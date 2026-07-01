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Biển xanh, vỏ sò và hàng trăm mẫu nhí tạo nên sàn diễn đặc biệt ở Nha Trang

Thứ Tư, 08:53, 01/07/2026
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VOV.VN - Hàng trăm mẫu nhí đã tham gia sự kiện thời trang diễn ra tại Nha Trang, nơi sân khấu lấy cảm hứng từ đại dương và hình ảnh những con sóng được đưa vào thiết kế trình diễn.

Vietnam Iconic Runway Season 9 vừa diễn ra tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), quy tụ hàng trăm người mẫu nhí đến từ hơn 10 tỉnh, thành trên cả nước. Chương trình mang chủ đề "Feeling The Wave", lấy cảm hứng từ hình ảnh những con sóng và đại dương.

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Sân khấu lấy cảm hứng đại dương xuất hiện tại sự kiện thời trang thiếu nhi

Bước sang mùa thứ 9, Vietnam Iconic Runway lựa chọn chủ đề "Feeling The Wave" như một lời khẳng định về tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam: luôn chuyển động, không ngừng sáng tạo và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để vươn tới những chân trời mới.

Chương trình mang tinh thần kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật biểu diễn và các hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Với hình ảnh con sóng làm cảm hứng chủ đạo, "Feeling The Wave" hướng đến thông điệp về sự chuyển động, sáng tạo và khuyến khích các em nhỏ tự tin thể hiện bản thân trên sân khấu.

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Trong khuôn khổ sự kiện, các mẫu nhí không chỉ tham gia trình diễn thời trang mà còn có các hoạt động trải nghiệm tại Nha Trang, tìm hiểu danh thắng, văn hóa địa phương và đời sống của thành phố biển. Đây được xem là một phần trong định hướng kết hợp nghệ thuật với hoạt động giáo dục và trải nghiệm thực tế.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu The Green Runway, được thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương với hình ảnh vỏ sò và những lớp sóng mềm. Ban tổ chức cho biết sân khấu hướng đến việc kết hợp yếu tố thẩm mỹ với thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

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Không gian trình diễn được xây dựng theo hướng mở, kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật, tạo điều kiện để các em nhỏ thể hiện khả năng catwalk, kỹ năng sân khấu và sự tự tin trước khán giả.

Sự kiện quy tụ hàng trăm mẫu nhí đến từ nhiều địa phương, cùng sự tham gia của các đại sứ hình ảnh, khách mời trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí, tạo nên không khí sôi động trong suốt chương trình diễn ra tại thành phố biển.

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Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường để trẻ em phát triển kỹ năng nghệ thuật và sự tự tin thông qua biểu diễn.

“Chúng tôi mong muốn tạo môi trường để các em nhỏ được phát triển bằng chính đam mê và sự tự tin của mình”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Theo ban tổ chức, thông qua các mùa tổ chức, chương trình hướng đến việc xây dựng một sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi, kết hợp giữa trình diễn thời trang và các hoạt động giáo dục, trải nghiệm.

Hà Phương/VOV.VN
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