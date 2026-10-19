“The Life of a Showgirl” của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng 15 tuần liên tiếp

Tuần này, album “Showgirl” của Taylor Swift đã bán được thêm 87.000 bản nhờ phiên bản “Encore” bổ sung bốn ca khúc mới, trong đó có “Patient Zero” từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

“Showgirl” được phát hành lần đầu vào tháng 10/2025, bán được tới 2,7 triệu bản trong tuần đầu tiên. Taylor Swift phát hành thêm phiên bản “Encore” vào ngày 24/9/2026 và thu về 173.000 bản tương đương trong tuần đầu tiên. “Patient Zero” tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tuần thứ hai liên tiếp, đánh dấu tuần thứ 51 trong sự nghiệp của Taylor Swift ở vị trí số 1, giúp cô có tổng số tuần đứng đầu bảng xếp hạng cao thứ năm trong lịch sử, chỉ sau Mariah Carey (101), Rihanna (60), The Beatles (59) và Drake (58).

Taylor Swift. (Ảnh: Gilbert Flores/Variety)

Trong khi đó, nữ ca sĩ đã biểu diễn tại các sự kiện riêng tư trong vài tháng qua, bao gồm cả buổi xuất hiện tại Bảo tàng Grammy và buổi giới thiệu gây quỹ từ thiện Ross House FYC. Mới đêm 18/9, cô đã có màn trình diễn cùng ban nhạc đầy đủ đầu tiên kể từ chuyến lưu diễn Eras Tour tại Gala thường niên lần thứ 6 của Bảo tàng Học viện. Taylor Swift đã trình bày các bài hát bao gồm “I Knew It, I Knew You” và “The Fate of Ophelia”, cũng như “Blank Space” và “Love Story”.

Trên bảng xếp hạng Billboard 200, nhóm nhạc rock Greta Van Fleet đã có lần thứ tư lọt vào top 10 với album mới nhất của họ, “Palace for the People,” ra mắt ở vị trí thứ 9. “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” của Olivia Rodrigo đứng ở vị trí thứ 2, tiếp theo là “I'm the Problem” của Morgan Wallen ở vị trí thứ 3, “Dandelion” của Ella Langley ở vị trí thứ 4 và “The Great Divide” của Noah Kahan ở vị trí thứ 5. “Habibti” của Drake đứng ở vị trí thứ 6; “The Art of Loving” của Olivia Dean leo lên vị trí thứ 7; “Stick Season” của Kahan tăng lên vị trí thứ 8; và “Iceman” của Drake khép lại top 10.