Tại đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 tối 22/11, Đoàn Linh trở lại sân khấu trong niềm vui khi được xướng tên ở hai hạng mục: Giải Khán giả bình chọn và Giải Phong cách. Trước đó, nữ ca sĩ đã phải dừng bước tại liveshow 4, không thể tiếp tục cạnh tranh những giải thưởng cao nhất.

Theo kết quả được ban tổ chức công bố, Đoàn Linh nhận 146.038 lượt bình chọn trên VTVgo, chiếm 42,1% tổng số phiếu, dẫn đầu danh sách thí sinh được khán giả bình chọn. Kết quả này phần nào cho thấy sức hút của nữ ca sĩ dù hành trình tranh tài của cô kết thúc sớm hơn mong đợi.

Đoàn Linh là thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn nhất tại Sao Mai 2026.

Bên cạnh giọng hát, Đoàn Linh còn được chú ý bởi ngoại hình sáng sân khấu và phong cách thời trang chỉn chu. Qua mỗi vòng thi, cô lựa chọn những bộ trang phục khác nhau, phù hợp với màu sắc âm nhạc và tinh thần của tác phẩm. Thậm chí, một số khán giả còn gọi nữ ca sĩ là “Hoa hậu Sao Mai 2026”.

Tuy nhiên, điều khiến Đoàn Linh tạo được dấu ấn riêng không chỉ nằm ở ngoại hình. Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, vùng đất của những làn điệu Quan họ, cô sớm hình thành tình yêu với âm nhạc dân gian và mong muốn đưa những chất liệu truyền thống đến gần hơn với khán giả đương đại.

Ngay từ liveshow đầu tiên, Đoàn Linh lựa chọn liên khúc “Sen hồng hư không – Tứ phủ”, kết hợp những chất liệu âm nhạc gắn với văn hóa truyền thống. Sang liveshow 2, cô thử sức với “Chiều phủ Tây Hồ”, một sáng tác khó của nhạc sĩ Phú Quang.

Đoàn Linh gây chú ý với nhan sắc nổi bật và phong cách nữ tính, quyến rũ.

Đến liveshow 3, Đoàn Linh tiếp tục thể hiện sự tìm tòi khi kết hợp âm hưởng dân gian với nhạc điện tử EDM trong ca khúc “Có nợ không duyên” của Hồ Hoài Anh. Phần trình diễn nhận được những đánh giá tích cực từ các giám khảo về cách xử lý và cá tính âm nhạc.

Ở liveshow 4, nữ ca sĩ đưa chất liệu Quan họ quê hương lên sân khấu qua liên khúc “Còn duyên – Hoa thơm bướm lượn” với bản phối mới. Dù nhận được lời khen của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong về sự sáng tạo, cô vẫn phải nói lời chia tay cuộc thi.

Nhắc lại thời điểm dừng bước, Đoàn Linh thừa nhận từng rất buồn vì còn nhiều điều chưa kịp thể hiện. Bởi vậy, việc nhận hai giải thưởng trong đêm chung kết khiến cô không giấu được xúc động.

“Đặc biệt là giải thưởng do khán giả bình chọn, bởi Linh nghĩ rằng với một người làm nghệ thuật, không có gì hạnh phúc hơn việc được khán giả yêu thương và đón nhận”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Đoàn Linh, điều cô mong muốn là xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ mang tình yêu âm nhạc truyền thống, đồng thời tìm kiếm cách thể hiện mới cho những giai điệu dân gian quen thuộc.

Trước khi tham gia Sao Mai 2026, Đoàn Linh từng giành giải Nhì Giọng hát hay Tây Hồ 2022, giải Nhất Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội 2023 và Quán quân Đỉnh cao Âm nhạc 2024. Nữ ca sĩ tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và hiện tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

Sau cuộc thi, Đoàn Linh hy vọng sớm giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Với cô, kết quả bình chọn không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn.

“Điều Linh trân trọng nhất sau hành trình Sao Mai 2026 chính là tình yêu thương mà quý khán giả đã dành cho mình”, nữ ca sĩ bày tỏ.