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Tăng Thanh Hà không vội gật đầu khi được mời đóng Hoàng hậu Nam Phương

Thứ Năm, 11:10, 05/11/2026
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VOV.VN - Sau gần một năm tìm kiếm diễn viên cho vai Hoàng hậu Nam Phương trong phim điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng”, hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito bất ngờ nhận được gợi ý về Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, nữ diễn viên không vội nhận lời mà chủ động đề nghị đọc kịch bản, định trang và diễn thử trước khi đưa ra quyết định.

Sau khi giới thiệu trailer đầu tiên của phim điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng”, ê-kíp tiếp tục hé lộ câu chuyện hậu trường về quá trình tuyển chọn diễn viên, đặc biệt là hành trình tìm kiếm người đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, quá trình tuyển chọn diễn viên bắt đầu từ cuối năm 2024 và kéo dài sang năm 2025. Hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã tổ chức nhiều vòng casting trực tuyến và trực tiếp, gặp gỡ các diễn viên để tìm kiếm những gương mặt phù hợp với từng nhân vật.

tang thanh ha khong voi gat dau khi duoc moi dong hoang hau nam phuong hinh anh 1
Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô.

Trong quá trình này, đoàn phim lần lượt lựa chọn được Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại, Nhà giáo ưu tú Diệu Đức đảm nhận vai Đức Từ Cung và Trâm Anh vào vai Lệ Hà. Tuy nhiên, nhân vật trung tâm là Hoàng hậu Nam Phương lại khiến các nhà làm phim mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Khó khăn lớn nhất nằm ở yêu cầu của nhân vật. Trong câu chuyện của “Hoàng hậu cuối cùng”, Nam Phương xuất hiện khi đã có ba người con với Vua Bảo Đại. Đây không còn là hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung mà là người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố, mang trên mình trách nhiệm của một Hoàng hậu, đồng thời đối diện những rạn nứt trong cuộc hôn nhân.

Vì vậy, hai đạo diễn mong muốn tìm được một nữ diễn viên không chỉ có ngoại hình phù hợp mà còn phải thể hiện được chiều sâu tâm lý và thần thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Dù đã gặp nhiều ứng viên qua các vòng tuyển chọn, đồng thời chủ động gửi lời mời đến một số diễn viên, ê-kíp vẫn chưa tìm được gương mặt đáp ứng những yêu cầu đặt ra.

Giữa lúc quá trình tìm kiếm gặp khó khăn, hai đạo diễn nhận được gợi ý về Tăng Thanh Hà, một cái tên mà trước đó họ không nghĩ tới. Đến tháng 11/2025, sau gần một năm tìm kiếm, đoàn phim quyết định tiếp cận nữ diễn viên.

tang thanh ha khong voi gat dau khi duoc moi dong hoang hau nam phuong hinh anh 2
Tăng Thanh Hà chủ động đề nghị được tiếp cận kịch bản, thử định trang và diễn xuất để cả cô lẫn ê-kíp có cơ sở đánh giá sự phù hợp với vai diễn.

Về phía Tăng Thanh Hà, việc trở lại điện ảnh sau 13 năm là quyết định không dễ dàng. Dù niềm đam mê diễn xuất vẫn còn, cô tỏ ra thận trọng trước lời mời đảm nhận một nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp như Hoàng hậu Nam Phương.

Thay vì lập tức đồng ý, Tăng Thanh Hà chủ động đề nghị được tiếp cận kịch bản, thử định trang và diễn xuất để cả cô lẫn ê-kíp có cơ sở đánh giá sự phù hợp với vai diễn.

Đáng chú ý, Ma Ran Đô, người đã được chọn vào vai Vua Bảo Đại, cũng được mời tham gia buổi diễn thử cùng Tăng Thanh Hà.

Theo ê-kíp, nam diễn viên ban đầu không khỏi sửng sốt khi biết mình sẽ đóng cặp với thần tượng. Tuy nhiên, khoảng cách 11 tuổi giữa hai diễn viên không trở thành trở ngại trong quá trình nhập vai.

Trong buổi diễn thử, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô nhanh chóng tìm được sự ăn ý, tạo được tương tác phù hợp với mối quan hệ giữa hai nhân vật. Đây là một trong những yếu tố giúp ê-kíp củng cố quyết định lựa chọn Tăng Thanh Hà cho vai Hoàng hậu Nam Phương.

“Hoàng hậu cuối cùng” lấy cảm hứng từ những giai thoại về gia đình hoàng gia cuối cùng của Việt Nam. Tuy nhiên, bộ phim không được xây dựng như một tác phẩm tài liệu lịch sử mà thuộc thể loại tâm lý, gia đình, hư cấu, tập trung khai thác đời sống tình cảm của những nhân vật phía sau cánh cổng hoàng cung.

Thông qua câu chuyện của Nam Phương và Bảo Đại, bộ phim hướng đến những mâu thuẫn trong hôn nhân, sự giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm cá nhân, cũng như những áp lực mà các nhân vật phải đối diện trước biến động của thời cuộc.

Do Bảo Nhân và Namcito đạo diễn, “Hoàng hậu cuối cùng” có sự tham gia của Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Trâm Anh và Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức. Phim dự kiến ra rạp ngày 5/3/2027.

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Mỹ nam kém Tăng Thanh Hà 11 tuổi, tăng 14kg để đóng Vua Bảo Đại

VOV.VN - Diễn viên Ma Ran Đô gây chú ý khi đảm nhận vai vua Bảo Đại trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Để hóa thân thành vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, nam diễn viên 9X chấp nhận tăng 14 kg, thay đổi hoàn toàn ngoại hình và dành nhiều tháng tập luyện, học thêm các kỹ năng phục vụ vai diễn.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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