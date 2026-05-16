Tân Chỉ Lôi sẽ có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh tại Hollywood

Theo thông tin được Fundamental Films xác nhận, Tân Chỉ Lôi sẽ có vai chính quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh tại Hollywood. Cô sẽ thủ vai nhân vật huyền thoại tiên phong từ những ngày đầu điện ảnh, là biểu tượng của Hollywood, Anna May Wong, cũng là nữ diễn viên gốc châu Á đầu tiên của Hollywood, trong bộ phim tiểu sử mang tên Sunset boulevard: The Anna May Wong story.

Thông báo này được đưa ra ngay trước thềm LHP Cannes 2026 và ngay lập tức tạo ra những phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng điện ảnh châu Á. Dự án này cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Tân Chỉ Lôi, chỉ vài tháng sau khi cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên sau 14 năm giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Venice.

Các chuyên gia trong ngành tin rằng, Tân Chỉ Lôi là một lựa chọn phù hợp nhất cho vai diễn nhân vật Anna May Wong không chỉ vì khả năng diễn xuất đa dạng của cô, mà còn vì hành trình cá nhân của cô phản ánh một số khía cạnh trong câu chuyện của Wong.

Sinh ra trong một gia đình lao động ở Hegang (Trung Quốc), Tân Chỉ Lôi đã dành nhiều năm xây dựng sự nghiệp bằng các vai phụ trước khi cuối cùng trở thành một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất thế hệ mình thông qua những màn trình diễn được đánh giá cao trên phim điện ảnh và truyền hình. Sau thành công của bộ phim “The sun rises on us all” tại LHP Venice 2025, cô ngày càng được xem là một nữ diễn viên hiếm hoi có khả năng cân bằng giữa uy tín nghệ thuật và sự nổi tiếng đại chúng.

Nhân vật huyền thoại của Tân Chỉ Lôi, Anna May Wong, tên thật là Wong Liu Tsong, sinh năm 1905 tại Los Angeles, người được coi là ngôi sao điện ảnh người Mỹ gốc Á đầu tiên trong lịch sử Hollywood. Anna May Wong cũng là người phụ nữ châu Á đầu tiên nhận được ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, phá vỡ những rào cản trong thời kỳ mà các nghệ sĩ châu Á phải đối mặt với sự phân biệt đối xử nghiêm trọng và những định kiến ​​về vai diễn trong điện ảnh Mỹ.

Bất chấp những trở ngại đó, Wong đã khẳng định tên tuổi của mình qua những bộ phim kinh điển như Kẻ trộm thành Baghdad và Chuyến tàu Thượng Hải, trở thành biểu tượng trường tồn của sự hiện diện những diễn viên người châu Á trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Sunset boulevard: The Anna May Wong story sẽ kể về hành trình của Anna May Wong từ một cô con gái nhập cư người Hoa trở thành một biểu tượng điện ảnh được quốc tế công nhận. Bộ phim dự kiến ​​sẽ được sản xuất song ngữ Anh - Trung và sẽ tái hiện bầu không khí của Hollywood những năm 1920 - 1930 với bối cảnh thời kỳ phát triển điện ảnh quy mô lớn và phong cách kinh điển.

Tân Chỉ Lôi tuyên bố trong một thông cáo báo chí quốc tế rằng cô vô cùng cảm động trước quyết tâm của Wong trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa của mình giữa những định kiến ​​và sự kỳ thị: “Điều khiến tôi cảm động nhất là bà ấy chưa bao giờ lùi bước trước những nghi ngờ hay rào cản chủng tộc”.

Bộ phim hiện đang được giới thiệu đến các nhà phân phối quốc tế tại LHP Cannes 2026, và những đồn đoán ban đầu trong ngành cho rằng, đây có thể trở thành một trong những dự án phim châu Á đáng chú ý nhất đang được phát triển.

Đối với Tân Chỉ Lôi, vai diễn này là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của cô cho đến nay, đòi hỏi khả năng diễn xuất bằng hai ngôn ngữ trong khi hóa thân vào một trong những nhân vật châu Á mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử điện ảnh. Với dự án này, sự nghiệp của cô ấy dường như đang hướng tới việc vượt xa khỏi ranh giới của điện ảnh Hoa ngữ.