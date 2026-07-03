Taylor Swift và Travis Kelce: Hành trình Juliet tìm thấy Romeo của đời mình

Chuyện tình giữa Taylor Swift và Travis Kelce giống như kịch bản của một bộ phim hài lãng mạn Hollywood ngoài đời thực: Nàng là nghệ sĩ hàng đầu thế giới, chàng là vận động viên hoàn hảo. Họ gặp nhau, bén duyên và cùng tạo nên một trong những câu chuyện văn hóa đại chúng được quan tâm nhất hiện nay mà dư luận vẫn đang xôn xao bán tán về đám cưới của họ tại Madison Square Garden ở thành phố New York vào cuối tuần qua.

Travis Kelce và Taylor Swift. (Ảnh: Patrick Smith/Getty Images)

Từ vòng tay tình bạn của Kelce

Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu nghe gần giống như một bộ phim hài lãng mạn (hoặc thậm chí là một trong những bài hát tình yêu của Taylor Swift). Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2023, khi Travis tham dự buổi biểu diễn trong khuôn khổ Eras Tour của Swift tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City. Anh ấy đi xem concert cùng với đồng đội của mình trong đội Chiefs, Patrick Mahomes và vợ Brittany Mahomes.

Jason Kelce và Travis Kelce. (Ảnh: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Wondery)

Sau đó, Travis chia sẻ trong một podcast “New Heights” mà anh dẫn cùng với em trai Jason Kelce của mình rằng anh ấy đã cố gắng đưa số điện thoại của mình cho nữ ca sĩ thông qua một chiếc vòng tay tình bạn (điều đã trở thành một truyền thống tại các buổi hòa nhạc của Swift) nhưng không thành công.

“Tôi hơi thất vọng vì cô ấy không nói chuyện trước hay sau mỗi buổi biểu diễn, bởi vì cô ấy phải giữ giọng cho 44 bài hát mà cô ấy trình diễn. Vì vậy, tôi hơi buồn vì không được tặng cô ấy một trong những chiếc vòng tay mà tôi đã làm cho cô ấy. Nhưng tôi vẫn muốn tặng Taylor Swift một chiếc vòng có số điện thoại của tôi trên đó”, Travis nói.

Buổi hẹn hò đầu tiên

Mặc dù Swift không nhận được chiếc vòng tay của Travis, nhưng chắc chắn cô ấy đã nhận được thông điệp của Travis nhờ một vài người thân cận. “Chắc chắn có những người cô ấy quen biết, những người biết tôi là ai hướng về phía cô ấy và nói: Này! Cô có biết anh ấy sắp đến không?”, Travis đã nói trên báo vào tháng 11/2023.

Taylor Swift và Travis Kelce tại New York tháng 10/2023. (Ảnh: Gotham/GC Images)

Sau khi có liên lạc, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Swift chia sẻ vào tháng 12/2023 rằng họ bắt đầu đi chơi cùng nhau. “Travis rất đáng yêu khi nhắc đến tôi trên podcast của anh ấy. Vì vậy, chúng tôi thực sự có một khoảng thời gian đáng kể mà không ai biết, điều mà tôi rất biết ơn, bởi vì chúng tôi đã có cơ hội hiểu nhau hơn”, Swift nói với tạp chí Time.

Mặc dù cả hai đều không tiết lộ chi tiết cụ thể về buổi hẹn hò đầu tiên, Travis cũng nói với tờ WSJ rằng nó diễn ra ở thành phố New York. “Khi tôi gặp cô ấy ở New York, chúng tôi đã trò chuyện với nhau rồi, vì vậy tôi biết chúng tôi có thể có một bữa tối ngon miệng và một cuộc trò chuyện, và mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên”.

