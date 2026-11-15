Sinh viên khoe giọng hát, vũ đạo với loạt hit của Sơn Tùng M-TP, SOOBIN

Tối 14/11, Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2016-2026). Đêm nhạc có sự tham gia của các thế hệ giảng viên, sinh viên với 12 tiết mục, trải dài từ nhạc cổ điển, nhạc phim quốc tế đến những ca khúc được khán giả trẻ yêu thích.

Nhóm Last Roll thể hiện mashup "Mục hạ vô nhân", "Em xinh" và "Lá ngọc cành vàng".

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc đưa những bản hit quen thuộc gắn với tên tuổi nhiều ca sĩ như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Văn Mai Hương vào các tiết mục mashup, kết hợp nhiều ca khúc trong cùng một phần trình diễn.

Trong đó, nhóm Last Roll, gồm các sinh viên khóa 36, mang đến mashup "Mục hạ vô nhân", "Em xinh" và "Lá ngọc cành vàng". Tiết mục kết hợp những ca khúc mang màu sắc âm nhạc khác nhau, góp phần tạo nên sự đa dạng cho đêm diễn.

Nhóm LVD mang đến tiết mục "Hãy trao cho anh" với phần trình diễn kết hợp giọng hát và vũ đạo.

Một tiết mục khác là medley gồm bốn ca khúc "Tìm em", "Người như anh xứng đáng cô đơn", "Không đau nữa rồi" và "Chân thành", do Nguyễn Đức Vĩnh và Ninh Trịnh Quang Minh thể hiện.

Nguyễn Đức Vĩnh từng giành Quán quân Vietnam's Got Talent 2014 và Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017. Trong khi đó, Ninh Trịnh Quang Minh là sinh viên khóa 37, từng đoạt giải Nhất phong cách nhạc nhẹ tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024. Hai giọng ca trẻ cùng thể hiện những ca khúc quen thuộc với khán giả trong một tiết mục kết hợp.

Những bản hit V-pop quen thuộc được các sinh viên lựa chọn biểu diễn trong đêm nhạc.

Bên cạnh các bản mashup, chương trình còn có "Hãy trao cho anh", ca khúc gắn liền với tên tuổi Sơn Tùng M-TP, qua phần trình diễn của nhóm LVD gồm các sinh viên khóa 38. Tiết mục kết hợp âm nhạc với vũ đạo, mang đến không khí trẻ trung cho đêm nhạc.

Ca khúc "Nhắn gió mây rằng anh yêu em" được thể hiện bởi Nguyễn Văn Việt Cường, cựu sinh viên khóa 33, từng giành giải Nhì phong cách nhạc nhẹ tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025. Hiện anh tiếp tục theo học cao học ngành Nghệ thuật âm nhạc biểu diễn.

Ngoài ra, các tiết mục "Ngày đây bên anh", "The Playah", mashup "Đại minh tinh" và "Dưới ánh đèn sân khấu" cũng góp mặt trong chương trình.

PGS.TS, NSƯT Trần Thị Ngọc Lan trình diễn tác phẩm opera nổi tiếng "O mio babbino caro".

Không chỉ có nhạc trẻ, đêm diễn còn dành không gian cho các tác phẩm mang màu sắc cổ điển và quốc tế. PGS.TS, NSƯT Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Âm nhạc ứng dụng, trở lại sân khấu với aria nổi tiếng của Italy "O mio babbino caro". Chương trình còn có "Once Upon a December" và tiết mục kết hợp "Mộng mơ là chuyện trẻ con" với "A Little Dream of Me".

Mở đầu đêm nhạc là "Ngời sáng Thăng Long", sáng tác của giảng viên Phạm Đức Thành, do tập thể sinh viên thể hiện. Khép lại chương trình, giảng viên và sinh viên cùng trình diễn ca khúc "Việt Nam tinh hoa".

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long Trương Ngọc Kim gây bất ngờ khi trình diễn bản cover ca khúc "Storm" của GENER8ION và Yung Lean, khuấy động không khí đêm nhạc.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng, chương trình là dịp để các thế hệ thầy trò gặp gỡ, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện khả năng thanh nhạc, vũ đạo và trình diễn trước khán giả.

Hà An Huy cùng các nghệ sĩ trẻ HYO, UPRIZE LEON gửi lời tri ân đến các thầy cô.

Đáng chú ý, Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long cũng là nơi từng hoặc đang theo học của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ như Hà An Huy, CAPTAIN BOY, HYO, UPRIZE LEON và nhà sản xuất âm nhạc Machiot.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập khoa, Hà An Huy bày tỏ sự biết ơn đối với các thầy cô đã đồng hành, dìu dắt anh trên con đường âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết quãng thời gian học tập tại đây là một cơ duyên may mắn mà anh luôn trân trọng. Với Hà An Huy, sự hỗ trợ của các thầy cô có ý nghĩa quan trọng trong việc nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật. Anh cũng chia sẻ mong muốn dù đi đâu, vẫn có dịp trở về biểu diễn trên sân khấu nơi mình từng học tập.

Sự đan xen giữa opera, nhạc pop, ballad và những bản mashup được yêu thích đã tạo nên một đêm diễn đa dạng về thể loại, nơi giảng viên và sinh viên cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc trên sân khấu.