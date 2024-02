Thời trang ấn tượng của Zendaya tại Met Gala

Zendaya và Met Gala là một sự kết hợp hoàn hảo. Tuy mới chỉ tham dự sự kiện này 5 lần nhưng Zendaya đã trở thành một trong những khách mời được mong chờ nhất thảm đỏ. Nữ diễn viên được nhận xét luôn mang đến sự tinh tế trên thảm đỏ thông qua những bộ trang phục lộng lẫy.

Zendaya nhận được lời mời đầu tiên đến sự kiện thời trang hoành tráng Met Gala vào năm 2015. Cô bắt đầu thử nghiệm những bộ váy lộng lẫy hơn, chẳng hạn như chiếc váy dạ hội Met Gala của Fausto Puglisi. Bên cạnh đó, cô cũng tôn vinh những biểu tượng thời trang da màu như Diana Ross và Aaliyah.

Met Gala 2015

Zendaya ra mắt Met Gala vào năm 2015 Với chủ đề "Trung Quốc: Qua tấm kính nhìn", nữ diễn viên trẻ nhà Disney đã chọn chiếc váy ngắn màu đỏ và đen, có đuôi tàu dài của Fausto Puglisi kết hợp nhiều họa tiết mặt trời lạ mắt.

Zendaya vô cùng xinh đẹp khi kết hợp cùng vương miện và vòng tay cùng họa tiết mặt trời.

Met Gala 2016

Tại Met Gala 2016, với chủ đề Manus × Machina: Fashion in an Age of Technology (Thời trang trong kỷ nguyên công nghệ), Zendaya đã mặc chiếc váy của nhà thiết kế Michael Kors, lấy cảm hứng từ nữ hoàng Cleopatra, một chiếc đầm vàng kim, lệch vai gợi cảm.

Cảm hứng từ công nghệ thể hiện qua những viên đá dùng để đính trên trang phục – đây là sản phẩm công nghệ cao chỉ ra đời trong một thế kỷ trở lại, khi Swarovski khởi nghiệp năm 1895 với pha lê cắt hàng loạt. Bên cạnh đó, Zendaya cũng còn cắt tóc kiểu robot và trang điểm mắt khói lạnh lùng.

Met Gala 2017

Với chủ đề Comme des Garçons mang tính định hướng tại Met Gala 2017, Zendaya thể hiện cá tính riêng trong thời trang cao cấp Dolce & Gabbana Alta Moda. Chiếc váy dạ hội nhiệt đới bay bổng với họa tiết con vẹt nhiệt đới của Dolce & Gabbana. Những mảng màu sắc sống động như vàng chanh, xanh biển, màu cam của chiếc đầm đã giúp Zendaya trở thành một trong các ngôi sao có diện mạo bắt mắt nhất ngày hôm đó.

Dù bộ cánh khá lạc đề với chủ đề Met Gala 2017, khi không nói lên về tính tiên phong của nhà mốt Comme des Garons được sáng lập bởi NTK Rei Kawakubo, thì Zendaya vẫn lọt top mặc đẹp trong đêm. Được tô màu bằng các sắc thái sặc sỡ như quýt, vàng chanh và xanh lam, trang phục của nữ diễn viên là một trong những bộ đồ bắt mắt nhất chương trình. Cô tăng sức hút với chiếc nhẫn kim cương màu vàng ForeverMark và hoa tai lấp lánh.

Met Gala 2018

Met Gala 2018 được tổ chức với chủ đề khám phá mối liên hệ giữa thời trang và tôn giáo. Tại đây, Zendaya thu hút sự chú ý bộ đồ chiến binh của Versace. Trang phục chỉ toàn dây xích và kim loại. Vogue đánh giá đây là một trong những bộ đồ thảm đỏ đẹp nhất của Zendaya.

Chiếc váy được đính kết tinh tế và bao phủ bởi những viên sequins lấp lánh. Để tạo sự mềm mại, Zendaya mặc áo choàng bán trong suốt phía bên dưới, dài tay và chạm sàn. Ngoài ra, trang sức của Tiffany & Co. đã giữ được sự đồng nhất về mặt thẩm mỹ.

Met Gala 2019

Với chủ đề "Camp: Notes on Fashion" hướng đến sự kịch tính, châm biếm, hài hước và vẻ đẹp khác thường, Zendaya đem tới màn trình diễn có một không hai trên thảm đỏ Met Gala 2019. Diện bộ đầm công chúa màu xám, nữ diễn viên vào vai nàng Lọ Lem đến hoàng cung dự tiệc. Trong khi đó, stylist của cô - Law Roach - vào vai bà tiên với cây đũa phép. Cả hai tái hiện cảnh bà tiên dùng đũa thần hô biến chiếc váy cũ của Lọ Lem thành bộ đầm dạ hội màu xanh dương tuyệt đẹp trước khi nàng lên cỗ xe tiến về cung điện dự tiệc.

Chiếc váy được thực hiện bởi hai nhà thiết kế Tommy Hilfiger và Hussein Chalayan, sử dụng công nghệ đèn phát sáng giấu trong các lớp vải. Màn trình diễn được nhiều tạp chi như Time, Harper's Bazaar, People... nhận xét là kỳ diệu, đáng kinh ngạc. Bên cạnh màn hô biến chiếc đầm, Zendaya còn diễn lại cảnh nàng Lọ Lem đánh rơi giày. Chiếc giày được làm từ nhựa trong suốt, ăn ý trang phục giúp cô ghi điểm trên thảm đỏ.

Zendaya sinh năm 1996, là người mẫu, diễn viên của Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2012, cô ghi dấu ấn qua các phim: Spider-Man: Homecoming, The Greatest Showman Shake It Up...