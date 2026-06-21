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Thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu, Châu Đông Vũ và dàn sao hạng A bị tẩy chay

Chủ Nhật, 08:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Châu Đông Vũ, Trần Minh Hạ và Đỗ Nghi Hồng (những sao màn ảnh Hoa ngữ) đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích nặng nề sau khi khán giả cáo buộc họ chuẩn bị kém và có hành vi thiếu chuyên nghiệp trong một vở kịch gây tranh cãi.

Nữ diễn viên Châu Đông Vũ cùng các diễn viên Trần Minh Hạ và Đỗ Nghi Hồng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt sau màn trình diễn của họ trong vở kịch Văn Thành, một phần của Liên hoan Sân khấu Aranya 2026 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Theo QQ, nhiều khán giả đã yêu cầu hoàn tiền vì cho rằng chất lượng vở diễn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Người xem cáo buộc dàn diễn viên thiếu chuyên nghiệp, không thuộc lời thoại, phụ thuộc quá nhiều vào máy nhắc chữ và có những màn trình diễn không xứng đáng với giá vé đắt đỏ.

Màn trình diễn gây tranh cãi

Theo các nguồn tin được chia sẻ, trong suốt buổi biểu diễn, cả ba diễn viên đều cầm kịch bản lên sân khấu và thường xuyên đọc lời thoại một cách ngập ngừng. Châu Đông Vũ bị chỉ trích nặng nề nhất vì phát âm không rõ ràng và thậm chí đọc sai một số câu thoại. Có lúc, nữ ngôi sao được cho là đã cười và nói một cách thờ ơ: “Tôi đọc nhầm đoạn đó rồi”. Khán giả cũng phàn nàn rằng cách diễn đạt của cô thiếu cảm xúc, khiến người nghe khó hiểu được câu chuyện và các nhân vật.

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Ngay cả những diễn viên kỳ cựu được kính trọng như Đỗ Nghĩa Hồng và Trần Minh Chiêu cũng phải dùng máy nhắc chữ vì họ chưa thuộc hết kịch bản. Trần Minh Chiêu đã nói: “Tôi là đạo diễn. Tôi không cần phải học thuộc lời thoại”.

Theo QQ, vé cho bốn buổi diễn liên tiếp có sự tham gia của Châu Đông Vũ đã bán hết, với giá cao nhất lên đến 880 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Tuy nhiên, sau buổi diễn đầu tiên, nhiều khán giả đã công khai yêu cầu hoàn tiền, cho rằng họ không thể chấp nhận phong cách biểu diễn thử nghiệm này.

Sau phản ứng dữ dội từ dư luận, Trần Minh Hạ, người đồng thời là đạo diễn của vở kịch, đã giải thích trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng, các diễn viên không bắt buộc phải học thuộc kịch bản trước khi lên sân khấu. Ông lưu ý rằng vở kịch thuộc thể loại kịch thử nghiệm, cho phép người biểu diễn mang theo kịch bản như một phần của hình thức biểu đạt nghệ thuật mới.

Tuy nhiên, công chúng không mấy đánh giá cao thí nghiệm này. Nhiều người cho rằng việc học thuộc lời thoại là yêu cầu cơ bản đối với diễn viên và người biểu diễn nên tập trung vào việc thể hiện cảm xúc, trau dồi ngôn ngữ cơ thể và nói thoại một cách tự nhiên thay vì chỉ đơn thuần đọc kịch bản. Các nhà phê bình mô tả cách tiếp cận này là thiếu chuyên nghiệp và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với sân khấu.

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Việc các diễn viên phụ thuộc quá nhiều vào máy nhắc chữ cũng trở thành một nguồn chỉ trích lớn. Khán giả cho rằng những thiết bị như vậy chỉ nên được sử dụng như công cụ dự phòng khẩn cấp, chứ không phải trở thành công cụ hỗ trợ thiết yếu trong suốt toàn bộ buổi biểu diễn.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khán giả bày tỏ sự phẫn nộ vì đã bỏ ra số tiền vé khá lớn chỉ để chứng kiến ​​những gì họ mô tả là màn trình diễn cẩu thả và kỹ năng diễn xuất yếu kém.

Danh tiếng của Châu Đông Vũ đang tiếp tục suy giảm

Trong số ba nghệ sĩ biểu diễn, Châu Đông Vũ trở thành mục tiêu chỉ trích chính do thái độ được nhiều khán giả mô tả là cẩu thả và thờ ơ trong suốt màn trình diễn.

Khán giả cho rằng sau khi đọc xong lời thoại, Châu Đông Vũ thường dựa vào bàn và uống nước thay vì tập trung nhập vai. Một số người cũng nhận xét rằng cô ấy dường như không kết nối với kịch bản lẫn vai diễn mình đang thể hiện.

Theo các nguồn tin, một số cảnh quay yêu cầu nữ diễn viên phải nhảy múa, nhưng khán giả đã chỉ trích cả phần vũ đạo lẫn diễn xuất của cô, cho rằng chúng vụng về và khó hiểu.

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Đây không phải là lần đầu tiên Châu Đông Vũ bị cáo buộc thiếu chuyên nghiệp. Tại lễ trao giải Kim Kê năm 2023, nữ diễn viên đã bị chỉ trích vì hành vi của mình khi trao giải. Một số khán giả cảm thấy cô ấy thiếu tôn trọng đối với diễn viên kỳ cựu và dựa quá nhiều vào kịch bản đã chuẩn bị sẵn để đọc những lời giới thiệu đơn giản.

Các nhà phê bình cũng chỉ ra rằng Châu Đông Vũ thường xuyên dựa vào kịch bản hoặc máy nhắc chữ trong các lần xuất hiện trước công chúng. Họ cho rằng cô thường tỏ ra lo lắng, khó phản ứng tự nhiên và thiếu lưu loát trong lời nói.

Theo Sina, danh tiếng của Châu Đông Vũ trước công chúng đã xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Mặc dù cô vẫn là nữ diễn viên trẻ nhất đạt được cột mốc danh giá khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Kê, Giải Kim Mã và Giải Điện ảnh Hồng Kông, khả năng diễn xuất của cô vẫn tiếp tục bị nhiều khán giả đặt câu hỏi.

Từ năm 2023, Châu Đông Vũ đã trải qua một loạt dự án phim gây thất vọng. Năm 2024, cô chỉ phát hành một tác phẩm duy nhất, nhưng tác phẩm này không thu hút được sự chú ý đáng kể. Theo các báo cáo, từ năm 2025, nữ diễn viên này chưa nhận được bất kỳ dự án lớn nào mới.

Người trong ngành nhận định Châu Đông Vũ hiện đang đối mặt với tình thế khó khăn. Vẻ ngoài trẻ trung hạn chế cơ hội đóng những vai diễn trưởng thành hơn, trong khi vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô gặp khó khăn trong việc hóa thân thành những nữ chính quyến rũ hay những nhân vật chuyên nghiệp thành đạt, ngay cả những vai diễn như cảnh sát hay luật sư cũng không phù hợp với hình tượng của cô. Đồng thời, những bộ phim nghệ thuật phù hợp hơn với thế mạnh của cô thường thu hút ít khán giả hơn và tạo ra doanh thu phòng vé thấp hơn, điều này càng làm phức tạp thêm triển vọng sự nghiệp của cô.

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Thư Vũ/VOV.VN
CBizz
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