Tân binh K-pop SAINT SATINE gặp rắc rối vì “cô nàng xấu tính” trước khi ra mắt

SAINT SATINE, nhóm nhạc nữ mới nhất của HYBE thậm chí còn chưa ra mắt nhưng đã vướng vào nhiều tranh cãi sau khi một thành viên bị cáo buộc thể hiện thái độ “cô nàng xấu tính” trong một buổi livestream.

Đội hình mới của SAINT SATINE được xác nhận gồm: Sakura, Emily, Lexie và Samara gần đây đã cùng nhau tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp trước khi chính thức ra mắt. Tuy nhiên, thay vì tạo sự hào hứng, buổi phát sóng trực tiếp này lại gây ra phản ứng dữ dội trên mạng.

Một đoạn video ngắn trên TikTok đang lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc Lexie cư xử lạnh nhạt với Sakura trong suốt buổi phát trực tiếp. Người xem chỉ ra ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt gượng gạo và những khoảnh khắc Sakura bị cho là “bị loại trừ” khỏi các cuộc trò chuyện.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn vì đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ cáo buộc Lexie có hành vi đáng ngờ. Một số cư dân mạng đã khơi lại những cuộc tranh luận cũ, cho rằng trước đây cô ấy từng có hành vi tương tự với Emily trong những nội dung trước đó.

Các bình luận nhanh chóng tràn ngập mạng xã hội: “Tại sao Sakura lại tỏ ra không thoải mái khi ở trong nhóm?”, “Có vẻ như họ không ưa nhau”, “Nhóm này còn chưa ra mắt mà đã có căng thẳng rồi”.

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng người hâm mộ đang phản ứng thái quá và tạo ra kịch tính từ những đoạn video đã được chỉnh sửa và cắt ghép sai ngữ cảnh.

