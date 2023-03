NTK Xuân Thu kể chuyện 3 thế hệ trong bộ sưu tập “Đôi tay mẹ” vào ngày 8/3

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam, Nhà thiết kế (NTK) Xuân Thu ra mắt bộ sưu tập áo dài mới “Đôi tay mẹ” với 12 mẫu áo dài lụa cùng nhiều họa tiết làm bằng tay cầu kỳ, tinh tế. Điều đáng nói, bộ sưu tập này có sự tham gia của 3 thế hệ trong gia đình, đó là NTK Xuân Thu, mẹ chị và con gái – NTK trẻ Nguyên Khanh.

Với ý tưởng về sự trao truyền, tình yêu thương và gắn kết của các thế hệ, ba người phụ nữ trong gia đình NTK Xuân Thu đã cùng nhau thực hiện bộ sưu tập áo dài mới “Đôi tay mẹ”. Bộ sưu tập thể hiện sự kết nối, sẻ chia của những người phụ nữ khi có cùng đam mê, đó là khâu những tấm áo lụa thời trang.

Hai mẹ con NTK Xuân Thu và NTK trẻ Nguyên Khanh

NTK Xuân Thu chia sẻ, chị và các thành viên trong gia đình đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu, bởi khâu thời trang tơ lụa là niềm đam mê, tình yêu của của những người phụ nữ trong gia đình chị. “Tôi thừa hưởng đam mê khâu vá trang phục từ mẹ. Khi còn nhỏ, tôi đã thấy mẹ thường xuyên kim chỉ, thêu thùa may vá, nên từ khi rất nhỏ Xuân Thu đã biết cầm kim rất khéo. Khi trở thành nhà thiết kế, những kinh nghiệm tôi học được từ mẹ là nguồn gốc giúp tôi có nhiều sáng tạo trong các thiết kế và những yếu tố đó chính là sự khác biệt. Thật mừng, tình yêu với thời trang không dừng lại mà sự bất ngờ là điều ấy còn truyền nối cho con gái tôi. Nguyên Khanh có sở thích với vải và màu sắc đến kỳ lạ, có thể ngồi hàng giờ để khâu, vá, thêu, đan như tôi ngày nhỏ. Tôi tự hào vì tình yêu và niềm đam mê không dễ về cách tạo nên sản phẩm thời trang thủ công tỉ mỉ của các thế hệ vẫn đang được trao truyền một cách tự nhiên”, NTK Xuân Thu chia sẻ.

Nói về ý tưởng lấy tên gọi cho bộ sưu tập là “Đôi tay mẹ”, NTK Xuân Thu cho biết: Mỗi người khi sinh ra đều được nuôi nấng, vỗ về từ đôi tay mẹ. Đôi tay ấy là cả bầu trời rộng lớn nâng bước con trưởng thành. Cứ như thế, dù ở đâu, người mẹ nào cũng thật vĩ đại. Mẹ nấu cho con những bữa cơm ngon nhất, khâu tấm áo ấm nhất để con diện. Mẹ dạy con gái cách may vá thêu thùa. Ở Việt Nam, một số dân tộc ít người con gái khi lấy chồng của hồi môn là chăn, gối, váy áo, mũ được may từ vải tự dệt, tự khâu. Cứ như thế, “đôi tay mẹ” từ đời này sang đời khác sẽ đón những đứa con chào đời, chăm con, thêu thùa, may vá, dạy dỗ con cách trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Bộ sưu tập “Đôi tay mẹ” không chỉ có nội hàm về sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ bao đời nay mà còn thể hiện cả tình yêu thương, đùm bọc, che chở, vai trò của người phụ nữ trong gìn giữ tổ ấm của gia đình”, NTK Xuân Thu bộc bạch.