Trận đấu đầu tiên của Chiefs

Mặc dù về mặt kỹ thuật thì buổi hẹn hò đầu tiên của họ đã diễn ra, mối quan hệ của họ chỉ là những lời đồn đoán trong mắt công chúng. Tất cả chỉ thay đổi khi cặp đôi này gây xôn xao trên mạng xã hội với sự xuất hiện bất ngờ của Swift tại trận đấu NFL đầu tiên của Travis, khi đội Chiefs đối đầu với đội Bears vào tháng 9/2023. Nữ ca sĩ được bắt gặp đang cổ vũ Travis và đội Chiefs trong phòng VIP của gia đình, bên cạnh mẹ anh, Donna Kelce.

Taylor Swift tại trận đấu giữa Chicago Bears và Kansas City Chiefs ngày 24/9/2023 tại Kansas City. (Ảnh: David Eulitt/Getty Images)

“Vào thời điểm tôi đến xem trận đấu đầu tiên đó, chúng tôi đã là một cặp rồi. Tôi nghĩ một số người tưởng rằng họ đã chứng kiến ​​buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi tại trận đấu đó? Chúng tôi sẽ không bao giờ đủ điên rồ để công khai buổi hẹn hò đầu tiên”, Swift từng chia sẻ sau trận đấu.

Sau đó, Travis cũng hết lời khen ngợi Swift vì sự ủng hộ của cô tại trận đấu và nói rằng cô ấy “rất dũng cảm” khi xuất hiện. Travis nói thêm trên podcast New Heights của mình: “Cô ấy trông thật tuyệt vời. Mọi người đều nói về cô ấy với ánh mắt tích cực và hơn thế nữa, ngày hôm đó diễn ra hoàn hảo đối với người hâm mộ Chiefs. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho tất cả, thưa quý vị và các bạn. Thật ấn tượng”.

Cổ động viên số 1 tại Super Bowl

Một điều đáng chú ý về cặp đôi này là họ không ngại thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau trước công chúng. Swift thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của đội Chiefs, mặc trang phục mang màu sắc của đội, kể từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, ngay cả khi cô ấy đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour, kéo dài đến tháng 12/2024.

Travis Kelce và Taylor Swift tại Super Bowl LVIII. (Ảnh: Ezra Shaw/Getty Images)

Cô ấy cũng không bỏ lỡ hai trận đấu quan trọng nhất của Travis trong ba năm qua: Super Bowl LVIII ở Las Vegas năm 2024 và Super Bowl LIX ở New Orleans năm 2025. Mặc dù Chiefs thua trận sau, cô ấy vẫn được nhìn thấy trong khu vực VIP cùng gia đình anh ấy và cổ vũ cho người yêu. Và khi họ giành chiến thắng năm 2024, cô ấy thậm chí còn gặp anh ấy trên sân sau trận đấu để cùng ăn mừng khoảnh khắc vô địch.

Travis bất ngờ xuất hiện trong tour diễn Eras

Việc Travis ủng hộ Swift tại các buổi diễn trong tour diễn Eras của cô khi lịch trình thi đấu cho phép không có gì lạ, nhưng sự xuất hiện của anh ấy tại một trong những buổi hòa nhạc ở London của cô ấy lại đặc biệt hơn. Travis đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện trên sân khấu trong lúc Swift biểu diễn bài hát “I Can Do It With a Broken Heart”, dẫn đến những tiếng reo hò vang dội khắp sân vận động Wembley.

Taylor Swift và Travis Kelce trong buổi biểu diễn của cô tại Sân vận động Wembley ngày 23/6. (Ảnh: Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management)

Diện bộ vest tuxedo và chiếc mũ chóp lấp lánh, Travis đã bế Swift lên và đưa cô về sau sân khấu khi thay trang phục. Sau đó, Travis chia sẻ trên podcast New Heights của mình rằng: “Ban đầu tôi đã đề cập đến điều đó với Tay. Tôi đã nói kiểu như, sẽ buồn cười thế nào nếu tôi xuất hiện trên một trong những chiếc xe đạp thời kỳ 1989?”.

