng điện ảnh

Thứ Bảy, 09:22, 24/10/2026
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VOV.VN - Siêu mẫu Quỳnh Thy vừa xuất hiện trên bìa digital của Harper’s Bazaar Serbia với bộ hình thời trang mang tên Endless Summer. Bên cạnh dấu ấn thời trang, cô cũng chia sẻ về định hướng phát triển trong lĩnh vực điện ảnh với vai trò diễn viên và nhà sản xuất phim.

Bộ hình Endless Summer được giới thiệu trên ấn phẩm trực tuyến của Harper’s Bazaar Serbia ngày 20/10/2026. Trong lần xuất hiện này, Quỳnh Thy mang đến hình ảnh gắn với tinh thần tự do, bản lĩnh theo đuổi ước mơ và sự trung thành với bản sắc cá nhân.

sieu mau quynh thy len bia tap chi quoc te, noi ve tham vong dien anh hinh anh 1
Quỳnh Thy xuất hiện trên bìa digital Harper’s Bazaar Serbia với bộ hình Endless Summer

Cuộc phỏng vấn đi kèm trên Harper’s Bazaar Serbia cũng nhìn lại hành trình hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật của Quỳnh Thy, từ thời trang đến những lựa chọn mới trong sự nghiệp. Nữ siêu mẫu chia sẻ về quá trình mở rộng hoạt động sang diễn xuất, sản xuất phim và mong muốn tiếp tục phát triển ở môi trường quốc tế.

Quỳnh Thy cho biết cơ duyên hợp tác với Harper’s Bazaar Serbia đến từ những kết nối và cơ hội làm việc cùng các ê-kíp quốc tế trong quá trình tham dự các sự kiện điện ảnh.

“Thy rất trân trọng khi nhận được lời mời hợp tác lần này, bởi đây không chỉ là cơ hội chia sẻ câu chuyện cá nhân mà còn giúp Thy kết nối với những góc nhìn sáng tạo mới trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật. Với Thy, mỗi lần hợp tác quốc tế đều là một trải nghiệm đáng quý, mở ra những cơ hội mới để học hỏi, phát triển và đưa hành trình nghệ thuật của mình đến gần hơn với khán giả quốc tế”, cô chia sẻ.

sieu mau quynh thy len bia tap chi quoc te, noi ve tham vong dien anh hinh anh 2

Trước đó, Quỳnh Thy nhận lời mời tham dự Liên hoan Phim quốc tế Venice lần thứ 83, diễn ra từ ngày 2 - 12/9/2026 tại đảo Lido, Venice, Italia. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế lâu đời, quy tụ các nhà làm phim, diễn viên, nhà sản xuất cùng nhiều nhân vật hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Theo định hướng được Quỳnh Thy chia sẻ, việc tham gia các hoạt động điện ảnh quốc tế cũng là cơ hội để cô mở rộng kết nối với cộng đồng làm phim, tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác và phát triển các dự án trong tương lai.

Xuất phát điểm từ lĩnh vực người mẫu, Quỳnh Thy từng có nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt Nam. Sau thời gian gắn bó với sàn diễn và nhiếp ảnh thời trang, cô bắt đầu mở rộng con đường nghệ thuật sang diễn xuất và sản xuất phim.

sieu mau quynh thy len bia tap chi quoc te, noi ve tham vong dien anh hinh anh 3

Gần đây, Quỳnh Thy đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong phim điện ảnh Một thời ta đã yêu. Chia sẻ trên Harper’s Bazaar Serbia, cô đề cập đến những thách thức trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời bày tỏ mong muốn theo đuổi những câu chuyện giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Việc đảm nhận nhiều vai trò cũng cho thấy hướng đi đa lĩnh vực mà Quỳnh Thy đang theo đuổi. Không chỉ tiếp tục hoạt động trong thời trang, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho điện ảnh, cả ở vị trí trước ống kính lẫn phía sau quá trình sản xuất.

Thời gian tới, Quỳnh Thy cho biết sẽ tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất, đồng thời ấp ủ thêm các dự án tại Việt Nam và thị trường quốc tế. Với định hướng phát triển song song trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất, cô kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác và từng bước tạo dấu ấn riêng trong lĩnh vực điện ảnh.

Quỳnh Thy là người mẫu, diễn viên và nhà sản xuất phim Việt Nam, được biết đến từ đầu thập niên 2000. Cô cùng thế hệ với Anh Thư, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Quyên và từng gây chú ý với phong cách gợi cảm, được truyền thông gọi là “siêu mẫu nội y”. Bên cạnh thời trang, Quỳnh Thy từng tham gia các phim 39 độ yêu, Sắc đẹp và danh vọng, phim ngắn Mẹ/con. Năm 2026, cô trở lại màn ảnh rộng với Một thời ta đã yêu, đảm nhận vai nữ chính đồng thời tham gia sản xuất phim.

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Hôn nhân hạnh phúc của siêu mẫu Minh Tú và chồng Tây

VOV.VN - Sau khi kết hôn, Minh Tú và chồng ngoại quốc dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Nữ siêu mẫu chia sẻ, từ khi lấy chồng, bản thân trở nên điềm đạm, nữ tính hơn, biết cách quán xuyến việc nhà.

 

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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