Bộ sưu tập “Đôi tay mẹ” gồm 12 mẫu áo dài được thiết kế bằng chất liệu tơ tằm truyền thống như: silk, taffta, organza cao cấp. NTK Xuân Thu giữ vai trò nhóm lửa về câu chuyện lụa là gấm vóc cho người Kinh Kỳ, đó là các thiết kế tạo nên phong cách ở bộ sưu tập. NTK trẻ Nguyên Khanh đã mạnh dạn làm đồng nghiệp với mẹ Xuân Thu với 4 mẫu thiết kế. Nếu như những mẫu thiết kế của NTK Xuân Thu mang thiên hướng sang trọng, cầu kỳ, sử dụng gam màu nổi bật là cam, đỏ, thì những mẫu thiết kế của Nguyên Khanh lại mang tinh thần của người trẻ đầy cá tính nhưng tối giản cùng gam màu tươi trẻ là vàng, xanh cây. Bộ sưu tập có tính chất đối lập, tương phản về mầu sắc nhưng lại có sự liên kết mang tính đồng bộ về ý tưởng. Đó chính là điều đặc biệt, thể hiện được sự trao truyền của các thế hệ.

Theo NTK Xuân Thu, 4 mẫu thiết kế của Nguyên Khanh cũng có câu chuyện riêng của thế hệ GenZ. Các mẫu áo của Nguyên Khanh mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung với kiểu dáng dễ mặc trong hoạt động môi trường hội nhập, nhưng táo bạo và ngây thơ, đúng phong cách của thế hệ trẻ. Điều này được thể hiện rõ nhất là các chi tiết rất thơ như những chiếc nơ xinh xắn như những bông hoa, nốt nhạc điểm xuyết tạo điểm nhấn trên chiếc áo…

NTK Xuân Thu, Nguyên Khanh và các người mẫu là những cặp mẹ con trong các mẫu thiết kế mới.

Nguyên Khanh năm nay mới 15 tuổi, là nhà thiết kế trẻ nhất khi tham gia Lễ hội áo dài du lịch năm 2022 với bộ sưu tập “Begin” (Bắt đầu), gồm 9 mẫu áo dài được phác thảo chỉ trong 1 đêm. Tại chương trình này, 9 mẫu thiết kế của Nguyên Khanh mang đến một sắc thái mới cho áo dài đó là sự trẻ trung từ thiết kế mảng màu bất đối xứng được sắp đặt khéo léo với những hình vẽ cá tính.

Trong bộ sự tập “Đôi tay mẹ”, mẹ NTK Xuân Thu – bà Bình Sinh tham gia như một công đoạn trong bộ sưu tập. Tất cả các chi tiết như làm nơ trang trí và các đường khâu đột được Bà chăm chút rất tỉ mỉ trên từng mẫu áo, tạo nên sự kết nối hoàn thiện một cách hoàn hảo với chất liệu khó tính là tơ lụa của bộ sưu tập. Mặc dù đã 76 tuổi, nhưng với niềm đam mê hành trình kim chỉ, bà như nguồn khởi thủy về một nghề, giúp cháu con thực hiện đam mê, chăm chút từng đường khâu, nâng niu tà áo do con gái, cháu gái thiết kế bằng những kỹ năng lão luyện. “Mẹ tôi đã thật già như sợi chỉ mỏng nhưng xuyên suốt câu chuyện về trang phục ở gia đình, mỗi mũi chỉ đường kim của mẹ là cả tình yêu bà dành cho con gái và cháu gái. Những sáng tạo của tôi và Nguyên Khanh đều có dấu ấn của mẹ”, NTK Xuân Thu cho biết.

Khi thực hiện bộ ảnh cho bộ sưu tập này, NTK Xuân Thu không mời những người mẫu chuyên nghiệp, các mẫu áo do các thành viên trong ai đình chị và những cặp mẹ con ngoài đời thực hiện. Giải thích về việc này, NTK Xuân Thu cho biết: “Khác với những bộ sưu tập từng thực hiện trước đây do những người mẫu chuyên nghiệp thể hiện, trong “Bàn tay mẹ”, tôi muốn mang hơi thở cuộc sống thật vào thời trang để tôn vinh những giá trị về tình mẫu tử đang hiện diện thật trong đời sống. Tôi, mẹ tôi, Nguyên Khanh và những người mẫu không chuyên là các cặp mẹ con cùng trình diễn bộ sưu tập này với cảm xúc chân thực mà chúng tôi đang dành cho nhau”.

Ra mắt vào đúng dịp 8/3, BST “Đôi tay mẹ” là món quà ý nghĩa dành cho các bà, các mẹ với thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia để giữ gìn mái ấm hạnh phúc./.