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SWIM của BTS vướng vụ kiện bản quyền, BigHit Music phủ nhận cáo buộc đạo nhạc

Thứ Sáu, 16:15, 10/07/2026
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VOV.VN - BigHit Music đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng bài hát đình đám SWIM của BTS đạo nhạc từ một bản demo của Mỹ, khẳng định đây là một sản phẩm sáng tạo độc lập và tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng trong vụ kiện này.

SWIM, ca khúc đình đám toàn cầu của nhóm nhạc K-pop nam BTS đã trở thành đối tượng của một vụ kiện vi phạm bản quyền do các nhạc sĩ người Mỹ đệ đơn, cáo buộc rằng, bài hát đã sao chép các yếu tố từ một bản demo của họ. BigHit Music, công ty quản lý của BTS đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, mô tả bài hát là một tác phẩm gốc độc lập.

Ngày 10/7, BigHit Music thông báo với tờ News1 rằng vụ kiện chỉ phản ánh những yêu sách đơn phương của các nguyên đơn. Công ty này khẳng định: “Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng SWIM là một tác phẩm được sáng tạo độc lập”. BigHit Music cũng cho biết thêm rằng họ sẽ phản bác mạnh mẽ thông qua con đường pháp lý.

swim cua bts vuong vu kien ban quyen, bighit music phu nhan cao buoc dao nhac hinh anh 1
Nhóm nhạc BTS (Ảnh: BigHit Music)

Vụ tranh cãi nổ ra sau khi Billboard đưa tin ngày 9/7 rằng các nhạc sĩ người Mỹ gồm Steve Cooper, Jon Sandler và Greylyn Johnson đã đệ đơn trong một vụ kiện vi phạm bản quyền tại một tòa án ở Mỹ vào ngày 8/7. Họ cáo buộc rằng bài hát SWIM của BTS có nhiều điểm tương đồng đáng kể với một bản demo cùng tên mà họ đã sáng tác trước đó.

Theo đơn kiện, các nguyên đơn đã nêu tên HYBE, HYBE America, BigHit Music và Ryan Tedder (thủ lĩnh của OneRepublic kiêm một trong những người viết lời bài hát SWIM) là bị cáo. Tuy nhiên RM, trưởng nhóm BTS và là người cũng được liệt kê trong danh sách tác giả bài hát, lại không bị đưa vào danh sách bị cáo trong vụ kiện.

swim cua bts vuong vu kien ban quyen, bighit music phu nhan cao buoc dao nhac hinh anh 2
Nhóm nhạc BTS (Ảnh: BigHit Music)

Các nguyên đơn tuyên bố họ bắt đầu gửi bản demo của mình cho các nhà xuất bản và các chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc vào tháng 3/2025, lập luận rằng bài hát đã được chia sẻ với một số nhà soạn nhạc, những người sau này đã tham gia sáng tác bài hát SWIM của BTS.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Alexander Stewart, người được các nguyên đơn ủy nhiệm phân tích các bài hát, lập luận rằng sự tương đồng không chỉ dừng lại ở tiêu đề. Theo Stewart, đoạn điệp khúc, tiến trình hòa âm, kết cấu, nhịp điệu và thậm chí cả các yếu tố lời bài hát đều giống với tác phẩm của các nguyên đơn, dẫn đến kết luận rằng SWIM “không phải là một sáng tác gốc của BTS mà là một bài hát sao chép”.

swim cua bts vuong vu kien ban quyen, bighit music phu nhan cao buoc dao nhac hinh anh 3
Nhóm nhạc BTS (Ảnh: BigHit Music)

SWIM là ca khúc chủ đề trong album Arirang, album dài thứ năm của BTS, phát hành vào tháng 3/2026 sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bài hát đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và trên thế giới và trở thành một trong những bản hit toàn cầu lớn nhất của nhóm BTS trong năm 2026.

Thư Vũ/VOV.VN
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