Travis nhớ lại Swift ban đầu đã cười khi nghe ý tưởng đó, rồi hỏi: “Anh có thực sự muốn làm một việc như vậy không?”. Mọi chuyện bắt đầu sau khi anh nhanh chóng trả lời rằng anh “rất muốn làm điều đó”.

Cùng xuất hiện trên podcast New Heights

Taylor Swift đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ rằng cô sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trên podcast nổi tiếng New Heights của Travis, đánh dấu lần đầu tiên cả hai trò chuyện với nhau trước công chúng. Trong cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng đồng hồ, cô đã công bố album The Life of a Showgirl và chia sẻ về chuyến lưu diễn Eras Tour phá kỷ lục cũng như mối quan hệ với Travis Kelce cùng nhiều chủ đề khác.

Travis Kelce và Taylor Swift tham gia podcast New Heights. (Ảnh: YouTube)

Trên podcast Swift đã nói rằng việc Travis Kelce sử dụng podcast của mình như “ứng dụng hẹn hò cá nhân” là “một cử chỉ lãng mạn đến khó tin”. Và ai cũng biết nữ ca sĩ rất thích những cử chỉ lãng mạn, chỉ cần nhìn vào lời bài hát của cô ấy là đủ hiểu.

“Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim của John Hughes thập niên 80 và ông ấy cứ đứng ngoài cửa sổ nhà tôi với một chiếc máy nghe nhạc cầm tay. Tôi nghĩ, nếu anh chàng này không điên thì đây chính là điều mà tôi đã viết trong các bài hát về việc muốn xảy ra với mình từ khi còn là thiếu niên”, Swift nói.

Lễ đính hôn trong vườn đầy hoa hồng

Trong Love Story, một trong những bản hit đầu tiên của Swift năm 2008, nữ ca sĩ đã viết về việc được cầu hôn: “Anh ấy quỳ xuống đất, rút ​​ra một chiếc nhẫn và nói, 'Hãy cưới anh, Juliet (Taylor), em sẽ không bao giờ phải cô đơn. Anh yêu em và đó là tất cả những gì anh thực sự biết”.

Taylor Swift và Travis Kelce trong bức ảnh đính hôn mà cặp đôi đăng tải trên Instagram ngày 26/8/2025. (Ảnh: Taylor Swift Instagram)

Khoảnh khắc đặc biệt giống như trong lười bài hát đó đã chính thức diễn ra vào tháng 8/2025, khi cặp đôi đã chia sẻ một loạt ảnh trên Instagram ghi lại khoảnh khắc Travis Kelce quỳ xuống cầu hôn trong một vườn hồng tại khu đất riêng của anh ở Kansas. “Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn”, dòng chú thích của bài đăng viết.

Bài đăng ngay lập tức khiến mạng internet dậy sóng, người hâm mộ chúc mừng cặp đôi hạnh phúc nhưng cũng bàn tán sôi nổi về chiếc nhẫn đính hôn kim cương khổng lồ của Swift .

Lễ trao giải đầu tiên cùng nhau

Cặp đôi được mong đợi nhất thời gian qua đã lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio 2026. Sau khi Swift một mình bước trên thảm đỏ, Travis được bắt gặp ngồi cùng vị hôn thê của mình bên trong Nhà hát Dolby ở Los Angeles.

Taylor Swift và Travis Kelce (Ảnh: Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio)

Nữ ca sĩ đã trở thành người chiến thắng lớn nhất đêm trao giải khi mang về 7 giải thưởng, bao gồm cả giải Album nhạc Pop của năm. Trong bài phát biểu nhận giải, cô cũng dành một khoảnh khắc để gửi lời chào đến Travis Kelce khi nói về album The Life of a Showgirl: “Album này có lẽ cũng mang lại cảm giác rất vui vẻ, tự tin và tự do bởi vì đó là cách tôi cảm nhận được mỗi ngày trong cuộc sống của mình, nhờ có vị hôn phu của tôi, người đang có mặt ở đây tối nay”.